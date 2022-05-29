«Главное, ее не трогать». Почему корреспондент НГС до сих пор не выбросил новогоднюю елку

Кто дольше не вынесет новогоднюю елку из дома. По-моему, такой конкурс даже где-то проходил. По крайне мере, об этом точно появлялись публикации в интернете. И если такой конкурс действительно где-то есть, то корреспондент НГС Илья Калинин точно займет на нем призовое место. Пусть и не первое, но в тройку точно войдет. Далее — от первого лица.
В наше время часто не хватает праздника. Вот прям чувствуется это уже года три, а последние три месяца — так особенно. Но не такого, чтоб формально-красным по календарю и с официальным освобождением от офисной жизни, которое обычно пролетает в домашней суете, да вечерних походах в бар, а — настоящего, душевного!
Один из таких праздников — Новый год. Он одинаково любим атеистами и верующими, сторонниками режима и приверженцами демократии, либералами настоящими и либералами прикидывающимися, любителями ограниченного круга иностранных литер и теми, кто использует буквы русские… В общем, Новый год — настоящий праздник для всех. Может, поэтому я и не выбрасываю елку.
Я не выбрасываю новогоднюю елку сразу после праздников уже четвертый год. На самом деле, я ее и раньше не спешил выносить из дома, но обычно всё завершалось где-нибудь к весне, когда окончательно проходили всевозможные новогодние праздники: старый Новый год, Новый год по восточному календарю, буддистский и так далее. Но после 2019 года я не выносил елку и весной. И да, дерево у меня живое — по крайней мере, первое время — не пластиковое.
После Нового, 2019 года праздничное дерево у меня переместилось к мусорным бакам в середине июля. В 2020 году это случилось еще позже — на полмесяца. Наконец, в 2021 году елка со всеми игрушками и гирляндой достояла до сентября. Сейчас только начинается лето. Елка пока стоит.
Понятно, этот процесс сложно выдержать, если с тобой живет кто-то еще. Если ты не один, то кто-то другой когда-нибудь, например, накануне 8 Марта или перед первомайскими праздниками всё равно убедит тебя разобрать праздничное дерево. Сложно, если в доме есть активная кошка. Пусть и по-другому, но сложно: мусора вокруг елки будет больше, так как иголки с веток осыпятся гораздо быстрее. Но у меня всегда была приличная кошка — породистая. Она не позволяла себе вот эти вот дворовые развлечения с шарами и «дождиком». Да и перед 8 Марта с некоторых пор некому применять ко мне мягкую силу. И вот ты в какой-нибудь особо унылый вечер, найдешь в Сети хороший фильм, откроешь бутылку красного сухого и включишь гирлянду на елке...
Для себя я вывел несколько правил, как сделать, чтобы новогодняя елка простояла по максимуму и с минимальными потерями. Во-первых, ставить дерево лучше в воду и раз в день-два подливать ее. Во-вторых, лучше брать пихту, а не ель. У ели иголки мельче, осыпаются сами по себе быстрее, да и пихта пахнет праздником гораздо сильнее. Наконец, самый важный лайфхак: главное ее не трогать! Не трогать, тогда она гарантированно доживет с иголками на ветках даже до следующего Нового года.
Я могу представить, как летней ночью выглядит со стороны окошко, в котором мигает разноцветными огнями силуэт новогодней елки, но поверьте эксперту: тот, кто сидит в этой квартире, в данную минуту чувствует себя намного лучше, чем до включения гирлянды…
Последние три-четыре года каждый следующий год всё сильнее и сильнее хочется праздника. Но наступает 2 января, стихают хлопки новогодних салютов, осыпаются под ноги кружащие в воздухе конфетти, выветривается запах мандарин с дымом бенгальских огней, и наступает какое-то серое безвременье и безпраздничье. И я — любитель в значительной мере современного искусства — всё четче понимаю, что готов уже радоваться тому, чего никогда не видел для себя в приоритете: классической опере или балету. Особенно — балету.