«Большинство жалоб от квартир, где окна выходят на реку»: стены модной новостройки «плачут» уже несколько лет

Проблема связана с констркцией стеклянных ограждений в новостройке Источник: Лиза Пичугина / NGS.RU











В Новосибирске жители девятиэтажки на улице Владимира Заровного, 32 обратились в суд из-за протечек в их новостройке, возведенной в 2021 году. По их словам, протекания периодически в течение последних нескольких лет, стены сочатся водой. Застройщик — компания «Брусника» — говорит, что проблему решают.



Собственник одной из квартир новостройки, Сергей Зудин, заявил НГС: по мнению его и соседей, причина намокания — в проблемах с гидроизоляцией и в том, как сконструированы стеклянные ограждения домовых террас. Мужчины пожаловался на «Бруснику» в суд.



Уже больше 730 дней

НГС писал об этой многоэтажке в микрорайоне «Европейский берег», недалеко от Оби в 2022 году. Уже тогда влага собиралась на террасах самых дорогих ее квартир, стекала по внешним стенам и попадала в квартиры этажа ниже; на подземной парковке и в кладовых образовывались лужи.



— Протечки террас начались весной позапрошлого года, и с момента обнаружения проблемы — уже больше 730 дней, — в настоящий момент уверяет Сергей. — Были переговоры, встречи, переписка с застройщиком в формате «претензия-ответ», которая сводилась к тому, что «мы разбираемся и разберемся» и так далее.



По версии новосибирца, «Брусника» сделала отливы с уплотнениями, примыкающими к стеклянным ограждениям, но это не совсем помогло:



— Предполагалась максимальная герметичность всех смежных примыканий, но, [по-моему], выполнить это не удалось. Все уплотнения — участками конечной длины, со стыками и зазорами. Последние меняются в размерах в зависимости от температур. Течи продолжаются по сей день, — говорит Зудин.



Житель убежден, что по гарантии неполадки должны были устранить за 45 дней.



— Теперь, чтобы разобраться, нужно снять все стекла, восстановить гидроизоляцию, изменить конструкцию крепления ограждений. Собрать всё, восстановить фасад и внутреннюю отделку помещений, пострадавших в результате протечек <…> Дальнейшее взаимодействие с застройщиком зашло в тупик, мы решили подать иск в суд с требованием устранить недостатки и выполнить это в соответствии с законом, — заявил Сергей в разговоре с редакцией НГС.



Что говорит застройщик

В «Бруснике» НГС подтвердили: там, где стеклянные ограждения соприкасаются с полом, встречаются проблемы с примыканием отлива к оконному блоку. В компании отмечают, что всего поступило десять обращений от жильцов. Намокания чаще всего случались на балконах, террасах и по окнам.



— При этом не везде вода попадала внутрь. Большинство жалоб — от жителей, у которых окна квартир выходят на реку, — заверил корреспондента застройщик.



В «Бруснике» также рассказали о том, как устраняется проблема, пик которой наступает весной.



— Весной-летом этого года планируется наклеить самоклеящуюся ленту на стык металл / стекло с двух сторон ограждений. В 2023-м модернизировали узел ограждений и окон — заменили отливы с внешних сторон ограждений. С наступлением положительных температур, полным сходом снега и наледи с террас собираемся проводить обследования для возможной дополнительной модернизации ограждений, так как частично сохранилось затекание воды, — подытожили в компании.



Недавно стало известно, что дорогие новостройки «Брусники» заливает горячей водой — оказалось, проблема есть только в Новосибирске.

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