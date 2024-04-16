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Здоровье СК запретил проводить операции в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова после смерти пациента. Помещение опечатали

СК запретил проводить операции в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова после смерти пациента. Помещение опечатали

В видео рассказываем всё, что известно о громком деле

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Следственный комитет запретил проводить пластические операции в клинике Тимура Хайдарова. СКР расследует уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей». Его возбудили после смерти продюсера Петра Гаврилова, которому сделали операцию на желудок. В клинике и по месту проживания фактического руководства IQ PLASTIQUE прошли обыски, операционные опечатали. Врачам, оперировавшим Гаврилова, грозит до шести лет лишения свободы. Рассказываем всё, что известно о скандальном хирурге, в видео.

Звездный хирург делал операции многим звездам: Ирине Дубцовой, Филиппу Киркорову, Инстасамке (Дарье Зотеевой) и другим. В феврале 2024 года стало известно о смерти продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова. В клинике ему сделали желудочное шунтирование (уменьшение желудка. — Прим. ред.).

На следующий день после выписки 36-летнему мужчине стало плохо. Он опять обратился в клинику, его прооперировали повторно. После этого его состояние вновь ухудшилось. Гаврилова отправили в другой медцентр, но мужчина впал в кому и скончался. По словам Хайдарова, причиной смерти стала злокачественная гипертермия пациента.

— Одной из причин, что могло привести к этому, не могу разглашать все пока диагнозы и все данные, — это злокачественная гипертермия. Есть такая реакция организма, когда резко поднимается температура до 42–43 градусов, — сказал он.

Хайдаров стал широко известен в 2023 году после скандала с отечественными звездами. Всё началось с певицы Славы. Она пожаловалась на асимметрию груди, которая возникла после операции. Ее поддержала Любовь Успенская. В разговоре с MSK1.RU певица назвала хирурга «мясником-кальянщиком, у которого даже ее адвокат не нашел ни лицензии о том, что он имеет право работать в России, ни документов о том, что он вообще имеет отношение к пластике».

ПО ТЕМЕ
Тимур Хайдаров Хирург Клиника СК Пластика звезд Смерть после операции Врачебная ошибка
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