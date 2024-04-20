Любовь до гроба: почему люди умирают во время секса и кто находится в группе риска

Казалось бы, эксперты давно пришли к выводу, что регулярная половая жизнь полезна как для физического, так и для психического здоровья. Но недавно ученые обратили внимание на то, что занятия сексом иногда заканчиваются летально — исследования показывают, что в некоторых случаях интимная близость заканчивалась внезапной смертью. И с возрастом риск только возрастает. Разбираемся с врачами, кто чаще всего умирает от секса и как обезопасить себя.

