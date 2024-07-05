«Я беременна, и муж меня боится». Кому можно (и нужно) заниматься сексом в ожидании ребенка

Некоторым страшно заниматься сексом во время беременности Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Во время беременности сексуальная жизнь пары сильно меняется: мужчина и женщина волнуются за будущего малыша и часто отказываются от близости. Врачи считают, что это может серьезно навредить отношениям, а здоровье при этом не выиграет. В материале наших коллег из E1.RU эксперты отвечают испуганным пациентам и объясняют, что можно и что нельзя во время вынашивания ребенка.

Сексолог Андрей Булах отметил, что для многих пар беременность и послеродовой период — время кризиса. От того, как пара переживет эти месяцы, часто зависит вся дальнейшая интимная жизнь.

— Беременность — естественный процесс. Если нет медицинских показаний для отказа от секса, заниматься им полезно, в том числе для снятия спазма, застоя, для улучшения кровообращения в малом тазу.

Секс благоприятно влияет на организм беременной женщины, на питание и развитие плода. Андрей Булах, сексолог-сексопатолог, психотерапевт, акушер-гинеколог

Сохранение сексуальной жизни при беременности хорошо влияет и на отношения между партнерами, помогает женщине чувствовать себя желанной и привлекательной, а мужчине — ощущать себя полноценным физически и эмоционально, — отметил Андрей Булах.

Врач считает, что секс во время беременности снижает риск развития проблем после родов. Если во время вынашивания плода качество интимной жизни в паре снизилось или контакт пропал совсем, некоторые мужчины изменяют или уходят в мастурбацию. Подробнее о сексуальных проблемах после родов — в этом материале.

Многие беспокоятся, что мужчина может навредить плоду во время секса Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Кому нельзя заниматься сексом во время беременности

Общая рекомендация медиков — воздержание в первые 12–16 недель беременности и в последние полтора месяца. Но ваш врач может дать другие рекомендации: всё зависит от состояния женщины.

Врачи советуют воздержаться от секса, если:

есть угроза прерывания беременности;

плацента расположена низко;

шейка матки короткая;

есть кровотечения или частые кровянистые выделения;

была неудачная беременность в прошлом (в таком случае врачи часто строго-настрого запрещают секс);

есть истмико-цервикальная недостаточность (неспособность шейки матки оставаться в закрытом состоянии во время беременности);



партнер не обследован на инфекции, передаваемые половым путем (ИППП);



есть другие обстоятельства, из-за которых ваш акушер-гинеколог советует обойтись без сексуального контакта.



Главный страх будущих родителей

Сексуальную активность обоих партнеров тормозят опасения навредить женщине, ребенку, повлиять на беременность (вызвать угрозу прерывания или спровоцировать ранние роды). Сексолог и гинеколог Динара Березина рассказала, что к ней на прием часто приходят девушки с жалобой, что муж отказывается от близости.

— Нередко слышу от пациенток: «Я беременна, и муж меня боится», — поделилась врач. — А женское либидо во время беременности часто усиливается, и это нормально. Сексуальное удовлетворение женщины и ее партнера — часть нормально протекающей беременности. Если она протекает физиологично, без осложнений, ограничений в интимной жизни нет.

Эксперт объяснила, почему мужчина не может навредить: плод надежно защищен от механического воздействия околоплодными водами, плодными оболочками, маткой и шейкой матки.

Тем более секс не сможет навредить развитию беременности и негативно повлиять на состояние будущего ребенка.⁣ Поэтому не нужно бояться своей беременной женщины и избегать интимной жизни с ней. Беременность не болезнь и при нормальном развитии совсем не время полового покоя, — объясняет Динара Березина.



В первом триместре женщине часто не до интима, ее мучает токсикоз и нет сил Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Как меняется сексуальная жизнь во время беременности

I триместр

— Если существует угроза прерывания или в анамнезе уже были ранние потери беременности — советую воздержаться от близости, — говорит Динара Березина. — Токсикоз, повышенная утомляемость и сонливость не располагают к интиму. Но если вас это обошло стороной, ограничений нет.⁣ В целом в период беременности можно отметить общую тенденцию к снижению либидо у обоих партнеров, особенно это касается первого триместра и окончания третьего.



Андрей Булах рассказал, что в этот период добавляются перепады настроения, тревожность, повышенная утомляемость. У мужчины и женщины происходит переключение из роли сексуальных партнеров в роль родителей.

II триместр

— А вот второй триместр — разгар сексуальности женщины: из-за растущей матки и гормональных скачков либидо значительно усиливается, качество интимной жизни повышается, — отметила Динара Березина. — Это связано с эмоциональной адаптацией к беременности, улучшением кровоснабжения гениталий и другими физиологическими изменениями в организме. Очень часто в этот период женщины быстро возбуждаются, оргазмы становятся более продолжительными и яркими, могут случаться во сне. ⁣После и во время оргазма вы можете чувствовать сокращение матки — это совершенно нормально и не вредит беременности.⁣ Наслаждайтесь!

III триместр

— В это время живот достигает больших размеров и не все позы будут удобны. Экспериментируйте и подбирайте самые комфортные.

В сперме содержатся простагландины — они смягчают шейку матки, делают ее более эластичной. Секс на поздних сроках — подготовка родовых путей женщины. Динара Березина, гинеколог-эндокринолог, сексолог

Что еще меняется во время беременности:

происходят перепады либидо от полного отсутствия до очень выраженного (повышение чаще встречается на фоне беременности мальчиком);

прелюдия становится менее активной, грудь — более чувствительной;

есть ограничения в движениях, ограничения в позах (чтобы не давить на живот), снижение интенсивности движений партнеров (например, менее глубокие и менее интенсивные фрикции);

оргазм у женщины может стать менее интенсивным или вообще исчезнуть (в том числе на фоне повышенного контроля во время секса и страха навредить), а в некоторых случаях, наоборот, может стать очень интенсивным (за счет большего притока крови к половым органам и повышения их чувствительности). К тому же сокращения низа живота во время оргазма могут усилить тревогу, что он навредит.

У некоторых женщин во время беременности резко усиливается сексуальное желание Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Как сохранить интимную близость

— Чаще сообщайте партнеру, что он сексуально привлекателен, подчеркивайте это словами и действиями, — посоветовал Андрей Булах. — Особенно это важно для женщин, которые считают, что во время беременности они стали плохо выглядеть. Делайте больший акцент на взаимные прикосновения, ласки, массаж. Часто женщинам становятся приятны массаж ног, спины, шеи, поглаживание волос.

Будьте осторожны со стимуляцией груди: раздражение соска способствует выбросу окситоцина и сокращению матки. Андрей Булах, сексолог-сексопатолог

Врачи объяснили, что, если есть ограничения в генитальном контакте, стоит переключиться на альтернативные формы достижения оргазма: мануальную, оральную стимуляцию и так далее.

— Часто эта рекомендация вызывает протест у женщин: «Я с животом ему еще и минет делать должна?!» — поделился историями с приемов Андрей Булах. — Не должна, конечно, это обоюдное желание в паре, но контакт между партнерами очень важен и лучше искать варианты, чем отдаляться друг от друга, а после родов пытаться восстанавливать сексуальные отношения.



Эксперт советует определиться, в какое время дня женщина чувствует себя лучше и бодрее, и стараться проявлять обоюдную активность именно в эти часы. Очень важно, чтобы женщина сама сообщала партнеру, когда она готова к близости.

— Желательно, чтобы на поздних сроках во время полового акта не было глубокого введения полового члена: это стимулирует сокращение шейки матки и доставляет дискомфорт женщине, — объяснил сексолог. — Для снижения риска травматизации слизистых и риска инфицирования лучше использовать презерватив и специальные смазки на водной основе (без добавок и антисептиков). Если после контакта возникает дискомфорт внизу живота и ощущения спазма в матке, необходимо поставить свечку с папаверином. Если дискомфорт сохраняется, лучше обратиться за медицинской помощью. Также свечи с папаверином можно вводить перед половым актом в качестве профилактики напряжения матки.

При появлении любых сомнений насчет того, можно ли заниматься сексом во время беременности, посоветуйтесь со своим врачом! Андрей Булах, сексолог-сексопатолог