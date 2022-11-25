Дорогая моя коммуналка! В России внепланово вырастут счета за ЖКХ — правда, что после этого цены заморозят на два года?

— Больший объем газа и нефти может оставаться на внутреннем рынке. Это необязательно влияет на понижение тарифов, но не на повышение точно, — рассуждает эксперт. — По идее, у нас сейчас должно вырасти потребление и предложение по газу на внутреннем рынке. По бензину в некоторых регионах уже было незначительное снижение цен, рыночные механизмы способствуют тому, чтобы не повышать тарифы. Но монопольная структура управления в ЖКХ и ресурсоснабжении приводит к тому, что монопольные организации хотят повышать свою прибыль. У них есть свои интересы в плане стабильного получения дохода, сохранения экономической стратегии поведения, непроизводственных расходов, а также огромные потери. Есть возможность не повышать тарифы, но они их повышают, поэтому причина в монополистах.