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Здоровье Врачи назвали норму холестерина у мужчин — а вы свою знаете?

Врачи назвали норму холестерина у мужчин — а вы свою знаете?

Если симптомы уже налицо, значит, ситуация крайне тяжелая

3 767
23 комментария

Сдать анализы стоит, даже если вы отлично следите за своим здоровьем

Человек может годами не подозревать, что у него повышенный холестерин. До тех пор, пока из-за него не начнутся серьезные заболевания. Поэтому необходимо вовремя заметить проблемы со здоровьем. Рассказываем, какой уровень холестерина считается нормой у мужчин и по каким симптомам понять, что пора бежать к врачу.

  1. Что такое холестерин
  2. «Плохой» и «хороший» холестерин
  3. Норма холестерина у мужчин
  4. Симптомы повышенного холестерина
  5. От чего повышается холестерин
1

Что такое холестерин

Для начала нужно разобраться, что такое холестерин. Врачи подчеркивают, что само по себе вещество не только не опасно, но даже полезно для человека.

— Холестерин содержится в клетках, участвует в пищеварении, влияет на работу иммунной и нервной системы. От него зависит выработка витамина D и производство некоторых гормонов, — рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. — А еще холестерин важен для синтеза серотонина — нейромедиатора, который обеспечивает передачу нервных импульсов в головном мозге и больше известен как «гормон радости».

Екатерина Кашух, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест». Член научного общества по содействию клиническому изучению микробиома человека.

Чтобы проникать в клетки, холестерину нужен своеобразный провожатый — белок липопротеин. И именно от его качества зависит, окажется холестерин «плохим» или «хорошим».

2

«Плохой» и «хороший» холестерин

Липопротеины бывают двух типов: высокой и низкой плотности. В первом случае белок небольшой и крепкий, он без труда собирает излишки холестерина и доставляет его по назначению.

— А есть липопротеины низкой плотности — они крупные и рыхлые, так что цепляются за стенки сосудов и образуют в них холестериновые бляшки. Именно такой холестерин называется «плохим», — подчеркнула Екатерина Кашух. — Его избыток может привести к развитию атеросклероза — заболевания, которое часто становится причиной инсультов и инфарктов.

Врачи отметили, что повышенный холестерин встречается очень часто — по данным лаборатории «Гемотест», за последний год более чем у 40% мужчин, сдававших анализы, холестерин оказался выше нормы.

3

Норма холестерина у мужчин

В разные периоды жизни его уровень меняется: если для детей нормой считается показатель до 4,71 ммоль/л, то в подростковом возрасте холестерин может достигать 5,77 ммоль/л.

Взрослым мужчинам стоит начать беспокоиться, если уровень холестерина становится выше 5,18 ммоль/л.

Проверить свой уровень холестерина можно, только если сдать анализы.

— Уровень от 5,2 до 6,2 ммоль/л указывает на предрасположенность к высокому холестерину, а выше 6,2 ммоль/л считается высоким, — отметила врач-терапевт Татьяна Тарадеева. — Именно высокий уровень холестерина считается более опасным и связан с риском образования сердечно-сосудистых заболеваний.

Татьяна Тарадеева — врач-терапевт «Инвитро-Приволжье», в 2004 году окончила Оренбургскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело», в 2020 году — Самарский государственный медицинский Университет, специализация «терапия». Стаж работы — 20 лет.

4

Симптомы повышенного холестерина

Сам по себе повышенный холестерин не вызывает никаких явных симптомов. Однако он приводит к различным заболеваниям, которые уже не пройдут бесследно.

Например, из-за повышенного холестерина может начаться атеросклероз — хроническое заболевание артерий. На него указывает одышка, онемение пальцев, а также боль в ногах при ходьбе.

Также один из симптомов повышенного холестерина — появление на коже ксантом (жировиков) и роговичной дуги на глазу.

—  Но, как правило, все эти проявления говорят о значительном избытке холестерина, — объяснила Екатерина Кашух. — Не стоит дожидаться, пока они появятся: лучше регулярно проходить обследования и при необходимости корректировать незначительные отклонения от нормы.

5

От чего повышается холестерин

Чтобы держать уровень холестерина под контролем, первым делом нужно заняться своим здоровьем. Вредная пища с высоким содержанием насыщенных жиров, избыточный вес, отсутствие физической нагрузки и вредные привычки — всё это постепенно приводит к повышенному уровню холестерина.

Но даже у спортсменов на жесткой диете могут оказаться проблемы со здоровьем.

— Считается, что для борьбы с «плохим» холестерином достаточно изменить рацион — не есть жирного, жареного, отказаться от яиц, холодца и майонеза. Это не совсем так, — подчеркивает Екатерина Кашух. — Безусловно, переход на здоровое и сбалансированное питание поможет улучшить самочувствие. Но нужно знать, что с едой человек получает только 25% холестерина, остальное вырабатывает сам организм.

Врачи предупреждают, что одна из главных причин постоянного избытка холестерина — наследственная предрасположенность. Из-за «поломки» в генах организм начинает вырабатывать всё больше липопротеинов низкой плотности. Обнаружить такую особенность можно лишь с помощью генетического анализа.

Еще одна частая причина повышенного холестерина — такие заболевания, как диабет и гипотиреоз, сбой в работе щитовидной железы или проблемы с работой печени.

Понять настоящую причину повышенного холестерина и назначить адекватное лечение может только врач. Поэтому, если вы сдали анализ и обнаружили, что у вас повышенный холестерин, не медлите и обратитесь к специалисту.

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Комментарии
24
Гость
21 сентября, 10:25
И обратитесь к специалисту в платную клинику. Терапевт в поликлинике, недавно покинувший свою среднеазиатскую республику, скорее всего не знает, что это.
я111я
21 сентября, 14:59
исламжон из самарканда и рахматулла из шимкента возражают! плов, шашлик, жареный барашек никому не вредят. иншалла!
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