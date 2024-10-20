Сало: полезно или вредно для кишечника? Рассказывает диетолог

Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Научные исследования доказали, что организму необходимы качественные жиры. А во время пандемии стало очевидно, что один из самых полезных — сало. В чем полезные свойства этого продукта, как его правильно есть и когда от него всё же лучше отказаться, Доктору Питеру рассказала диетолог Татьяна Мещерякова.

Татьяна Мещерякова — врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт по здоровому питанию

В составе витамин Д и селен

— Сало — чистый жир, на 100 г — 94 г, в нем мало белка и ноль углеводов. Калорийность его высокая — 850 ккал, поэтому лучше есть не больше 15-20 г сала, предпочтительно днем, не позднее шести вечера, — говорит Татьяна Мещерякова.

В составе сала — насыщенные жиры, также этот продукт содержит олеиновую и линолевую жирные кислоты.

— Много в сале витаминов D, А и В, — продолжает диетолог. — Содержит оно и важные макро- и микроэлементы: натрий, серу, фосфор, цинк, селен. Кстати, селена в сале очень много — до 20 мкг на 100 г продукта. Как известно, он поддерживает работу иммунной системы, обладает антиоксидантной и противораковой защитой.

Польза сала

— Регулярное употребление сала в адекватных количествах может создать пул качественных жиров, крайне необходимых для организма, — рассказывает Татьяна Мещерякова. — Жиры важны для построения новых клеточных структур. Например, клеточной мембраны (оболочки клетки), состоящей из двух липидных слоев: за счет жиров клетка восстанавливает свою структуру при делении, а оно, как известно, происходит регулярно.

Жиры также играют ключевую роль в функции дыхания, обеспечивая качественное формирование мембраны альвеол. Об этом много говорилось во время пандемии коронавируса.

— Сурфактант, тончайший жировой слой, выстилая альвеолу, придает ей объемную структуру надутого воздушного шарика, за счет чего легкие производят полноценный газообмен, обеспечивая поступление кислорода и удаление углекислого газа, — поясняет эксперт.

Влияние на кишечник

Именно жиры в питании хорошо стимулируют желчеотток, обеспечивая выведение желчи и запуск процесса расщепления и усвоения питательных веществ.

— Пищевой комок, который поступает из желудка в двенадцатиперстную кишку, получает необходимые порции желчи. Идет полноценная активация ферментов поджелудочной железы, что в целом приводит к слаженной работе всех органов пищеварения, дает защиту от паразитов, вирусов и бактерий, а также стимулирует нормальную перистальтику кишечника, — говорит врач.

С чем есть сало

Сало, как и любые жиры, можно употреблять как с белками, так и с углеводами (за исключением фруктов). Его можно сочетать с:

мясными продуктами;

цельнозерновым хлебом;

добавлять в поджарки, овощные рагу.

В случае соблюдения норм потребления сало полноценно и качественно усваивается организмом.

Можно есть сало соленое, по домашним рецептам, смалец, уточняет врач.

Не стоит увлекаться копченым салом. В ходе приготовления оно может подвергаться обработке химическими компонентами для придания запаха и аромата.

Кому нельзя

Ограничивать сало в рационе надо людям с заболеваниями желчного пузыря и поджелудочной железы, проблемами ЖКТ — гастритами, колитами, синдромом раздраженного кишечника.

— Продукт сильно ограничивают для людей с нарушениями липидного обмена и высоким показателем холестерина, — уточняет Татьяна Мещерякова. — Для людей с избыточным весом сало лучше исключить либо существенно ограничить (не более 15-20 г в неделю). Детям от трех лет сало допускается в малых количествах, до 10 г в неделю, без шкурки.

Пройдитесь по кишечнику «Щеткой»

Ранее мы рассказывали о том, как незаменим для кишечника салат «Щетка».

Он состоит из сырых овощей, натертых на тонкой терке, — свеклы, моркови и белокочанной капусты.

По словам гастроэнтеролога Екатерины Кашух, эти овощи обладают очищающим эффектом. Салат содержит клетчатку и витамины, кормит хорошую микрофлору кишечника и помогает нормально его опорожнять.

Екатерина Кашух — гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест».

«Щетка» из свеклы, моркови и белокочанной капусты — самый популярный вариант, его подают в заведениях общепита и часто используют в разнообразных диетах для похудения. Последнее обусловлено его малой калорийностью: 100 граммов овощей займут полную миску, но содержат меньше калорий, чем одна шоколадная конфета.

В этих овощах много витаминов и минералов, необходимых для нормального функционирования организма, а также в них содержится растительная клетчатка — пищевые волокна, которые благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта.

— Овощи, содержащие клетчатку, обеспечивают питательную среду кишечной микробиоте, а еще помогают кишечнику очиститься от остатков непереваренной пищи, улучшают микрофлору, благотворно воздействуют на обмен веществ, — объясняет гастроэнтеролог Екатерина Кашух.