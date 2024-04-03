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УК потребовала по 30 тысяч от жителей

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Мой дом подробности «30 тысяч непонятно за что»: у владельцев квартир в престижной новостройке на Никитина попросили предоплату на ее содержание

«30 тысяч непонятно за что»: у владельцев квартир в престижной новостройке на Никитина попросили предоплату на ее содержание

Собственникам пообещали, что деньги пойдут на закупку различного оборудования и ремонт

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Речь идет о квартале «Притяжение» на Никитина

Владельцам квартир в новостройке в центре в Новосибирска предложили сделать разовый взнос на содержание дома — по 20 тысяч рублей. В управляющей компании заверили, что собранная с людей сумма пойдет на покупку различной хозяйственной техники, а также ремонт общего имущества. Некоторые жильцы возмутились: по их мнению, сумма слишком большая — к тому же, на голосование были вынесены и другие траты. За что именно с людей захотели брать деньги, почему это вызвало недовольство и что об этом говорят в управляющей компании — в материале НГС.

Дорогое удовольствие

25-этажный квартал «Притяжение», расположенный на улице Никитина, 67, сдали в начале 2024 года. Всего в нем больше 300 квартир, жильцам уже начали выдавать ключи, но когда стали утверждать тарифы управляющей компании, выяснилось, что новоиспеченным владельцам, кроме подписей, нужно предоставить единоразовый взнос в 20 тысяч рублей.

В копии документа, который в редакцию НГС анонимно прислал один из собственников квартала, есть пункт со следующим предложением:

— Утвердить однократный целевой взнос на нужды обеспечения сохранности, содержания общего имущества дома (20 тысяч), вносимый каждым собственником на отдельный расчетный счет управляющей компании <...> Срок выплаты: 50% в размере 10 тысяч предоплатой; 50% — не позднее 1 апреля 2025 года.

Судя по тексту, деньги собирались отложить «на всякий случай». Во-первых, на восстановительный ремонт полов, стен и потолков в коридорах, лифтовых холлах, а также в месте пожарной лестницы. Во-вторых, на ремонт дверей и окон на площадях общего пользования, перил на той же лестнице, лифтовых порталов и дверей, грузоподъемного троса. К тому же, деньги потребуются на покрытие проездов и пешеходных зон, покупку поломоечной и снегоуборочной машин, садового и строительного пылесосов.

Плюсом к этому, возмутился житель многоэтажки в разговоре с корреспондентом НГС, управляющая компания попросила с собственников предоплату за услуги ЖКХ за два месяца вперед — якобы до получения расчетных счетов. Как утверждает мужчина, всего в таком случае ему пришлось бы отдать 10 тысяч рублей сверху. У многих его соседей выходит такая же цифра, предположил он.

— Да и слишком высокий тариф за квадратный метр получается, — считает собеседник НГС.

Софья, владелица еще одной квартиры в «Притяжении», предоставила нам копию сметы с плановыми затратами: тариф по содержанию и управлению домом в ней указан 49,37 рублей за кв. м, плата за услуги контролера (так, по словам собственников, в смете указали консьержа) — 7,29 рублей за квадрат.

Кроме того, согласно бюллетеню, УК предложила жителям собрать деньги на временный найм дополнительной уборщицы, вынос мусора, поддержание в надлежащем состоянии лифта, входных дверей на этажах и так далее — все вместе это 6,37 рублей за квадрат.

— По нашему мнению, суммы на ежемесячные закупки инвентаря и инструментов для уборки слишком большие. Мы не согласны с взносами и с тем, что если эта управляющая компания останется, то плата может стать фактически 60 рублей за кв. м. Недавно бабулька заплатила в кассу 20 тысяч, — рассказала Софья корреспонденту НГС. — По факту 30 тысяч непонятно за что и куда пойдет: якобы на вывоз мусора и вдруг что-то сломаем. Почему мы должны вносить что-то временной компании? Эту УК согласовал только застройщик, нас особо не спрашивали.

«Мы не выкручиваем руки»

По мнению жильцов, суммы за обслуживание новостройки слишком высокие

Квартал на Никитина обслуживает управляющая компания «Спутник Н». Во время телефонного разговора с НГС исполнительный директор компании Лилиана Васильева подчеркнула, что это дом повышенной комфортности, для его строительства по дизайн-проекту использовали дорогие материалы.

— Дом достаточно престижный, жители, безусловно, не будут делать ремонт сами. Они станут нанимать строительные бригады, правильно? А бригады — люди, для которых дом не их, они тут работают. В течение двух лет будут идти самоотделки — соответственно, испортится часть поверхностей: полов, стен, дверей, лифтов — всего, чего угодно, — объяснила Лилиана Васильева. — В повестку включен вопрос об обеспечительном платеже, разделенном на две части: первая предусмотрена на покупку для нужд дома средств маломеханизации, вторая — на восстановительный ремонт после самоотделки.

Сколько человек согласились на взнос в 20 тысяч, она не уточнила. При этом подчеркнула, что 6,37 рубля за квадрат, которые смогут покрывать траты на вывоз мусора и работу дополнительной уборщицы, — временная мера.

— Жители платят за вынос строительного мусора. Они выкладывают его в коридоры, на пожарную лестницу — кто-то должен выносить, уточнила исполнительный директор УК. — По ставке у нас две технички, две горничные, но на первые два года, когда идут самоотделки, в штат взята третья техничка. Есть выбор: за, против, воздержался, но класс дома высокий. Если житель хочет полноценную и качественную услугу, быть в благоприятных условиях, то должен платить.

Лилиана Васильева также подтвердила, что у жителей попросили предоплату за услуги ЖКХ, и объяснила это тем, что пока квартиры окончательно приводятся в порядок, люди пользуются коммунальными услугами, лифтами и так далее.

— За это время управляющая компания оплачивает ресурсоснабжающим организациям услуги по договору. У нас пост контролеров еще дополнительно, работают технички, дворники, закуплен инвентарь. Вы как? Строительную бригаду завели и ушли, а как дом должен содержаться? Мы не заставляем людей, не выкручиваем руки — говорим, внесите предоплату. 50–60–70% вносят, другие говорят: позже. И часть, которые сказали: «Мы не будем». Ну так есть же право выбора, — сказала она.

После разговора с НГС с исполнительным директором с корреспондентом также связался директор УК «Спутник Н» Андрей Малов и уточнил, что единовременный платеж в 20 тысяч рублей — это «накопительная строка». А также сообщил, что сбор денег приостановили.

Как выбирали управляющую компанию

Директор застройщика дома, «СЗ «Серебряный бор» Денис Цекарь сказал НГС, что согласно жилищному кодексу, в течение пяти дней после получения разрешения на ввод в эксплуатацию застройщик должен на свое усмотрение выбрать управляющую организацию и на три месяца заключить с ней договор, либо он управлять домом самостоятельно.

— Так как у застройщика нет соответствующих компетенций, мы пошли по первому пути. По итогам тендера застройщик выбрал УК, с которой на три месяца заключен договор управления от 20 марта 2024 года. Критериями отбора для застройщика были подтвержденный опыт управления многоквартирными домами-новостройками, отзывы на информационных площадках («Фламп» — рейтинг 4,9, 2ГИС — рейтинг 4,4), а также визуальный осмотр домов, находящихся в управлении, который подтвердил квалификацию персонала «Спутник Н», отличное состояние придомовой территории и мест общего пользование других домов в управлении компании. Застройщик никоим образом не может влиять в будущем на выбор управляющей организации — это полностью прерогатива собственников, — добавил Денис Цекарь.

Ранее редакция рассказывала, как жители дома на Немировича-Данченко мечутся между УК: одна их отдала сама, вторая им не нравится — они хотят третью.

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Новосибирск Управляющая компания Взносы ЖКХ Новостройки Улица Никитина
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