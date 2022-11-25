Дорогая моя коммуналка! В России внепланово вырастут счета за ЖКХ — правда, что после этого цены заморозят на два года?

С 1 декабря тарифы на коммунальные услуги по всей России внепланово повысятся. В 2022 году это происходит во второй раз: сначала плановая индексация была в июле. После внеплановой декабрьской индексации власти обещают не заниматься повышениями тарифов два года — до лета 2024-го. На сколько сейчас вырастет коммуналка и действительно ли ее не будут трогать в следующем году? Спросили об этом экспертов.
Что будут повышать
В октябре в Минэкономразвития РФ сообщили, что предельный уровень тарифов по стране не превысит 9%, но окончательное решение об уровне индексации в конкретном регионе примут местные власти, а контролировать их будет ФАС. Повышения затронут холодное и горячее водоснабжение, электроэнергию, отопление, газ и вывоз мусора (обращение с ТКО).
— Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц при реализации этих тарифных решений (предельный уровень индексации 9%. — Прим. ред.) с декабря вырастет на 324 рубля, с 1 июля 2024 года — на 248 рублей в месяц и с 1 июля 2025 года — на 221 рубль в месяц, — приводили пример в Минэкономразвития РФ.
В ноябре правительство РФ опубликовало постановление, согласно которому с 1 декабря 2022 года до 31 декабря 2023 года индексы изменения будут установлены в размере 9%, предельный максимальный уровень цен на тепловую энергию (мощность) в размере 9%, а минимальный — в размере 8,9% от действующих по состоянию на 30 ноября 2022 года показателей. Значит ли это, что в регионах будут увеличивать тарифы только в этих рамках? По словам эксперта жилищно-коммунального хозяйства Константина Крохина, это лишь рекомендательные установки от правительства, а региональные власти уже сами решают, какие тарифы установить в итоге.
— Тарифы на коммунальные услуги устанавливают регионы, поскольку в каждом своя ситуация с генерацией и подачей ресурсов, а от этого зависит их стоимость, — объяснил Константин Крохин. — Именно по причине того, что у регионов разные возможности, их власти сами устанавливают тарифы. На федеральном уровне дается некий ориентир, выше которого [поднимать тарифы] не рекомендуется. Но это не означает, что такого не может быть — например, если ситуация требует большего финансирования или в каком-то экономическом районе подорожала доставка ресурсов, увеличилась аварийность. В таком случае федеральные рекомендации по тарифам можно превысить. Какие-то отклонения в большую или меньшую сторону в долях процентов вполне могут происходить.
Константин Крохин — председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.
И это подтверждается на деле — например, в Тюменской области тарифы на ЖКХ вырастут на 9%, как и рекомендовано правительством, а вот в Ярославской области тариф на воду и отопление в среднем вырастет на 8,5–10%, а на газ — на 8,5%. В Свердловской области тарифы на теплоснабжение в среднем вырастут на 9–11%, а в Новосибирске тарифы на ЖКХ поднимутся на 9–12% (при этом, например, вывоз мусора и вовсе будет дешевле). В Омской области же тарифы на природный газ и вовсе повысятся третий раз за год.
— По опыту прошлого повышения в июле сильнее всего вырос тариф в регионах Кавказа, в ЦФО же практически соответствовал всем условиям, — рассказывает Крохин. — Это не значит, что там всё время будут большие тарифы, просто у них была меньшая база в прошлые годы. Там повышались тарифы меньше, и возникла нехватка. Традиционно в Северо-Кавказском округе есть проблемы с водоснабжением, соответственно, там есть проблемы с собираемостью платежей. Поэтому ресурсоснабжающие организации ищут варианты финансирования своей деятельности, и тарифы в таких регионах вырастают побольше.
Кроме того, не стоит забывать, что установленные 9 процентов — это максимально возможный процент повышения цен на коммуналку для населения, своеобразный порог суммарного повышения платы. Он отличается от экономически обоснованного роста платежей, и разницу между ними поставщикам ресурсов доплачивает государство. Речь идет об общем коммунальном платеже: по каждой из коммунальных услуг рост тарифа может быть как выше, так и ниже предельного уровня, но совокупный платеж не должен превышать установленный предел.
Зачем нужно повышение
Тарифы на оплату коммунальных услуг стабильно индексируют раз в год, в последний раз это происходило 1 июля. Таким образом, следующее повышение коммуналки должно было произойти только 1 июля 2023 года, но правительство РФ решило по-другому. Прежде дважды за год тарифы росли в 2019 году. Тогда это объясняли тем, что государство на 2% повысило НДС и монополисты потребовали от правительства компенсации. В этот раз причина — в нехватке денег на обновление ресурсов.
— Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов, — говорится в официальном сообщении Минэкономразвития РФ.
Замглавы Минстроя РФ Алексей Ересько ранее говорил, что последние годы повышение тарифов было значительно ниже инфляции. Впрочем, об этом говорили и в Минэкономразвития, упомянув, что в последние три года правительство индексировало тарифы до двух раз ниже инфляции — это позволяло сделать индексацию «более плавной и безболезненной» для потребителей.
— Индексация тарифов продиктована необходимостью своевременного финансирования операционной деятельности для бесперебойного предоставления коммунальных услуг, — заявил Алексей Ересько.
Ранее эксперты заявляли о том, что повышение тарифов на услуги ЖКХ — непопулярная, но ожидаемая мера.
— По сути, сейчас весь сектор ЖКХ работает в ноль или в минус. Откладывать решение по индексации тарифов — это загонять весь сектор в долги и кризис, что недопустимо в текущих условиях, — объяснял исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.
Эксперт в ЖКХ Константин Крохин считает, что реальность обещаний правительства и Минэкономики о том, что тарифы не будут повышать до 2024 года, можно будет оценить лишь в следующем году.
— Согласно действующему законодательству, тарифы не должны повышаться чаще чем раз в год. А в этом году мы наблюдаем второе повышение тарифа за коммунальные услуги, хотя закон не менялся. Это яркий пример того, как поменялись правила по ходу игры. Скорее всего, всё будет зависеть от развития экономической ситуации в 2023 году, — объяснил эксперт.
По мнению Крохина, тарифы на коммунальные услуги можно было не повышать, поскольку сейчас Россия находится в ситуации, при которой на мировых рынках сократился спрос на ее энергоресурсы.
— Больший объем газа и нефти может оставаться на внутреннем рынке. Это необязательно влияет на понижение тарифов, но не на повышение точно, — рассуждает эксперт. — По идее, у нас сейчас должно вырасти потребление и предложение по газу на внутреннем рынке. По бензину в некоторых регионах уже было незначительное снижение цен, рыночные механизмы способствуют тому, чтобы не повышать тарифы. Но монопольная структура управления в ЖКХ и ресурсоснабжении приводит к тому, что монопольные организации хотят повышать свою прибыль. У них есть свои интересы в плане стабильного получения дохода, сохранения экономической стратегии поведения, непроизводственных расходов, а также огромные потери. Есть возможность не повышать тарифы, но они их повышают, поэтому причина в монополистах.
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