Любовь до гроба: почему люди умирают во время секса и кто находится в группе риска

Казалось бы, эксперты давно пришли к выводу, что регулярная половая жизнь полезна как для физического, так и для психического здоровья. Но недавно ученые обратили внимание на то, что занятия сексом иногда заканчиваются летально — исследования показывают, что в некоторых случаях интимная близость заканчивалась внезапной смертью. И с возрастом риск только возрастает. Разбираемся с врачами, кто чаще всего умирает от секса и как обезопасить себя.
- Статистика внезапных смертей
- Проблемы с сердцем и сосудами
- Самостоятельный прием лекарств
- Алкоголь, табак и нервы
- Портрет потенциальной жертвы
- Интенсивность и эмоции
- Как не умереть от секса
Статистика внезапных смертей
Риск внезапной смерти от секса действительно существует — об этом говорят недавние исследования, рассказала нам врач-кардиолог Полина Концедайло.
— В Испании было проведено многоцентровое популяционное исследование внезапной сердечной смерти и сексуальной активности. В нем были изучены более 18 тысяч случаев естественной смерти в течение 12 лет, — рассказала Полина Концедайло. — Процент внезапных смертей во время полового акта или сразу после него составил 0,35%, то есть 64 случая.
Полина Концедайло, врач-кардиолог, медицинский эксперт «ИНВИТРО».
Эксперт подчеркнула, что исходя из статистики, риск внезапной смерти действительно может показаться небольшим. Однако стоит учитывать, что среди всех случаев 87% пришлось на мужчин, большая часть из которых страдала от сердечно-сосудистых заболеваний, в особенности — ишемической болезни сердца.
Проблемы с сердцем и сосудами
Врач-сексолог Сергей Кузнецов также назвал сердечно-сосудистые заболевания одной из главных причин внезапной смерти во время секса.
— Смерть во время секса может произойти по ряду причин, чаще всего связанных с существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, — заявил Сергей Кузнецов. — Во время секса, как и при других видах физической активности, нагрузка на сердце возрастает и ему для нормальной работы требуется больше кислорода.
Сергей Кузнецов, врач-сексолог, эксперт лаборатории «Гемотест».
По словам специалиста, у здоровых людей эта проблема решается увеличением кровотока: сосуды расширяются и к сердцу поступает больше богатой кислородом крови. А вот у страдающих, например, ишемической болезнью, связанной с патологическим сужением питающих сердце артерий, такой процесс невозможен.
— Если у человека сужены питающие сердце артерии, любое увеличение нагрузки, включая сексуальную активность, может привести к недостаточному снабжению сердечной мышцы кислородом. Это может вызвать боли в груди или даже серьезные аритмии, такие как желудочковая фибрилляция, — подытожил Сергей Кузнецов.
Самостоятельный прием лекарств
Внезапную смерть во время секса может вызвать прием некоторых лекарств, предупредил врач.
— К примеру, использование препаратов для лечения эректильной дисфункции может привести к резкому падению артериального давления, если лекарство выпить вместе с «сердечными» препаратами, например нитроглицерином, — отметил Сергей Кузнецов. — Преимущественно это происходит на фоне самолечения, когда пациент самостоятельно покупает средства и не согласует их применение с врачом.
Врач-сексолог также добавил, что во врачебной среде распространено мнение о том, что силденафил, он же «Виагра», повышает риск инфаркта миокарда и как следствие — внезапной смерти.
Алкоголь, табак и нервы
Также случаи сердечно-сосудистых катастроф во время секса нередко возникали из-за приема табака, алкоголя и других психотропных препаратов, заявил Сергей Кузнецов.
— Риски для сердца повышаются, если к сексуальной активности добавляются отягчающие факторы. Например, половой акт проводится на фоне алкогольного или иного опьянения, — отметил врач.
При этом Сергей Кузнецов подчеркнул, что эмоциональное состояние во время секса не менее важно — это как страх быть застигнутым супругом или супругой, так и волнение перед первым половым контактом или страх неудачи. Всё перечисленное повышает риск летального исхода.
Портрет потенциальной жертвы
Если объединить всё вышесказанное, то в первую очередь в группу риска попадают мужчины с сердечной патологией, низкой физической активностью, склонные переживать и нервничать, а также имеющие вредные привычки и зависимость от психоактивных веществ, заключил Сергей Кузнецов.
— При этом мужчины с недиагностированным заболеванием имеют наибольший риск осложнений, так как не придают значения и не профилактируют возможные риски, — заявил врач-сексолог.
Интенсивность и эмоции
Стоит отметить, что разные сексуальные практики несут разную угрозу здоровью человека. Так, на нагрузку сердечно-сосудистой системы напрямую влияет интенсивность процесса.
— Половой акт по интенсивности мышечной деятельности бывает совершенно разным, от размеренного тантрического варианта до сверхактивного. Соответственно и влияние на сердечную мышцу будет различаться, — отметил Сергей Кузнецов.
Второй, немаловажный фактор — это эмоциональное состояние, с которым происходит занятие сексом:
— Оно также варьируется от комфортно расслабленного до тревожного, крайне напряженного, сопровождающегося опасениями и страхами. В последнем случае нагрузка на сердечно-сосудистую систему будет очень значительной и неблагоприятной, — добавил Сергей Кузнецов.
Как не умереть от секса
Чтобы минимизировать риск летального исхода, Полина Концедайло советует придерживаться следующих правил всем людям, имеющим проблемы с сердцем:
следить за артериальным давлением и принимать назначенные препараты;
при необходимости приема лекарств, стимулирующих половую функцию, посоветоваться с врачом и обсудить их безопасность;
заняться спортом — регулярная физическая активность поможет сердечно-сосудистой системе лучше адаптироваться к нагрузкам;
правильно питаться, полноценно спать, отказаться от вредных привычек и постараться поменьше нервничать.