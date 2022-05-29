СЕЙЧАС +16°С
Пробки 1/10
usd 66.40
eur 69.44
Тема дняМошенники «открыли» базу отдыха в Горном Алтае
Фото пользователя

Илья Калинин

Журналист NGS.RU
Фото пользователя

Илья Калинин

Журналист NGS.RU
Другие статьи автора
Все новости
Все новости
Мнение

«Главное, ее не трогать». Почему корреспондент НГС до сих пор не выбросил новогоднюю елку

Максимальное количество времени дерево не выносилось из квартиры до осени

484
Последние три года корреспондент НГС выкидывал новогодние елки не раньше лета

Последние три года корреспондент НГС выкидывал новогодние елки не раньше лета

Поделиться

Кто дольше не вынесет новогоднюю елку из дома. По-моему, такой конкурс даже где-то проходил. По крайне мере, об этом точно появлялись публикации в интернете. И если такой конкурс действительно где-то есть, то корреспондент НГС Илья Калинин точно займет на нем призовое место. Пусть и не первое, но в тройку точно войдет. Далее — от первого лица.

В наше время часто не хватает праздника. Вот прям чувствуется это уже года три, а последние три месяца — так особенно. Но не такого, чтоб формально-красным по календарю и с официальным освобождением от офисной жизни, которое обычно пролетает в домашней суете, да вечерних походах в бар, а — настоящего, душевного!

Один из таких праздников — Новый год. Он одинаково любим атеистами и верующими, сторонниками режима и приверженцами демократии, либералами настоящими и либералами прикидывающимися, любителями ограниченного круга иностранных литер и теми, кто использует буквы русские… В общем, Новый год — настоящий праздник для всех. Может, поэтому я и не выбрасываю елку.

Я не выбрасываю новогоднюю елку сразу после праздников уже четвертый год. На самом деле, я ее и раньше не спешил выносить из дома, но обычно всё завершалось где-нибудь к весне, когда окончательно проходили всевозможные новогодние праздники: старый Новый год, Новый год по восточному календарю, буддистский и так далее. Но после 2019 года я не выносил елку и весной. И да, дерево у меня живое — по крайней мере, первое время — не пластиковое.

После Нового, 2019 года праздничное дерево у меня переместилось к мусорным бакам в середине июля. В 2020 году это случилось еще позже — на полмесяца. Наконец, в 2021 году елка со всеми игрушками и гирляндой достояла до сентября. Сейчас только начинается лето. Елка пока стоит.

Понятно, этот процесс сложно выдержать, если с тобой живет кто-то еще. Если ты не один, то кто-то другой когда-нибудь, например, накануне 8 Марта или перед первомайскими праздниками всё равно убедит тебя разобрать праздничное дерево. Сложно, если в доме есть активная кошка. Пусть и по-другому, но сложно: мусора вокруг елки будет больше, так как иголки с веток осыпятся гораздо быстрее. Но у меня всегда была приличная кошка — породистая. Она не позволяла себе вот эти вот дворовые развлечения с шарами и «дождиком». Да и перед 8 Марта с некоторых пор некому применять ко мне мягкую силу. И вот ты в какой-нибудь особо унылый вечер, найдешь в Сети хороший фильм, откроешь бутылку красного сухого и включишь гирлянду на елке...

Новогодняя елка и в середине лета может выглядеть вполне прилично (на фото — слева). Справа — одна из предыдущих елок перед утилизацией: иголки на месте

Новогодняя елка и в середине лета может выглядеть вполне прилично (на фото — слева). Справа — одна из предыдущих елок перед утилизацией: иголки на месте

Поделиться

Для себя я вывел несколько правил, как сделать, чтобы новогодняя елка простояла по максимуму и с минимальными потерями. Во-первых, ставить дерево лучше в воду и раз в день-два подливать ее. Во-вторых, лучше брать пихту, а не ель. У ели иголки мельче, осыпаются сами по себе быстрее, да и пихта пахнет праздником гораздо сильнее. Наконец, самый важный лайфхак: главное ее не трогать! Не трогать, тогда она гарантированно доживет с иголками на ветках даже до следующего Нового года.

Я могу представить, как летней ночью выглядит со стороны окошко, в котором мигает разноцветными огнями силуэт новогодней елки, но поверьте эксперту: тот, кто сидит в этой квартире, в данную минуту чувствует себя намного лучше, чем до включения гирлянды…

Последние три-четыре года каждый следующий год всё сильнее и сильнее хочется праздника. Но наступает 2 января, стихают хлопки новогодних салютов, осыпаются под ноги кружащие в воздухе конфетти, выветривается запах мандарин с дымом бенгальских огней, и наступает какое-то серое безвременье и безпраздничье. И я — любитель в значительной мере современного искусства — всё четче понимаю, что готов уже радоваться тому, чего никогда не видел для себя в приоритете: классической опере или балету. Особенно — балету.

По теме

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Станьте автором колонки.

Почитайте рекомендации и напишите нам!

новогодняя елкапраздник
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2