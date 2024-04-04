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Мой дом «Дорого-богато хотели»: читатели НГС дали советы жителям, от которых управляющая компания потребовала крупный взнос

«Дорого-богато хотели»: читатели НГС дали советы жителям, от которых управляющая компания потребовала крупный взнос

Речь идет о новосибирском квартале «Притяжение»

1 596
11 комментариев
Дом находится на Никитина

Новосибирцы отреагировали на вчерашнюю публикацию НГС о том, что владельцам квартир в новостройке на улице Никитина, 67 предложили сделать крупный разовый взнос на содержание дома. Под материалом читатели оставили больше 100 комментариев, обсудив, правильно ли, по их мнению, вносить предоплату.

В тексте НГС рассказывал, что управляющая компания «Спутник Н» предложила жильцам квартала «Притяжение» заплатить по 20 тысяч — им пообещали, что деньги пойдут на закупку различного оборудования и ремонт. Некоторые жильцы оказались возмущены. Директор УК Андрей Малов объяснил корреспонденту, что единовременный платеж, который должен был вноситься двумя частями, — это «накопительная строка». Также он сообщил, что в итоге сбор был приостановлен. Подробности можно прочитать по ссылке.

Читательница под ником Татьяна 53 считает, что подобные взносы логичны при покупке первичного жилья.

— Владельцы квартир, приобретая их, и платили, как за престижное, элитное жилье, — уверена она.

Пользователь Мое_мнение, наоборот, убежден: у жителей всегда есть выбор.

— Не устраивает — общее собрание и другая УК или ТСЖ. Хотя будет ли лучше — вопрос <…> На мой взгляд, должна быть предоставлена объективная система контроля за собираемыми средствами, — высказался он.

Комментатор Кулькулятр присоединяется к этому мнению.

— Обслуживайте свой дом сами. Организуйте ТСЖ и платите только за то, что действительно считаете нужным, — предлагает читатель.

Пользовательницу RыSя заинтересовало, что часть взноса должна была покрывать ремонтные работы в квартале. По мере необходимости их собирались проводить как минимум до тех пор, пока не закончится отделка квартир.

— Восстановительный ремонт в новостройке? Что я сейчас прочитала? — пишет девушка.

Гость заявил следующее:

— Дорого-богато хотели, ну вот и соответствуй.

— Как можно делать целевой взнос, не имея представления, какие ущербы будут? 20 тысяч рублей — каким образом сформировалась эта сумма? Откуда знаете, сколько денег потребуется на восстановление? Так закрывайте лифты, полы и углы в холле. Чтобы меньше потерь понести! Бред какой-то. А если и собирать деньги потом на всякие косяки, то только по сметам с итоговой суммой, а не вот так авансами, — недоумевает другой Гость.

Комментатор ВспыЖ соглашается.

— У нас в доме просто заделали лифты фанерой, полы застелили и не собирают деньги на будущий ремонт, — уверяет читатель.

Ранее редакция рассказывала, как жители дома на Немировича-Данченко мечутся между УК: одна их отдала сама, вторая им не нравится — они хотят третью.

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