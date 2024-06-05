Появляются брыли, лицо опускается: косметолог — о последствиях и вреде популярных процедур

Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Как сохранить молодость и не навредить себе — этот вопрос волнует многих женщин, кстати, и мужчин тоже. В борьбе со старением мы экспериментируем с косметикой, делаем гимнастику для лица, но не всё, что рекламируют, полезно, а иногда может даже навредить. Косметолог Елена Хаченкова развенчала популярные мифы об уходе за кожей. Ее честные ответы смотрите в полезном видео чуть выше.

Врачи утверждают, процесс старения кожи начинается с 25 лет. С этого возраста уменьшается выработка собственной гиалуроновой кислоты и коллагена, поэтому важно задуматься о профилактике, чтобы помочь коже сохранить молодость и свежесть.



— Нет такого укола, который вы сделали, и он вас раз — и мгновенно омолодил, борьба со старостью — это процесс и игра вдолгую. Мы должны выбрать какую-то тактику и работать с этим. 25 лет — это хороший возраст для начала каких-либо профилактических процедур. Это не обязательно инъекционная косметология, это могут быть уходовые процедуры, аппаратные методики. То есть то, что относится к профилактической косметологии, для того чтобы как можно дальше поддержать свою молодость и хороший внешний вид, — объясняет косметолог Елена Хаченкова.

Чтобы не ошибиться в выборе косметики и не попасть в маркетинговые ловушки, врач советует обратиться за консультацией косметолога.