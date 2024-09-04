Ковид по осени цепляют. В России ждут новый штамм после легкого FLiRT — по каким симптомам его узнать

Эксперт лабораторной диагностики рассказал, какой будет обстановка с ковидом в России Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Наступила осень, а вместе с ней в повестку вернулся ковид. У кого-то уже сопли, кашель, но настоящий рост заболеваемости приходит с возвращением детей в школы. Об актуальной обстановке, а также о новых штаммах и симптомах коронавируса рассказал эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.

В России во второй половине июля началась летняя волна ковида. По информации эксперта, в других странах северного полушария эпидемиологическая ситуация ухудшилась в июне, и сейчас они переживают пик новой волны заболеваемости. Так как Россия отстает в распространении вируса примерно на полтора месяца, максимальное число больных ковидом будет в сентябре-октябре.

— У нас подъем заболеваемости придется на начало учебного года, и поэтому летняя волна будет условно летняя, она началась в июле, а захватит сентябрь и октябрь, — отметил Александр Соловьев.

Как различается заболеваемость в Европе и России

Эксперт рассказал, что в некоторых странах заболеваемость выглядит в разы выше только потому, что у них другой подсчет заболевших. Ряд стран, например, проводит мониторинг содержания вирусов в сточных водах. Это позволяет выстраивать более точные эпидемиологические модели.

— Когда в США говорят, что в день инфицируется более миллиона человек, это данные не на основе реальных обследований людей, это математическая модель на основе мониторинга сточных вод. То есть видно, как много вируса в сточных водах, и с помощью математической модели это соотносится с тем, какое количество людей сейчас инфицировано, — отметил врач.

По его словам, в России оперштаб сообщал максимум о 15–20 тысячах заболевших в день, но это люди с выраженными симптомами, которые обратились к врачу за помощью и их протестировали на ковид. Большинство зараженных не попадают в статистику: кто-то не доходит до врача, кого-то не тестируют на ковид, к тому же многие случаи болезни проходят бессимптомно.

— Все диагностические случаи — это верхушка айсберга. Система мониторинга инфекционных заболеваний очень сложная, — подчеркнул Александр Соловьев.

По словам врача, в некоторых странах есть мониторинг содержания вирусов в сточных водах Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Как сейчас распространяется ковид

— В целом динамика эпидемиологического процесса однотипна в большинстве стран: выявляется новый вариант, через несколько месяцев регистрируется подъем заболеваемости. Если новый вариант приобрел способность эффективно уклоняться от иммунитета, выработанного у жителей в ответ на вакцинацию либо на встречу с различными вариантами ковида, то он распространяется достаточно быстро, — рассказал врач.

Он объяснил, что активность распространения новых штаммов ковида можно установить по обращаемости в неотложные отделения поликлиник. По этому критерию можно сделать примерные прогнозы. С учетом лабораторных исследований становится понятно, что это связано с ковидом.

Почему новые волны ковида идут из Европы

— Это объясняется несколькими причинами: плотность людей, активность перемещения через различные транспортные хабы. Это крупнейшие города — с точки зрения логистических авиационных хабов. Это способствует более быстрому распространению в этих странах таких инфекций, как ковид. Первыми начинают реагировать Великобритания, Япония, США, а потом присоединяются другие крупные страны (европейские. — Прим. ред.), — рассказал Александр Соловьев.

Какой штамм циркулирует сейчас

Врач напомнил, что за всю историю ковида было несколько серьезных, значимых штаммов: альфа, дельта, гамма и омикрон. Позже стали появляться запоминающиеся названия — «кракен», «ниндзя», «кентавр» и так далее, но это были, по сути, субварианты уже известного подвида омикрон.

— Если говорить о глобальных изменениях, после омикрона не было принципиально нового штамма со столь значимым количеством мутационных изменений. Тем не менее этот вариант непрерывно эволюционирует. За последние несколько лет было несколько значимых вариантов, которые влияли на эпидситуацию, — отметил эксперт.

Александр Соловьев объяснил, что эти мутации штамма омикрон позволяют вирусу обходить иммунный ответ, который сформировался ранее либо на вакцинацию, либо на перенесенные инфекции, либо на комбинацию этих двух факторов. Новые варианты штамма появляются примерно раз в полгода. Последние варианты — FLiRT («флирт») и KP.3.1.1.

— FLiRT включил в себя несколько вариантов вирусов, среди которых — KP.2, KP.1.1, KS.1. Они свою актуальность приобрели с начала зимы и уже стали уступать лидерство ближе к лету. Летний подъем связан с вариантом KP.3.1.1. В России пока мало геномных данных о нём. Есть публикации по странам, где сейчас уже пик: там более 50% случаев связано с последним вариантом. Учитывая начало подъема заболеваемости в России, с большой долей вероятности у нас пока доминирует FLiRT.

Врач подчеркнул, что до нас тоже неизбежно дойдет новый вариант ковида.

Сейчас во всём мире циркулирует подвид омикрона, у него относительно легкое течение заболевания Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Симптомы новых штаммов

Медик рассказал, что сейчас сложно выделить какие-то клинические особенности каждого из штаммов. Комплекс симптомов у всех похожий, у каждого пациента проявляется свое:

— Когда прошло большое количество случаев, статистически на таком большом материале можно увидеть, что, например, чуть чаще по сравнению с предыдущими вариантами появляется боль в горле или возникают расстройства со стороны ЖКТ. Есть основной набор симптомов: головная боль, кашель, боль в горле, слабость, утомляемость, повышение температуры. По-прежнему у какой-то части инфицированных может пропадать обоняние, изменяться восприятие вкусов, может развиться выраженный конъюнктивит.

Также у 10–15% пациентов встречаются нарушения со стороны ЖКТ, диарея. Чаще так проявляется ковид у детей. Но в целом эксперт отмечает, что ковид сложно определить по симптомам.

Прогнозы развития ковида

— С начала пандемии все страны оценивали соотношение заболеваемости с возможной нагрузкой на здравоохранение и с возможными рисками при остановке деятельности тех или иных предприятий. В начале пандемии стремились максимально исследовать количество заразившихся, сейчас большая часть случаев остаются либо бессимптомными, либо с минимальными симптомами, но заболеваемость при этом очень высокая, просто огромное количество людей вновь инфицируются. Большая часть населения, скорее всего, опять столкнется с этим вирусом.

Эксперт объяснил, что, так как штамм омикрон характеризуется более легким течением болезни и у большинства людей уже сформирован иммунитет к ковиду, стационары и реанимации не будут перегружены. Но нагрузка на поликлиники опять сильно вырастет. В связи с этим на пике заболеваемости могут возникать проблемы с очередями и недостатком медицинских работников.

— Но критически это уже не повлияет на систему здравоохранения ни в одной стране. В целом в мире всё больше озабочены вопросами последствий ковида, обострениями хронических заболеваний и их дебютом у пациентов.