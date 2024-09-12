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Новосибирцам с рассеянным склерозом перестали выдавать препарат стоимостью от 30 тысяч

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Здоровье проблема «Пропускать нельзя»: новосибирцам с рассеянным склерозом перестали выдавать препарат стоимостью от 30 тысяч

«Пропускать нельзя»: новосибирцам с рассеянным склерозом перестали выдавать препарат стоимостью от 30 тысяч

Терифлуномид появится для выдачи только в октябре

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34 комментария

Без препарата людям с этим диагнозом будет тяжело

В Новосибирске пропал жизненно важный препарат терифлуномид, который прописывают людям, больным рассеянным склерозом. Об этом НГС сообщила одна из читательниц, которая страдает таким недугом. Также информацию подтвердили в областном Центре рассеянного склероза.

«Начались задержки»

— У меня диагноз рассеянный склероз. С 2020 года я получаю препараты по федеральной программе ПИТРС (препараты, изменяющие течение рассеянного склероза). Препарат терифлуномид входит в категорию высокозатратратных. Я получала препарат в соответствии с назначением врача. Потом пошли задержки в выдаче от 7 до 21 дня, а пропускать препарат не допустимо — это чревато инвалидностью и потерей дееспособности. В областном центре рассеянного склероза и других аутоиммунных заболеваний, в Новосибоблфарм мне сказали, что препарата не будет весь сентябрь и октябрь — якобы Министерство здравоохранения РФ не закупило его по причине отсутствия тендера на закупку, — рассказала о своей проблеме НГС читательница Лариса (имя изменено по просьбе героини публикации).

Лариса беспокоится — по ее словам, стоимость препаратов с этим действующим веществом варьируется от 30 до 250 тысяч рублей. В Центре рассеянного склероза (ЦРС) ей сообщили, что аналогов препарата нет.

– Последнюю упаковку я получила не в своей поликлинике, а ездила в Новосибоблфарм, – отметила Лариса.

По данным сервиса «Лекваптеке» в продаже есть терифлуномид под другой маркой, цена за упаковку начинается от 39 тысяч

Что говорят медики

Корреспондент НГС направила запрос в Минздрав Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На следующий день, пояснила Лариса, в чате ЦРС сообщили, что препарат поступит только 1 октября. Но последние таблетки закончатся у нее 26 сентября, а это значит, что придется протянуть неделю без лечения. Она также нашла других людей с этим же диагнозом, которые испытывают аналогичные трудности.

Корреспондент НГС дозвонилась в областной центр рассеянного склероза. Там подтвердили, что препарат действительно отсутствует.

— Проблема есть. Но мы тут вообще ни при чем, это не закупило Министерство здравоохранения этот препарат, причем ему аналога нет. Заменить его нечем, — отметили в Центре рассеянного склероза.

Мы направили также запросы в Росздравнадзор и в Новосибирскоблфарм с просьбой прокомментировать инцидент. Ответы мы опубликуем сразу, как получим.

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Ранее НГС писал о том, что в России в августе не хватало важного препарата для беременных. В аптеках и роддомах был дефицит антирезусного иммуноглобулина.

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Лекарства Минздрав Медицина Дефицит Рассеянный склероз
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Комментарии
34
Почётный гражданин Левосибирска
12 сентября 2024, 13:34
Министерство здравоохранения этот препарат не закупило. Видимо Хальзов готовился на повышение уйти и в запарке забыл.
Гость
12 сентября 2024, 12:53
да ну ерунда...тут мне один вчера писал на мой коммент о плохой рождаемости, что тут у нас ЛУЧШАЯ медицина в мире , настроили больниц и с таблетками все норм , а еще этот чудак писал , что у нас смертность уменьшается потому что лечить лучше стали. ну он привитый ...еще с тех времен...ку-ку в общем.
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