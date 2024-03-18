«Под ноги кирпичи падали»: три истории соседства со стройкой — летающие тачки, ночные работы и обрыв с детской площадки

Обратившиеся в НГС новосибирцы сравнивают прогулки по своему двору с хождением по минным полям. Детей они стараются не отпускать одних Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Прогулка по двору может быть смертельно опасной — так не без оснований считают соседи нескольких строящихся ЖК в Новосибирске. Люди вынуждены не только внимательно смотреть под ноги, но и наверх, а то «в башка попадёт», как говорилось в известном фильме. Опасные объекты есть не только на окраинах города, но и в самом его центре. Разбираем беды соседей трех строящихся ЖК вместе с юристом.

«Минное поле наоборот»

Активное строительство ЖК «На Горького» в Тихом центре началось около года назад — весной 2023 года. На небольшой площадке между бывшим домом известного дирижёра Арнольда Каца и областным центром дезинфекции возводят 28-этажную свечку. В разрешении на строительстве речь идёт о здании на 129 квартир высотой почти в 100 метров и подземным паркингом на 127 машино-мест. Работа над этим амбициозным проектом идёт так, что соседи стройплощадки уже привыкли посматривать наверх, выходя на улицу, — как бы на голову чего не упало. Когда за окном ветрено, детей одних гулять стараются не отпускать.



сюда бы обзорное фото о котором мы говорили

— Недавно со стройплощадки на автомобиль с высоты упала тачка, тогда был сильный ветер. Хорошо, что насмерть водителя не прибило, отделался легким испугом да заменой лобового стекла. Еще какая-то конструкция падала на гаражи поблизости, благо опять по людям не попало. Пока гром не грянет, застройщик не перекрестится, — говорит Наталья, проживающая в соседнем со стройкой доме на Максима Горького, 12.

В момент происшествия водитель находился за рулем своего автомобиля. К счатью, мужчина не пострадал Источник: читатель НГС











По словам женщины, строительный мусор и пыль от площадки — то, на что они уже почти перестали обращать внимание.



— Нас намного больше волнует, не упадет ли на голову кирпич или что-то потяжелей. Под ноги кирпичи падали, когда мы с внуками шли по тропинке мимо нашего дома. Это как минное поле, только наоборот. Что касается строительного мусора, справедливости ради, его время от времени убирают, — добавила Наталья.

Местные жители считают удачей, что эта конструкция слетела со стройплощадки на гаражи, а не к ним во двор Источник: читетель НГС











Застройщик свечки — ООО «Альгеба», учредитель которого, Владислав Крючков, заочно обвинен в мошенничестве и объявлен в федеральный розыск.



— Для предотвращения неприятных ситуаций застройщиком установлены специальные защитные экраны для предотвращения падения материалов с рабочего горизонта. Под каменщиками поставили защитные улавливающие устройства. Усилили контроль за наведением порядка, дабы исключить нахождение элементов на горизонте, которые в последующем может сдуть сильный ветер. — прокомментировал жалобы местных жителей представитель застройщика.

«Отсутствие альтернатив рождает бардак»

В ЖК «Ельцовский» (так переименовали «Нарымский квартал») ситуация сложнее. Заселившиеся в сданные квартиры люди — не соседи стройплощадки, они фактически живут на ней. В доме на улице Дуси Ковальчук, 238 сегодня сданы 13 из 24 запланированных секций.

— Сама квартира прекрасная, да и дом неплох для своей цены. Но жизнь на стройплощадке — та еще «прелесть». Из-за стройки наша территория толком не огорожена, подъезды облюбовали бомжи да наркоманы, управы на них нет. Наш двор регулярно заполнен строительным мусором. Из-за того, что дом не достроен, мы не можем сменить управляющую компанию — приходится мириться с той, которую определил застройщик. В нашем случай отсутствие альтернатив рождает бардак, — рассказывает жительница сданной секции «ЖК Ельцовский». Женщина просит не указывать ее имя — борьба за смену УК уже доставила ей неприятностей.



Подьезды в строящемся ЖК «Ельцовской» облюбовали маргиналы Источник: читатель НГС











«Ельцовский» — строящийся монолитно-кирпичный ЖК эконом-класса. К 2026 году ООО «Строймастер» планирует возвести здесь 12 корпусов в 19–20 этажей и многоуровневой подземной парковкой. Кстати, последняя, — причина, по которой дети и здесь не гуляют без присмотра.

Перепады высот в «Ельцовском» местами выглядят экстремально Источник: читатель НГС











— Это слегка огороженный котлован, упав в который, можно разбиться на смерть. Чтобы не быть голословной, прикладываю актуальное видео — оно довольно наглядно, — говорит жительница «Ельцовского».



Прогуливаться в ЖК «Ельцовский» лучше днем и по протоптанным тропинкам Источник: читатель НГС

Разговор с застройщиком по поводу претензий жителей сданных секций с застройщиком не получился.



— Спасибо, но ни информации, ни комментариев мы не даем, — заявил НГС представитель застройщика.



«Собаки лают, караван идёт»

В пяти минутах пешком от Речного вокзала на Большевистской возводят многофункциональный комплекс апартаментов и коммерческих помещений Freedom. По словам жителей соседних домов, уже несколько месяцев строители забивают сваи не только днём, но и ночью.

— Мы живём на Добролюбова, 4 и уже устали от раздражающего шума по ночам. Про грязь и пыль не говорю даже, главная проблема — шум. Куда только мы не писали, даже полицию вызывали, застройщику все равно. Собаки лают, караван идёт. С июня 2023 года ситуация не меняется, — делится наболевшим Мария Долгинская.

Многофункциональный комплекс Freedom — аппартаменты и коммерческие помещения на побережье Оби. Сдача объектов планируется к 2026 году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мария показывает жалобы в районную администрацию, Роспотребнадзор и представителю застройщика (ООО СЗ «Эталон») в официальной группе в одной из социальных сетей. Из ответов следует, что нарушений законодательства не выявлено.



— Мы получаем отписки, хотя нарушения очевидны. У нас есть видеозаписи, свидетельствующие о том, что сваи забиваются в ночное время летом, осенью, зимой и весной, — добавила Долгинская. — У меня четыре года дочке, а окна выходят на эту стройку, а у соседей — грудной ребенок. Насколько мне известно, они обращались с жалобой в прокуратуру.



По словам женщины, после того, как она закатила скандал в офисе застройщика, с ней связались и извинились, сказав, что виноват подрядчик.



— Пообещали, что изменится все. На месяц ночные работы прекратились, но потом начались снова. Вот свежее видео, которое я записала из окна вчера, — говорит она.

Вечерний шум с закрытыми, а после — с открытыми окнами Источник: читатель НГС

Представитель застройщика МФК Freedom, СЗ «ЭТАЛОН», опроверг какие-либо претензии насчет шума в свой адрес.

— Строительство МФК Freedom осуществляется в соответствии с законом о тишине Новосибирской области, письменных жалоб на шум в ночное время не поступало, — заявили НГС в офисе застройщика.



Что делать?

— Безусловно, описанные ситуации являются нарушением законных прав и свобод граждан и создают риск не только повреждения их имущества, но также и причинения вреда здоровья и даже гибели людей, — прокомментировал адвокат Денис Садовский после знакомства с представленными НГС материалами. — Обеспечение безопасности при проведении строительных работ в нашей стране достаточно хорошо регламентировано на законодательном уровне. Весь вопрос в том, насколько данные требования соблюдаются строительными организациями.

В Новосибирске действует областной закон «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан» № 47-ОЗ, согласно которому запрещено шуметь в рабочие будние дни — до 7 часов и после 22 часов; в дневной «час тишины» — с 13 до 14 часов; в выходные и праздники — до 9 часов и после 22 часов. За нарушение таких требований строительные компании и их руководство может быть привлечено к ответственности. На практике этого удается добиться не всегда.

Если коммуникация с застройщиком не складывается, адвокат рекомендует обращаться в прокуратуру и полицию.

— Я советую подавать заявления в обе структуры, и чем их будет больше, тем права граждан будут защищаться эффективнее. Иными словами, по каждому случаю нарушения каждый житель, который считает, что его права нарушены, подает от своего имени заявление в полицию и прокуратуру. Полицию также можно вызывать непосредственно на место нарушения, например, в случае забивания свай ночью. Прямо звонки в дежурную часть, и пусть полиция выезжает и работает, фиксирует нарушение и требует его прекращения. В качестве дополнительной опции можно обращаться к местным депутатам, но тут уже зависит от того, как налажено взаимодействие конкретного депутата с жителями, — добавил Садовский.

В феврале мы рассказали о том, как застройщик решил снести дома на двух улицах в Заельцовском районе, а жители заявили о подлоге. Заведено первое в Новосибирске уголовное дело по признакам заведомо ложной экспертизы в рамках КРТ.

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