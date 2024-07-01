Дерматолог Иванов выдал бабушкин секрет, как избавиться от пылевых клещей

Возможно, где-то рядом притаился пылевой клещ Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Знаете ли вы, что рядом полно домочадцев, о которых и не подозреваете? Нет-нет, ни мы, ни вы не сошли с ума: дело в том, что эти «члены семьи» не видны невооруженным глазом. Но, если представить, что смотрите в микроскоп, станет понятно, что вокруг невероятное количество организмов, одноклеточных и многоклеточных. О том, какие из этих «соседей» делят с вами постель, поселившись на одеялах и подушках, рассказывает «Доктор Питер».

С самого рождения мы попадаем из стерильной среды в окружающий мир, в котором соседствуем с множеством других форм жизни. Часть окружающего мира — другие люди, животные, насекомые, растения взаимодействуют с нами, и мы осознаем это. Но есть и другие формы жизни, микроскопические, невидимые глазу, но крайне важные для нашего здоровья.



Это и одноклеточные существа — бактерии, грибки или вирусы, и многоклеточные, но очень мелкие организмы — насекомые, черви и т. д. Соседство с некоторыми из них для нас может быть опасным. Например, вы знаете, кто живет в подушках, одеялах и матрасах? Как часто нужно стирать или обрабатывать постельные принадлежности?

Мы спим двадцать с лишним лет

— Принято считать, что взрослому человеку нужно спать не менее 7–8 часов в сутки. Если суммировать все это время на протяжении жизни человека, то окажется, что во сне мы проводим около 22 лет. И в постели вместе с нами живут бактерии и крошечные насекомые, для которых такая среда обитания оказывается очень комфортной, — объясняет дерматолог Роман Иванов.



Роман Иванов — дерматовенеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов (European Society for Pediatric Dermatology).



Они могут никак себя не проявлять, оказываясь просто молчаливыми соседями, которых мы даже не замечаем. Но в некоторых ситуациях, например для ослабленных людей, страдающих проблемами дыхания, патологиями кожи, онкологией и некоторыми другими заболеваниями, такие соседи могут стать опасными.



Пылевые клещи — мелкие и неприятные

Чаще всего в постельных принадлежностях — подушках, простынях, одеялах или матрасах — обнаруживаются пылевые клещи. Это микроскопические паукообразные, которые питаются частичками кожи, клетками покровного эпидермиса, что в норме ежедневно отшелушиваются с тела человека и оказываются в воздухе и на постельном белье. Для обычного человека, будь то взрослый или ребенок, эти невидимые «подселенцы» в принципе не опасны. Но есть одно «но».

Продукты жизнедеятельности этих микроскопических пылевых клещей — довольно сильные аллергены. Они могут вызвать у предрасположенного к аллергии человека покраснение и зуд кожи, жжение глаз, слезотечение, чихание, сухой кашель, одышку и заложенность в груди. Если человек аллергик, ему в первую очередь стоит подумать о своей безопасности. Чтобы снизить популяцию клещей, нужно регулярно, хотя бы один раз в неделю, менять постельное белье.

Не любят жару и холод

Наиболее комфортная температура для пылевых клещей — от 18 до 25 °C. А вот перепады температур они выдерживают с трудом, обычно быстро погибают.



— Для того чтобы уничтожить большую часть насекомых, зимой можно вынести матрас, подушки и одеяла на балкон и оставить на холоде на несколько часов (лучше — на сутки), а летом сушить белье под прямыми солнечными лучами, — говорит врач.



Кроме того, полезно стирать постельное белье на высокой температуре, затем хорошо просушивать. Матрас, который невозможно вынести на улицу, чтоб прожарить или проморозить, как это делали наши бабушки, можно закрывать специальным наматрасником. Его нужно периодически снимать и стирать.



Есть опасные бактерии

Помимо пылевых клещей, в постельных принадлежностях обнаруживаются колонии бактерий, которые способны вызвать самые разные заболевания — от аллергии до тяжелых кожных инфекций. К таким бактериям относятся кишечная палочка, стрептококки и золотистый стафилококк.

— Постельное белье тяжелобольных может содержать и другие болезнетворные микроорганизмы: шигеллы — при дизентерии, моракселлы и пневмококки — при бронхите и пневмонии, — объясняет Роман Иванов.



Важна регулярная смена белья

Избавиться или хотя бы минимизировать количество бактерий помогает регулярная стирка постельного белья при температуре не ниже 50–60 °С. После перенесенной болезни постельное белье нужно выстирать немедленно, во время заболевания — регулярно его менять, чтобы уменьшить количество возбудителей.



Также важно своевременно менять постельные принадлежности: наволочки — 1 раз в 2–3 дня, простыни и пододеяльники — 1 раз в неделю (летом — до 2 раз). Также важно ежедневно принимать душ, снимать макияж.

Прости, котик, но все-таки постель — не для тебя Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Если пользуетесь кремами для лица или лосьонами для тела, наносить их нужно не перед сном, а заранее, чтобы косметические средства успели впитаться. Кроме того, в постель не нужно пускать домашних животных: они могут быть переносчиками болезнетворных микроорганизмов с улицы, а частицы их эпителия и слюна могут усугубить течение аллергических заболеваний.



Как стирать простыни и наволочки

Постельное белье нужно стирать хотя бы раз в неделю Источник: Анна Золотова / NGS.RU











Ранее мы рассказывали о том, что постельное белье следует стирать хотя бы раз в неделю, а также о том, при какой температуре это лучше делать.

Кипятить, как привыкли считать многие, простыни, наволочки и пододеяльники не нужно. Более того, такой способ стирки может испортить ткань. Она станет блеклой и подсядет. Кроме того, постоянная стирка на максимуме может привести к увеличению счетов за электроэнергию. Вам оно надо?

Для того чтобы убить бактерии и пылевых клещей, необязательно прибегать к вышеописанным радикальным мерам.

Эксперт Лианна Шулбред считает, что поможет стирка даже при умеренной температуре.

Лианна Шулбред — эксперт по торговле постельными принадлежностями.

— Большинство тканей можно стирать при температуре 40 градусов Цельсия, поскольку это помогает удалить грязь, натуральные масла для тела и уничтожить микробы, — уверена она.