«Унитаз смывает кипятком»: у жителей Станционной из холодного крана пошла горячая вода

В Новосибирске жители дома на Станционной, 44/1 обнаружили накануне, что у них из кранов с холодной водой идет горячая.
— 2 недели без горячей воды. Вчера из крана с холодной водой пошла горячая, унитаз смывает кипятком, — пожаловалась жительница дома Людмила.
В управляющей компании «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» НГС подтвердили, что с утра 14 июня в диспетчерскую поступали звонки с жалобами:
— Отключение было согласно постановлению администрации по испытаниям. По горячей воде: скорее всего, идет какая-то авария на теплотрассе. С самого утра поступали жалобы, — сказали в диспетчерской.
В пресс-службе СГК сообщили, что к 15 июня ситуацию исправили:
— 13 июня возник дефект на Центральном тепловом пункте, к которому подключены дома на Станционной, — из-за повреждения прогрелась холодная вода. Дефект оперативно локализовали, поступление прогретой холодной воды прекратилось. Ситуация с горячим водоснабжением сейчас также нормализовалась. Сожалеем, что жители испытали дискомфорт и беспокойство! — извинились в СГК.
Жители Новосибирска регулярно испытывают проблемы с водоснабжением. Больше месяца без горячей воды жил дом на Бронной в ЖК «Просторный». Плановое отключение должно было занять 2 недели, но оно затянулось, однако вчера вечером вода начала поступать.