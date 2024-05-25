«Иногда замена пациенту не подходит». Из аптек начали пропадать важные препараты от онкологии, у которых нет аналогов

Нехватка лекарств — не единственная проблема, с которой сталкиваются пациенты с онкологией Источник: Дарья Пона / 74.RU











С каждым днем из аптек пропадает всё больше жизненно важных лекарств: от диабета, ВИЧ, а теперь и от онкологии. За последние два месяца с прилавков исчезли «Уромитексан» и «Эндоксан». А недавно стало известно, что пациентам перестанут бесплатно выдавать терапию «Абраксан» и «Пикрэй».

Всё это — препараты, применяемые для лечения рака. Некоторые из них не имеют российских аналогов, другие прописывают людям с мутировавшими опухолями. Онкобольные принимают одни и те же лекарства многие годы, и им тяжело переходить на другие препараты.

MSK1.RU поговорил с онкологами о том, насколько важны исчезнувшие лекарства, можно ли их заменить и почему лекарств от рака становится всё меньше.

«Заменить нельзя ничем»

В начале апреля из российских аптек пропал онкологический препарат «Уромитексан», который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Данное средство прописывали пациентам с онкологией, проходящим курс химиотерапии, чтобы защитить их от побочных эффектов.

Лекарство также препятствовало развитию почечнокаменной и мочекаменной болезней, рассказал MSK1.RU детский онколог, профессор Тимур Шароев.

— Это сопроводительное лекарство, без которого в некоторых ситуациях нельзя проводить химиотерапию. Мы всегда с ним работаем, всегда оно есть, — сказал MSK1 Шароев.

Источник: Eapteka.ru











«Уромитексан» выпускают в виде раствора для внутривенного введения. По словам онколога, у него есть аналоги — это «Винскритин» и «Винбластин». Однако их качество отличается от качества исчезнувшего препарата.



— Аналоги всегда можно найти, но заменить его нельзя ничем. Формула одна, но качество препаратов разное. Без него пациентам придется увеличивать водные нагрузки, — отметил профессор.



Препарат производит американская компания Baxter. В апреле стало известно, что она приостановила коммерческую деятельность на территории России в связи с санкционными и логистическими проблемами на территории США и Европы.

Последний раз «Уромитексан» закупали в Россию летом 2022 года, следует из данных с сайта госзакупок. Правда, всего две упаковки. Заказчиком выступило ГАУ «Фармация и медицинская техника Осетии» Минздрава Республики Северная Осетия — Алания. Последняя цена его продажи — 1735 рублей за упаковку.

Остался только порошок

Следом за «Уромитексаном» из аптек начал исчезать препарат «Эндоксан» того же производителя. На данный момент он остался в единичных аптеках Москвы, Волгограда, Саратова, Новосибирска, но только в форме порошка, хотя врачи чаще всего назначают «Эндоксан» в таблетках.

Этот препарат применялся для терапии онкологических и онкогематологических заболеваний. «Эндоксан» использовали как в комбинациях, так и в монорежиме.

Источник: Asna.ru











В России отсутствуют полные аналоги лекарства. Однако по данным Росздравнадзора, сейчас в гражданском обороте находится почти 500 тысяч упаковок препаратов с действующим веществом циклофосфамид российского и зарубежного производства.

Один из них — «Циклофоцил», который производит отечественная компания «Фармасинтез». Ее исполнительный директор Никита Пуния заявил «Известиям», что они готовы нарастить мощности, «если на рынке возникнет такая потребность».

Получали бесплатно, а теперь — за 200 тысяч

Недавно пациенты начали жаловаться на нехватку еще двух противоопухолевых препаратов: «Абраксана» и «Пикрэя». Эти средства не вошли в схемы лечения на 2024 год, которые финансируются за счет средств Фонда ОМС. То есть выдавать их онкобольным бесплатно больше не будут. В аптеках «Абраксан» стоит от 50 тысяч рублей , а «Пикрэй» — от 200 тысяч .

По словам врача-онколога Андрея Пылева, данные препараты используются при раке молочной и поджелудочной желез, яичников, всех опухолей женской репродуктивной системы. При этом «Пикрэй» был одним из немногих средств, который назначали при определенной мутации рака груди.

— Насколько я понимаю, они не ушли с рынка, а их исключили из ОМС. Это более тревожная информация, поскольку «Абраксан» является компонентом второй линии при раке поджелудочной железы. Конечно, мы сомкнем ряды и постараемся решить этот вопрос, но глобально в этой новости нет ничего хорошего, — объяснил в разговоре с MSK1.RU Пылев.

Источник: Фsna.ru











Почему препараты исключили из ОМС — онколог ответить не смог. По его мнению, в случае с «Пикрэем» это может быть связано с тем, что его прописывали в очень редких случаях. Тем не менее аналогов у данных лекарств нет.

— Практически у всех этих препаратов есть российские аналоги, российские дженерики, и если уходит с рынка какой-то препарат, он заменяется российским. Более того, если есть российский аналог, его выделяют бесплатно, они зачастую ничем не хуже. Но у «Абраксана» и «Пикрэя» нет российских аналогов, и именно в этом основная сложность, — добавил Пылев.

Источник: Monastirev.ru











«Абраксан» производит американская компания Bristol Myers Squibb (BMS), «Пикрэй» — швейцарская компания Novartis.

Не единственная проблема

Обращения о нехватке онкопрепаратов уже поступают в службу помощи онкологическим пациентам «Ясное утро», сообщила MSK1.RU руководитель организации Ольга Гольдман. По ее словам, основные лекарства на рынке есть, сейчас исчезают средства, требуемые в нестандартных случаях. Основная проблема заключается в том, что если у лекарств и есть аналоги, то некоторым пациентам подходят далеко не все.

— Существуют препараты, которые можно заменить другими. Но иногда замена пациенту не подходит: например, у него есть индивидуальная непереносимость, слишком сильные побочные эффекты, или [в его случае] другой препарат недостаточно эффективно работает. Тогда врачи через консилиум должны оформить ему индивидуальную закупку. Этот процесс, когда он отклоняется от стандартного пути лечения, занимает очень много времени, — объяснила Гольдман.

В итоге пациенты должны ждать закупку — а она, например, может состояться только в следующем квартале или следующем году. Но для людей с раком это будет неактуально: за это время состояние человека может сильно ухудшиться.

— Онкологические пациенты не могут себе позволить ждать, когда государство разберется с закупками. В онкологии у пациента самое дорогое, что есть, — это время. Поэтому люди выбирают покупать эти препараты самостоятельно, зачастую тратя все накопления семьи и залезая в долги. Потому что иначе они просто погибнут, — отметила руководитель службы «Ясное утро».

Препараты для химиотерапии должны применяться по строгому расписанию, чтобы прием был эффективным. Необходимо создавать запасы, вести долгосрочное планирование, особенно тех лекарств, которые жизненно необходимы пациентам, в том числе и тех, что используются в редких случаях.



К сожалению, нехватка лекарств — не единственная проблема, с которой сталкиваются пациенты с онкологией. В «Ясное утро» поступает большое число обращений по поводу маршрутизации и организации помощи в онкологии.

— В основном у людей возникают проблемы, когда они находятся не в регионе постоянной регистрации. Получается не очень справедливая дискриминация людей, которые далеко живут, где нет экспертизы такой, как в центральных городах, регион беднее и не хватает средств держать полноценные запасы дорогих лекарств. Конечно, все пытаются приехать в большой регион, где большой поток пациентов, а у врачей большой опыт. Но получается, что прав лечиться в другом регионе у них намного меньше.

Рак молодеет

По данным Росстата, в 2022 году число россиян с онкологическими заболеваниями составляло около четырех миллионов человек. Тогда же впервые рак выявили у рекордного числа россиян — 625 тысяч. В 2021 году этот показатель составлял 580 тысяч, а в 2020-м — 556 тысяч.

По словам Андрея Пылева, у женщин наиболее часто встречаются рак молочной железы и рак шейки матки. У мужчин — рак легких. Также эксперт отметил, что у обоих полов нередко встречается и рак кожи.



— Если же мы говорим о наиболее агрессивных типах опухолей, то это меланома, рак легкого, опухоли желудочно-кишечного тракта, рак поджелудочной железы. Это те опухоли, которые по-прежнему ассоциированы с достаточно плохим прогнозом, — подчеркнул врач.



Врач-онколог Андрей Коржиков рассказал, что в последние годы также нередко встречаются рак пищевода, толстого кишечника и щитовидной железы. По его словам, если раньше опухоли кожи у людей в возрасте до 40 лет практически не встречались, то сейчас заболевание значительно помолодело.



— Мы раньше у молодых практически не наблюдали базальноклеточный рак кожи. Обычно заболевание возникало только после 40−50 лет. Сейчас же оно встречается у молодых людей. Меланома кожи и раньше встречалась во всех возрастах, но сейчас очень много людей молодых страдают от этого заболевания, — уточнил он. — Часто заболевают после поездок в жаркие регионы. Не важно, где это: в Крыму, на Кавказе или в Таиланде. Если грамотно себя вести, то опасности можно избежать.



Если вы столкнулись с нехваткой или исчезновением необходимых препаратов для лечения онкологии, напишите на почту нашего корреспондента: elizaveta.fateeva@sholding.ru.



Препараты для лечения онкологии россияне также часто заказывают из-за рубежа, пользуясь услугами фарм-байеров. Еще за границей в большом количестве закупают лекарства от диабета, болезни Паркинсона и антидепрессанты, так как в России в последнее время наблюдается их нехватка.



В Сети существует множество чатов, где пациенты могут сделать необходимый заказ. Некоторые фарм-байеры живут за границей на постоянной основе, а медпрепараты отправляют курьерами. Одним словом, доставка лекарств из-за рубежа — целый бизнес. MSK1.RU рассказывал, как они доставляют лекарства из-за рубежа, на какие медикаменты наибольший спрос и безопасно ли принимать иностранные таблетки.