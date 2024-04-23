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Здоровье Новосибирские хирурги удалили с живота сибирячки кожно-жировой «фартук» весом 13 кг — он свисал до колен

Новосибирские хирурги удалили с живота сибирячки кожно-жировой «фартук» весом 13 кг — он свисал до колен

Готовиться к операции пациентке пришлось пять лет

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Из-за веса складки и состояния здоровья женщины пластическая операция стала уникальной

Хирурги Новосибирской областной больницы удалили с живота сибирячки жировой «фартук», свисавший до колен, рассказали в пресс-службе медицинского учреждения. Складка образовалась после того, как страдающая ожирением женщина похудела.

Как рассказал завотделением пластической и реконструктивной хирургии Максим Цегельников, в первый раз сибирячка обратилась за медицинской помощью в 2018 году, но тогда абдоминопластику ей делать не стали:

— На тот момент она могла передвигаться, только опираясь на ходунки. Больше всего её не устраивал не избыточный вес, а именно живот, от которого она и хотела избавиться, но не ради красоты, а чтобы легче было ходить и дышать. Поскольку масса тела была слишком велика, и показатели лабораторных анализов далеки от нормы, мы сказали пациентке, что оперировать её в таком состоянии невозможно, — рассказал Макси Цегельников.

За пять лет целеустремленная сибирячка сумела самостоятельно похудеть на 40 килограммов, но столкнулась с новой проблемой: ее кожа повисла складками, самая большая из которых — на животе — свисала до колен. Воспоминание о лишнем весе мешало ей ходить, наклоняться и даже следить за собственной гигиеной. При этом оперировать женщину все равно было опасно из-за ее хронических заболеваний и высокой вероятности осложнений. Тем не менее специалисты решили пойти на риск: жизнь женщины из-за «фартука» стала невыносимой.

— Во время выполнения абдоминопластики с передней стенки живота была иссечена кожно-жировая складка весом 13 килограммов. В практике Максима Цегельникова и его коллег это самый тяжёлый удалённый ими «фартук», до сих пор максимальным был удалённый фрагмент кожной ткани весом 7 килограммов, — рассказали в пресс-лужбе Новосибирской областной больницы.

На сегодняшний день 47-летнюю пациентку уже выписали из стационара, после полного восстановления она может задуматься и о удалении остальных кожно-жировых складок.

Ранее НГС писал о том, как нейрохирурги из Новосибирской областной больницы спасли женщину с готовой разорваться аневризмой: они подобрались к патологической зоне через крошечное отверстие и надели на сосуд специальную клипсу.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская областная больница Абдоминопластика Хирурги
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