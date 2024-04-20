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Здоровье подробности Любовь до гроба: почему люди умирают во время секса и кто находится в группе риска

Любовь до гроба: почему люди умирают во время секса и кто находится в группе риска

Врачи рассказали, кому стоит задуматься перед тем, как лечь в постель

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Как оказалось, интимная близость может закончиться фатально

Казалось бы, эксперты давно пришли к выводу, что регулярная половая жизнь полезна как для физического, так и для психического здоровья. Но недавно ученые обратили внимание на то, что занятия сексом иногда заканчиваются летально — исследования показывают, что в некоторых случаях интимная близость заканчивалась внезапной смертью. И с возрастом риск только возрастает. Разбираемся с врачами, кто чаще всего умирает от секса и как обезопасить себя.

  1. Статистика внезапных смертей
  2. Проблемы с сердцем и сосудами
  3. Самостоятельный прием лекарств
  4. Алкоголь, табак и нервы
  5. Портрет потенциальной жертвы 
  6. Интенсивность и эмоции
  7. Как не умереть от секса
1

Статистика внезапных смертей

Риск внезапной смерти от секса действительно существует — об этом говорят недавние исследования, рассказала нам врач-кардиолог Полина Концедайло.

— В Испании было проведено многоцентровое популяционное исследование внезапной сердечной смерти и сексуальной активности. В нем были изучены более 18 тысяч случаев естественной смерти в течение 12 лет, — рассказала Полина Концедайло. — Процент внезапных смертей во время полового акта или сразу после него составил 0,35%, то есть 64 случая.

Полина Концедайло, врач-кардиолог, медицинский эксперт «ИНВИТРО».

Эксперт подчеркнула, что исходя из статистики, риск внезапной смерти действительно может показаться небольшим. Однако стоит учитывать, что среди всех случаев 87% пришлось на мужчин, большая часть из которых страдала от сердечно-сосудистых заболеваний, в особенности — ишемической болезни сердца.

2

Проблемы с сердцем и сосудами

Врач-сексолог Сергей Кузнецов также назвал сердечно-сосудистые заболевания одной из главных причин внезапной смерти во время секса.

— Смерть во время секса может произойти по ряду причин, чаще всего связанных с существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, — заявил Сергей Кузнецов. — Во время секса, как и при других видах физической активности, нагрузка на сердце возрастает и ему для нормальной работы требуется больше кислорода.

Сергей Кузнецов, врач-сексолог, эксперт лаборатории «Гемотест».

По словам специалиста, у здоровых людей эта проблема решается увеличением кровотока: сосуды расширяются и к сердцу поступает больше богатой кислородом крови. А вот у страдающих, например, ишемической болезнью, связанной с патологическим сужением питающих сердце артерий, такой процесс невозможен.

— Если у человека сужены питающие сердце артерии, любое увеличение нагрузки, включая сексуальную активность, может привести к недостаточному снабжению сердечной мышцы кислородом. Это может вызвать боли в груди или даже серьезные аритмии, такие как желудочковая фибрилляция, — подытожил Сергей Кузнецов.

3

Самостоятельный прием лекарств

Внезапную смерть во время секса может вызвать прием некоторых лекарств, предупредил врач.

— К примеру, использование препаратов для лечения эректильной дисфункции может привести к резкому падению артериального давления, если лекарство выпить вместе с «сердечными» препаратами, например нитроглицерином, — отметил Сергей Кузнецов. — Преимущественно это происходит на фоне самолечения, когда пациент самостоятельно покупает средства и не согласует их применение с врачом.

Врач-сексолог также добавил, что во врачебной среде распространено мнение о том, что силденафил, он же «Виагра», повышает риск инфаркта миокарда и как следствие — внезапной смерти.

4

Алкоголь, табак и нервы

Также случаи сердечно-сосудистых катастроф во время секса нередко возникали из-за приема табака, алкоголя и других психотропных препаратов, заявил Сергей Кузнецов.

— Риски для сердца повышаются, если к сексуальной активности добавляются отягчающие факторы. Например, половой акт проводится на фоне алкогольного или иного опьянения, — отметил врач.

При этом Сергей Кузнецов подчеркнул, что эмоциональное состояние во время секса не менее важно — это как страх быть застигнутым супругом или супругой, так и волнение перед первым половым контактом или страх неудачи. Всё перечисленное повышает риск летального исхода.

5

Портрет потенциальной жертвы 

Если объединить всё вышесказанное, то в первую очередь в группу риска попадают мужчины с сердечной патологией, низкой физической активностью, склонные переживать и нервничать, а также имеющие вредные привычки и зависимость от психоактивных веществ, заключил Сергей Кузнецов.

— При этом мужчины с недиагностированным заболеванием имеют наибольший риск осложнений, так как не придают значения и не профилактируют возможные риски, — заявил врач-сексолог.

6

Интенсивность и эмоции

Стоит отметить, что разные сексуальные практики несут разную угрозу здоровью человека. Так, на нагрузку сердечно-сосудистой системы напрямую влияет интенсивность процесса.

— Половой акт по интенсивности мышечной деятельности бывает совершенно разным, от размеренного тантрического варианта до сверхактивного. Соответственно и влияние на сердечную мышцу будет различаться, — отметил Сергей Кузнецов.

Второй, немаловажный фактор — это эмоциональное состояние, с которым происходит занятие сексом:

— Оно также варьируется от комфортно расслабленного до тревожного, крайне напряженного, сопровождающегося опасениями и страхами. В последнем случае нагрузка на сердечно-сосудистую систему будет очень значительной и неблагоприятной, — добавил Сергей Кузнецов.

7

Как не умереть от секса

Чтобы минимизировать риск летального исхода, Полина Концедайло советует придерживаться следующих правил всем людям, имеющим проблемы с сердцем:

  • следить за артериальным давлением и принимать назначенные препараты;

  • при необходимости приема лекарств, стимулирующих половую функцию, посоветоваться с врачом и обсудить их безопасность;

  • заняться спортом — регулярная физическая активность поможет сердечно-сосудистой системе лучше адаптироваться к нагрузкам;

  • правильно питаться, полноценно спать, отказаться от вредных привычек и постараться поменьше нервничать.

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Секс Здоровье Отношения Любовь Врачи Смерть Риски
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