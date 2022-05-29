«Главное, ее не трогать». Почему корреспондент НГС до сих пор не выбросил новогоднюю елку

Я не выбрасываю новогоднюю елку сразу после праздников уже четвертый год. На самом деле, я ее и раньше не спешил выносить из дома, но обычно всё завершалось где-нибудь к весне, когда окончательно проходили всевозможные новогодние праздники: старый Новый год, Новый год по восточному календарю, буддистский и так далее. Но после 2019 года я не выносил елку и весной. И да, дерево у меня живое — по крайней мере, первое время — не пластиковое.



После Нового, 2019 года праздничное дерево у меня переместилось к мусорным бакам в середине июля. В 2020 году это случилось еще позже — на полмесяца. Наконец, в 2021 году елка со всеми игрушками и гирляндой достояла до сентября. Сейчас только начинается лето. Елка пока стоит.

