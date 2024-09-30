«Замени страшно на интересно»: как мать-одиночка на инвалидной коляске стала чемпионкой — видеоистория

Алена обратила свой недуг в мотивацию и добивается успехов во всем Источник: NGS.RU











27-летняя Алена Мелешина из Новосибирска — чемпионка по спортивным танцам на коляске и мама 8-месячной дочери Евы. В 20 лет она попала в аварию, которая лишила ее способности ходить, но не остановила в стремлении к полноценной жизни. Алена активно занималась танцами на коляске и готовилась к званию мастера спорта, когда узнала о беременности. Эта новость стала неожиданной, ведь она строила карьеру и не планировала материнство.

Партнер оказался не готов к роли отца, и Алене пришлось принять решение растить ребенка одной. Поддержка семьи, особенно мамы и сестры, помогла ей справиться со страхами. Беременность стала вызовом, но врач дал ей ценный совет: «Замени слово „страшно“ на „интересно“». Так она и поступила, несмотря на непростую ситуацию.

Авария в 20 лет стала поворотным моментом: врачи сомневались, что Алена сможет даже сидеть Источник: NGS.RU

Алена живет в квартире, оборудованной для передвижения на коляске, и заботится о дочери. Ей помогают близкие, особенно в купании Евы, ведь из-за травмы ей сложно поднимать ребенка. Однако Алена научилась преодолевать все трудности, демонстрируя невероятную силу духа.

Авария в 20 лет стала поворотным моментом: врачи сомневались, что она сможет даже сидеть. Но Алена доказала обратное и продолжила активно жить. Уже в 2017 году она начала заниматься танцами на коляске, что привело к победам и участию в сборной России.

Беременность заставила ее сделать паузу в спорте. Но после того, как Ева подрастет, Алена планирует вернуться к танцам. Помимо этого, Алена — мастер маникюра и планирует после декретного отпуска вернуться к работе, открыв свой салон.

Недавно она получила водительские права и теперь может сама передвигаться по городу. Алена своим примером доказывает, что инвалидность не является преградой для достижения целей и полноценной жизни.