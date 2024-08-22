Наркотики на маркетплейсах: в БАДах, продающихся онлайн, нашли запрещенные вещества — список

За продажу таких БАДов грозит уголовная ответственность Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











На маркетплейсах продают БАДы, содержащие опасные вещества, в том числе наркотические. Среди таких компонентов были листья коки и эфедра, а также опьяняющий перец.



— В ходе мониторинга специалисты Роскачества выявили более 400 товаров с содержанием запрещенных для использования в составе БАДов веществ, — сообщили Городским порталам в Роскачестве.

БАДы (биологически активные добавки) — это сочетания натуральных или идентичных им компонентов, предназначенных для обогащения рациона отдельными пищевыми или биологически активными веществами и их комплексами.

Какие вещества нашли в БАДах

Эфедра. Может продаваться только по рецепту и запрещена в составе пищевой продукции. Это растение входит в перечень сильнодействующих, наркотических и психотропных растений.



Ашваганда (Витания снотворная). Она запрещена для использования в БАДах. Обладает нефротоксичным эффектом, оказывающим разрушительное влияние на почки.

Якорцы стелющиеся (Tribulus terrestris). По российским законам это растение может быть зарегистрировано только как лекарственный препарат. Обычно его включают в состав средств для потенции.

Кава-кава (перец опьяняющий). Включен в список сильнодействующих и ядовитых веществ, его использование в составе БАДов к пище запрещено.

Листья коки (кокаиновый куст). Вещество включено в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

В Роскачестве выявили и другие нарушения. На маркетплейсах продавали пищевые добавки под видом БАДов. Некоторые из них были с передозировкой. Также часть товаров включала рецептурные препараты.

Что за это грозит продавцам

Маркетплейсы не оставили без внимания данные нарушения и заблокировали карточки с опасными товарами.

За продажу наркотических веществ предусмотрена ответственность по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». За реализацию кава-кава ожидает уголовная ответственность по статье 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».