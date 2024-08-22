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Здоровье Наркотики на маркетплейсах: в БАДах, продающихся онлайн, нашли запрещенные вещества — список

Наркотики на маркетплейсах: в БАДах, продающихся онлайн, нашли запрещенные вещества — список

Карточек с опасным товаром было более 400

1 533
10 комментариев
За продажу таких БАДов грозит уголовная ответственность

На маркетплейсах продают БАДы, содержащие опасные вещества, в том числе наркотические. Среди таких компонентов были листья коки и эфедра, а также опьяняющий перец.

— В ходе мониторинга специалисты Роскачества выявили более 400 товаров с содержанием запрещенных для использования в составе БАДов веществ, — сообщили Городским порталам в Роскачестве.

БАДы (биологически активные добавки) — это сочетания натуральных или идентичных им компонентов, предназначенных для обогащения рациона отдельными пищевыми или биологически активными веществами и их комплексами.

Какие вещества нашли в БАДах

  • Эфедра. Может продаваться только по рецепту и запрещена в составе пищевой продукции. Это растение входит в перечень сильнодействующих, наркотических и психотропных растений.

  • Ашваганда (Витания снотворная). Она запрещена для использования в БАДах. Обладает нефротоксичным эффектом, оказывающим разрушительное влияние на почки.

  • Якорцы стелющиеся (Tribulus terrestris). По российским законам это растение может быть зарегистрировано только как лекарственный препарат. Обычно его включают в состав средств для потенции.

  • Кава-кава (перец опьяняющий). Включен в список сильнодействующих и ядовитых веществ, его использование в составе БАДов к пище запрещено.

  • Листья коки (кокаиновый куст). Вещество включено в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

В Роскачестве выявили и другие нарушения. На маркетплейсах продавали пищевые добавки под видом БАДов. Некоторые из них были с передозировкой. Также часть товаров включала рецептурные препараты.

Что за это грозит продавцам

Маркетплейсы не оставили без внимания данные нарушения и заблокировали карточки с опасными товарами.

За продажу наркотических веществ предусмотрена ответственность по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». За реализацию кава-кава ожидает уголовная ответственность по статье 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

Планируется, что бесконтрольная продажа БАДов вскоре будет невозможна. В Госдуме рассматривают законопроект, который установит дополнительные критерии качества самих добавок и сырья для них, а также разрешит выписывать такие препараты и регистрировать отечественные добавки по особому алгоритму.

ПО ТЕМЕ
Маркетплейс Наркотики БАД Передозировка Уголовная ответственность Роскачество
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Комментарии
10
267039456
22 августа 2024, 16:29
Власть не терпит конкуренции в таких вопросах.
Хозяин Круэллы
22 августа 2024, 16:41
елена мальцева, выходи за меня! ну или хотя бы давай в харатс сходим завтра?
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