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Здоровье Появляются брыли, лицо опускается: косметолог — о последствиях и вреде популярных процедур

Появляются брыли, лицо опускается: косметолог — о последствиях и вреде популярных процедур

Специалист честно рассказала, на что бессмысленно тратиться

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Как сохранить молодость и не навредить себе — этот вопрос волнует многих женщин, кстати, и мужчин тоже. В борьбе со старением мы экспериментируем с косметикой, делаем гимнастику для лица, но не всё, что рекламируют, полезно, а иногда может даже навредить. Косметолог Елена Хаченкова развенчала популярные мифы об уходе за кожей. Ее честные ответы смотрите в полезном видео чуть выше.

Врачи утверждают, процесс старения кожи начинается с 25 лет. С этого возраста уменьшается выработка собственной гиалуроновой кислоты и коллагена, поэтому важно задуматься о профилактике, чтобы помочь коже сохранить молодость и свежесть.

— Нет такого укола, который вы сделали, и он вас раз — и мгновенно омолодил, борьба со старостью — это процесс и игра вдолгую. Мы должны выбрать какую-то тактику и работать с этим. 25 лет — это хороший возраст для начала каких-либо профилактических процедур. Это не обязательно инъекционная косметология, это могут быть уходовые процедуры, аппаратные методики. То есть то, что относится к профилактической косметологии, для того чтобы как можно дальше поддержать свою молодость и хороший внешний вид, — объясняет косметолог Елена Хаченкова.

Чтобы не ошибиться в выборе косметики и не попасть в маркетинговые ловушки, врач советует обратиться за консультацией косметолога.

— Базовые шаги домашнего ухода должны включать в себя такие вещи, как мягкое очищение, то есть утром и вечером кожу нужно очищать, смывать косметику, грязь, пыль, которые накопились в течение дня. Кожа — это большой детокс-орган, с помощью нее организм тоже очищается, поэтому утром коже тоже нужно очищение. И важный шаг — это увлажняющий крем. Он должен быть для каждого типа кожи свой. Жирный тип кожи также нуждается в увлажнении.

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