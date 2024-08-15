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Здоровье Меньше есть и отказаться от эффектных купальников: как избежать травм в аквапарках — объясняет врач

Меньше есть и отказаться от эффектных купальников: как избежать травм в аквапарках — объясняет врач

Перед посещением нельзя пить алкоголь

879
5 комментариев
В аквапарках нужно соблюдать меры безопасности на каждом аттракционе

После похолодания в августе многие предпочитают аквапарки, в том числе открытые, пляжам. В таких зонах отдыха есть риск получить различные травмы. Врач объяснил, как избежать травм.

Как объяснил Константин Чайкин, врач-терапевт «Инвитро-Юг», важно соблюдать правила безопасности, которые есть для каждого аттракциона. Родители всегда должны присматривать за детьми во время отдыха в аквапарке, даже если там работают спасатели.

Врач подчеркивает, что нельзя приходить в аквапарк в состоянии опьянения, потому что это может представлять угрозу для окружающих. Не рекомендуется приносить в аквапарк еду, потому что продукты могут испортиться на жаре и спровоцировать расстройство желудка.

— Употреблять пищу рекомендуется не позднее, чем за час до посещения аквапарка, а после приема пищи в самом аквапарке не посещать активные аттракционы примерно час. При этом важно периодически пить обычную воду, — отметил Константин Чайкин.

Перед катанием на водных горках нужно снять все украшения и аксессуары, в том числе пирсинг. Также лучше выбирать купальник без металлических элементов, а обувь — с нескользящей подошвой.

Аквапарки нельзя посещать людям с инфекционными заболеваниями кожи, острыми инфекционными заболеваниями, в период обострения хронических болезней, при наличии энтеробиоза, при травмах опорно-двигательного аппарата и при некоторых заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Стоит помнить, что кататься на водных горках во время беременности нельзя. При наличии заболеваний рекомендуется проконсультироваться с врачом перед посещением аквапарка.

Ранее НГС составил подборку бассейнов в Новосибирске. Рассказываем, где они находятся и во сколько обойдется отдых.

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Аквапарк Безопасность аттракционов Травмы Безопасность
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Комментарии
5
kolhoznik
15 августа 2024, 12:34
прочитал рекомендации, получается самая правильная одежда для посещения аквапарка ОЗК(общевойсковой защитный комплект) в нем и жрать не удобно, поранится сложно и не содержит металлических элементов
Гость
15 августа 2024, 12:26
Не нашел в статье ничего про эффектные купальники.
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