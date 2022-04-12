Возьми ее полностью: как получить землю (почти) бесплатно

— Срок предоставления услуги — 30 дней . Но это не значит, что через 30 дней вам выдадут участок, — говорит юрист компании «Бенефактум» Артем Страшнов. — Это значит, что через 30 дней вам подтвердят ваше право на получение участка, то есть либо поставят в очередь, либо откажут в подобном праве.



И будьте готовы к тому, что в очереди можно стоять годами, а участок может оказаться совсем не тем, что вы ожидали.



— Ко мне очень часто обращались граждане, у которых подходила очередь к предоставлению земельного участка. И какие участки им предоставляли — это просто кошмар, — рассказывает юрист Андрей Конышев. — Например, в одном случае мало того что это была какая-то болотистая местность, без электричества (то есть туда необходимо проводить электричество, и когда это будет сделано — вообще неизвестно), так еще на участке были канавы, из которых торчали трубы, из них сливались нечистоты — вообще полный букет. Когда семья приехала туда, девушка чуть в обморок не упала — как тут жить вообще можно? А сотрудники администрации говорили: «Если вам не нравится, пишите отказ, на этот земельный участок очень много претендентов». Подождав примерно еще полгода, им начали предлагать другие варианты, уже ближе к городу. Они были не гораздо лучше, но, во всяком случае, без ям с нечистотами.

