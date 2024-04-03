«30 тысяч непонятно за что»: у владельцев квартир в престижной новостройке на Никитина попросили предоплату на ее содержание

Речь идет о квартале «Притяжение» на Никитина Источник: Квартал «Притяжение» / 2ГИС











Владельцам квартир в новостройке в центре в Новосибирска предложили сделать разовый взнос на содержание дома — по 20 тысяч рублей. В управляющей компании заверили, что собранная с людей сумма пойдет на покупку различной хозяйственной техники, а также ремонт общего имущества. Некоторые жильцы возмутились: по их мнению, сумма слишком большая — к тому же, на голосование были вынесены и другие траты. За что именно с людей захотели брать деньги, почему это вызвало недовольство и что об этом говорят в управляющей компании — в материале НГС.

Дорогое удовольствие

25-этажный квартал «Притяжение», расположенный на улице Никитина, 67, сдали в начале 2024 года. Всего в нем больше 300 квартир, жильцам уже начали выдавать ключи, но когда стали утверждать тарифы управляющей компании, выяснилось, что новоиспеченным владельцам, кроме подписей, нужно предоставить единоразовый взнос в 20 тысяч рублей.

В копии документа, который в редакцию НГС анонимно прислал один из собственников квартала, есть пункт со следующим предложением:



— Утвердить однократный целевой взнос на нужды обеспечения сохранности, содержания общего имущества дома (20 тысяч), вносимый каждым собственником на отдельный расчетный счет управляющей компании <...> Срок выплаты: 50% в размере 10 тысяч предоплатой; 50% — не позднее 1 апреля 2025 года.



Судя по тексту, деньги собирались отложить «на всякий случай». Во-первых, на восстановительный ремонт полов, стен и потолков в коридорах, лифтовых холлах, а также в месте пожарной лестницы. Во-вторых, на ремонт дверей и окон на площадях общего пользования, перил на той же лестнице, лифтовых порталов и дверей, грузоподъемного троса. К тому же, деньги потребуются на покрытие проездов и пешеходных зон, покупку поломоечной и снегоуборочной машин, садового и строительного пылесосов.

Плюсом к этому, возмутился житель многоэтажки в разговоре с корреспондентом НГС, управляющая компания попросила с собственников предоплату за услуги ЖКХ за два месяца вперед — якобы до получения расчетных счетов. Как утверждает мужчина, всего в таком случае ему пришлось бы отдать 10 тысяч рублей сверху. У многих его соседей выходит такая же цифра, предположил он.



— Да и слишком высокий тариф за квадратный метр получается, — считает собеседник НГС.



Софья, владелица еще одной квартиры в «Притяжении», предоставила нам копию сметы с плановыми затратами: тариф по содержанию и управлению домом в ней указан 49,37 рублей за кв. м, плата за услуги контролера (так, по словам собственников, в смете указали консьержа) — 7,29 рублей за квадрат.



Кроме того, согласно бюллетеню, УК предложила жителям собрать деньги на временный найм дополнительной уборщицы, вынос мусора, поддержание в надлежащем состоянии лифта, входных дверей на этажах и так далее — все вместе это 6,37 рублей за квадрат.



— По нашему мнению, суммы на ежемесячные закупки инвентаря и инструментов для уборки слишком большие. Мы не согласны с взносами и с тем, что если эта управляющая компания останется, то плата может стать фактически 60 рублей за кв. м. Недавно бабулька заплатила в кассу 20 тысяч, — рассказала Софья корреспонденту НГС. — По факту 30 тысяч непонятно за что и куда пойдет: якобы на вывоз мусора и вдруг что-то сломаем. Почему мы должны вносить что-то временной компании? Эту УК согласовал только застройщик, нас особо не спрашивали.



«Мы не выкручиваем руки»

По мнению жильцов, суммы за обслуживание новостройки слишком высокие Источник: Квартал «Притяжение» / 2ГИС











Квартал на Никитина обслуживает управляющая компания «Спутник Н». Во время телефонного разговора с НГС исполнительный директор компании Лилиана Васильева подчеркнула, что это дом повышенной комфортности, для его строительства по дизайн-проекту использовали дорогие материалы.



— Дом достаточно престижный, жители, безусловно, не будут делать ремонт сами. Они станут нанимать строительные бригады, правильно? А бригады — люди, для которых дом не их, они тут работают. В течение двух лет будут идти самоотделки — соответственно, испортится часть поверхностей: полов, стен, дверей, лифтов — всего, чего угодно, — объяснила Лилиана Васильева. — В повестку включен вопрос об обеспечительном платеже, разделенном на две части: первая предусмотрена на покупку для нужд дома средств маломеханизации, вторая — на восстановительный ремонт после самоотделки.



Сколько человек согласились на взнос в 20 тысяч, она не уточнила. При этом подчеркнула, что 6,37 рубля за квадрат, которые смогут покрывать траты на вывоз мусора и работу дополнительной уборщицы, — временная мера.

— Жители платят за вынос строительного мусора. Они выкладывают его в коридоры, на пожарную лестницу — кто-то должен выносить, уточнила исполнительный директор УК. — По ставке у нас две технички, две горничные, но на первые два года, когда идут самоотделки, в штат взята третья техничка. Есть выбор: за, против, воздержался, но класс дома высокий. Если житель хочет полноценную и качественную услугу, быть в благоприятных условиях, то должен платить.



Лилиана Васильева также подтвердила, что у жителей попросили предоплату за услуги ЖКХ, и объяснила это тем, что пока квартиры окончательно приводятся в порядок, люди пользуются коммунальными услугами, лифтами и так далее.



— За это время управляющая компания оплачивает ресурсоснабжающим организациям услуги по договору. У нас пост контролеров еще дополнительно, работают технички, дворники, закуплен инвентарь. Вы как? Строительную бригаду завели и ушли, а как дом должен содержаться? Мы не заставляем людей, не выкручиваем руки — говорим, внесите предоплату. 50–60–70% вносят, другие говорят: позже. И часть, которые сказали: «Мы не будем». Ну так есть же право выбора, — сказала она.

После разговора с НГС с исполнительным директором с корреспондентом также связался директор УК «Спутник Н» Андрей Малов и уточнил, что единовременный платеж в 20 тысяч рублей — это «накопительная строка». А также сообщил, что сбор денег приостановили.

Как выбирали управляющую компанию

Директор застройщика дома, «СЗ «Серебряный бор» Денис Цекарь сказал НГС, что согласно жилищному кодексу, в течение пяти дней после получения разрешения на ввод в эксплуатацию застройщик должен на свое усмотрение выбрать управляющую организацию и на три месяца заключить с ней договор, либо он управлять домом самостоятельно.

— Так как у застройщика нет соответствующих компетенций, мы пошли по первому пути. По итогам тендера застройщик выбрал УК, с которой на три месяца заключен договор управления от 20 марта 2024 года. Критериями отбора для застройщика были подтвержденный опыт управления многоквартирными домами-новостройками, отзывы на информационных площадках («Фламп» — рейтинг 4,9, 2ГИС — рейтинг 4,4), а также визуальный осмотр домов, находящихся в управлении, который подтвердил квалификацию персонала «Спутник Н», отличное состояние придомовой территории и мест общего пользование других домов в управлении компании. Застройщик никоим образом не может влиять в будущем на выбор управляющей организации — это полностью прерогатива собственников, — добавил Денис Цекарь.



Ранее редакция рассказывала, как жители дома на Немировича-Данченко мечутся между УК: одна их отдала сама, вторая им не нравится — они хотят третью.

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