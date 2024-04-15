Семьям мобилизованных разрешили не платить коммуналку. Но есть нюанс

Семьи мобилизованных больше не будут оплачивать счета за воду и газ в квартирах, где отсутствуют счетчики. Соответствующую меру поддержки утвердило правительство РФ. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
— Для того чтобы получить такую льготу, родственникам мобилизованного необходимо представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий факт мобилизации, — говорится в сообщении на сайте Кабмина РФ. — Решение позволит снизить финансовую нагрузку на отдельные семьи мобилизованных граждан в период прохождения ими военной службы.
Раньше при отсутствии счетчиков или их неисправности коммуналка рассчитывалась в соответствии с нормативами. Так как мобилизованные не пользовались системами водо- и газоснабжения, теперь это будет учитываться в квитанции.