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Здоровье Новые рекомендации ученых по приему витамина D: ни мерить, ни пить его не нужно

Новые рекомендации ученых по приему витамина D: ни мерить, ни пить его не нужно

Эти выводы вызвали большой резонанс. Разбираемся с экспертами

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В новых исследованиях перечисляется, кому витамин D принесет пользу

Мировое эндокринологическое сообщество выпустило новые рекомендации по приему витамина D, они отличаются от тех, что были приняты в 2011 году. Тогда врачи решили, что при уровне 30 нг/мл и ниже необходимо назначать прием витамина D.

Спустя 13 лет врачи признали, что решение было принято на основании минимума данных и недостаточного количества исследований на эту тему, рассказывает «Доктор Питер». Принималась в расчет только оценка влияния витамина D на кости, не на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. В итоге, как признали врачи, нормы по витамину D тогда были выведены исключительно на основании здоровья костной ткани.

Новые данные

К 2024 году появились новые работы ученых о влиянии витамина D на здоровье, комментирует рекомендации врачей ученый-иммунолог Дарья Карташева. Например, выводы ученых клиники Мейо, что у здоровых людей нет явной чистой пользы от приема витамина D.

Дарья Карташева-Эберц — ученый-иммунолог института Пастера (Париж, Франция).

Основываясь на этих данных, эндокринологи решили пересмотреть рекомендации 2011 года. Выводы получились такими: при показателе 12 нг/мл можно говорить о серьезном недостатке витамина D в организме, при уровне 30 и больше — о достаточном количестве.

Принимать добавки взрослым людям в возрасте до 75 лет не имеет смысла. Для восполнения в организме витамина D достаточно еды (он содержится в жирной рыбе) и солнца. Не рекомендуется делать на постоянной основе и анализы на витамин D.

Чистая польза приема витамина D есть только у людей с исходной концентрацией 25(OH)D менее 20–24 нг/мл (50–60 нмоль/л), делают выводы врачи.

Они дали рекомендации пить добавки с витамином D в низких концентрациях лишь людям в некоторых группах.

Кому надо принимать витамин D: новые данные

Детям до 18 лет для профилактики рахита. Но анализы при этом делать необязательно.

Людям старше 75 лет, поскольку витамин D способен снизить риск смертности, причем, что важно, лучше малые дозы, но каждый день, чем редко, но в больших количествах. Анализы сдавать при этом тоже не нужно.

Беременным — без сдачи анализов. Витамин D снижает риск развития преэклампсии, внутриутробной смертности, преждевременных родов.

Взрослым с высоким риском развития преддиабета — одновременно с изменением образа жизни. Витамин D может снизить риски прогрессирования диабета.

«Не против БАДов, а против анализов»

Анча Баранова — доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США).

— Американская ассоциация эндокринологов высказалась по вопросу витамина D. Выводы такие: поскольку польза витамина D начинается с очень маленьких значений, а на больших значениях никаких дополнительных преимуществ нет, то пить его не надо и мерить тоже не надо, — комментирует ученый-биолог Анча Баранова. — Но стоит обратить внимание на то, что главный, как говорится, бенефициар этой рекомендации — страховые компании (речь об американских компаниях. — Прим. ред.). Потому что анализ на витамин D дорогой, а каждая пришедшая на ежегодный осмотр девица-красавица норовит себе D3 померить за счет страховки. От этого бюджет стартовых компаний страдает… Это не «бадоборческая» рекомендация, а «анализоборческая».

Как заподозрить недостаток витамина D

Ранее мы рассказывали, что заподозрить дефицит можно по следующим признакам:

  • в костях и суставах появились постоянные болевые ощущения;

  • мышцы тоже как будто ноют, особенно после физической нагрузки, даже минимальной;

  • в руках и ногах появилось странное покалывание;

  • у вас немного изменилась походка: со стороны кажется, что вы теперь ходите вразвалку;

  • появилось ощущение жжения на языке и губах;

  • вы стали страдать от головокружений.

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