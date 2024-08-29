Разламывается спина? Так вы зубы неправильно чистите! Травматолог дал нестандартные советы людям, которых мучают странные боли

Дмитрий Ефремов работает в московской поликлинике № 195. Его стаж составляет 9 лет











Почему ни с того, ни с сего болит спина? А почему плечо? А почему нога? Как избавиться от неприятных ощущений? К кому и когда следует обращаться? На эти и другие вопросы наших коллег из 63.RU ответил Дмитрий Ефремов, травматолог-ортопед, врач лечебной физкультуры и спортивной медицины.

С разнообразными болями сталкивается подавляющее большинство людей. Но до сих пор врачи не могут дать четкого определения, что же такое боль.

— Это очень растяжимое понятие, и никто не понимает, что это такое. Во-первых, она субъективна. Может быть реально тяжело и плохо, страдает качество жизни. Может быть и реальная причина — защемление нервов, инфекция (в том числе ВИЧ или сифилис), опухоль, травма. Это называется «специфическая боль», — пояснил Дмитрий Ефремов. — Людей, у которых никогда не болела спина, не существует.

Второй причиной для обращения к врачу может стать неспецифическая боль. Она может возникнуть, например, от неправильного положения тела. Особенно часто с такой жалобой к специалисту приходят офисные работники. По словам Дмитрия Ефремова, если причина боли пациента не относится к специфической, то с высокой долей вероятности она будет неспецифической. И это бич современности. От нее страдает большой процент населения. Это проблема, и ее тяжело диагностировать. Некоторые специалисты начинают не в ту сторону копать, пробуют найти какую-то причину. А ее нет!

Независимо от категории проблемы, идеальный сценарий лечения можно описать в шести пунктах:

Так выглядит идеальный вариант лечения болей в спине. А вы его придерживаетесь? Источник: Илья Овсянников











Пункт 1: Марш к врачу

На первом этапе необходимо обратиться к специалисту, то есть, к врачу. Сначала к терапевту, который определит возможные причины боли, а потом направит к ортопеду, травматологу, нейрохирургу или неврологу. И на этом этапе не стоит терпеть боль, надо сразу же обращаться к специалистам.

— Я собираю истории, связанные со сроками. Сколько терпел пациент перед тем, как пойти к врачу. Мой рекорд — месяц. Вы представляете? У женщины вывих плечевой кости был, и она месяц в деревне ходила, — рассказал Дмитрий Ефремов. — Моя самая любимая фраза от пациентов: «Я думал, что пройдет само». А кто-то еще и сам себе диагноз уже успел поставить, до обращения к врачу. И лечение назначить в виде массажа.

Сам врач настаивает, что пациентам нужно обращаться к специалистам при любой ситуации, которая может намекать на травму. Даже если боли еще нет.

— Это может вызывать неприятные вещи в вашем организме. Упали с высоты на пятки или спину, например, или в ДТП попали. А там уже компрессионный перелом может быть. Представьте себе, что все позвонки резко испытывают огромную нагрузку. И она может сосредоточиться в одной точке. Или вы оператор, который с тяжелыми сумками ходит. Профессиональные спортсмены тоже должны обратить внимание на свое состояние, — говорит врач.

Пункт 2: Движение

Второй пункт «идеального сценария лечения» — это сохранение подвижности.

— Это самое главное. Что при специфической, что при неспецифической боли. Пока мы двигаемся, мы живем. А движение — это жизнь. Вы не поверите, но оно уменьшает болевой синдром на 80%. Неважно, компрессионный перелом, инфекция, радикулит или неспецифическая история. Но как двигаться — это уже другой вопрос. Да, долго сидеть нельзя при компрессионном переломе. Да, нельзя поднимать тяжести первые три месяца при компрессионном переломе. При инфекциях нужно принимать антибактериальные или противовирусные препараты. Но активность так или иначе должна сохраняться. Если мы ляжем как бревнышко на кроваточку, то ничем хорошим это не закончится.

Пункты 3 и 4: Препараты

Третья и четвертая ступень — это препараты. Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) и миорелаксанты.

— НПВС, независимо от формы приема (ректально, перорально или внутримышечно), действуют по одному принципу. Они снимают воспаление, спазм с мышц. И в итоге — облегчаем страдания. Лекарство попало в нас, всосалось в кровь и только потом дойдет до нужного места, — объясняет Дмитрий Ефремов. — Главное — быть осторожным. Укол в попу надо делать аккуратно, а то есть вероятность задеть седалищный нерв и получить новую порцию проблем. А еще не забываем про абсцессы, риск инфицирования и огромные гнойники. Если есть возможность порошок или таблетку выпить, лучше воспользуйтесь ею. И не забывайте про внешнее обезболивание — мазь, гель или крем.

Предпочитаете уколы? Лучше обратитесь к специалисту Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Пункт 5: ЛФК

Пятый этап — это лечебная физкультура. Он в какой-то степени сопряжен с идеей сохранения подвижности. Но и здесь пациентам необходимо консультироваться со специалистом. В данном случае — реабилитологом или врачом физической терапии.

— Обычная картина, когда пациент приходит к травматологу-ортопеду, говорит, что у него где-то болит, просит направить на рентген. Снимок делают, смотрят, все довольны. Тяжести не поднимаем, лежим на жестком матрасе с компрессионным переломом, носим корсеты, активность не сохраняем, смотрим в потолок или в телевизор. Перелом срастается. А потом проблемы начинаются. Мышцы теряют свой тонус, а потом резко перегружаются. А это наш естественный корсет.

Пункт 6: Психолог

Но кроме физических неудобств, боль меняет еще и психологическое состояние человека. Как считает Дмитрий Ефремов, нужно еще обращаться к психологу.

— Большой процент пациентов из-за болевого синдрома начинает меняться на психоэмоциональном уровне. Это меняет жизнь. Были случаи, когда лечение не помогало как раз из-за психики. И психолог помогал справиться с этой проблемой. Но не стоит обольщаться и возлагать большие надежды на телемедицину. Первый и обязательный шаг — это очный прием. Потому что только при очном приеме можно потрогать пациента, осмотреть кожные покровы, посмотреть в глаза. Только после этого можно переходить на дистанционные консультации, — добавил Дмитрий Ефремов.

А для начала — научитесь удобно спать

Несколько лет назад ученый-бихевиорист Уильям Хайем создал восковую фигуру «человека будущего». Модель получила имя Эмма. И, как считает исследователь, так будут выглядеть многие люди буквально через 50-100 лет.

— Это типичный офисный работник. Вдовий горбик, красненькие от мониторов глазки, бледная кожа, толстые ручки, венозная недостаточность из-за плохой работы мышц, застой крови, согбенное состояние, варикоз, синдром бухгалтера, — описал увиденное Дмитрий Ефремов.

Однако, как считает врач, такого печального будущего можно избежать. И начинать нужно уже сейчас.

— Будем идти с самого начала, со сна. Потому что то, на чем мы спим, — это крайне важно. Я сам, когда купил квартиру в ипотеку, первым делом туда приобрел ортопедический матрас. Выбирайте его по своему кошельку. Можно и за 10-20 тысяч купить хороший матрас, и за 100-150 — не очень. Пришли в ортопедический салон, и если грамотный специалист, то он вам поможет. Главное — чтобы вам было комфортно, когда вы ложитесь на матрас. Ничего не должно пригибаться, попа не должна быть снизу или сверху, плечи не должны куда-то уходить, шея не изгибается. Если посмотреть сбоку, как мы спим, то наш позвоночник должен быть прямой линией. Если вы весите 200 кг, то вам подойдет самый жесткий матрас, в остальные вы провалитесь. А если ваш вес всего 50 кг, то задумайтесь о варианте помягче. Но самый мягкий тоже не берите. Вообще, выбор матраса — дело сугубо индивидуальное, — считает Дмитрий Ефремов.

Также у кровати должен, в идеале, стоять стул. Он позволит встать с кровать без лишних движений. И гладить белье, сидя на нем, необходимо. И во время прогулок иногда присаживаться тоже жизненно необходимо. Особенно пожилым.

Следующий бытовой момент, при котором может страдать спина, — чистка зубов. Оказывается, многие делают это неправильно.

— Большинство людей склоняются над раковиной. А кто-то чистит зубы в душе. Я например, предпочитаю второй вариант. Мне так удобнее, с прямой спиной. А помните, в IKEA продавали маленькие подставочки для детей? Если на нее поставить одну ногу взрослому, то можно снять напряжение с поясницы. Представьте себе, 82 дня за всю жизнь мы стоим в таком положении, — объяснил специалист.

Даже утренние водные процедуры могут быть полезными для здоровья спины Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Еще один предмет, который необходимо иметь в ванной комнате — это специальное сидение.

— Это же гениальное изобретение! Моетесь сидя — это и полезно, и удобно. Попробуйте, всем рекомендую, — считает Дмитрий Ефремов.

Как ни странно, но и наша обувь способна доставить немало проблем с позвоночником. Начиная от завязывания шнурков или застегивания лямок и заканчивая выбором обуви.

— Если вы просто наклоняетесь и резко встаете, то идет резкая перегрузка. Ни о какой растяжке речи быть не может. Мышцы перетягиваются. А если девушка еще и в туфлях на шпильке, каждый сантиметр повышает нагрузку на позвоночник на 10 кг 12 см равны — 120 кг нагрузки.

Следующий вопрос, который вызывает немало споров, связан с подъемом в офис или квартиру. Оказывается, в вечной борьбе сторонников лифтов или лестниц по-своему правы и неправы обе стороны.

— Ходить вниз по лестнице — вредно! Идет ударная нагрузка на суставы. А подниматься — полезно. Это и для сердца полезно, и для ног — во время подъема ваши ноги совершают правильные движения.