«Друг за другом выкашивают всех»: россиян захватывают вышедшие из спячки пневмококк и гемофильная палочка

Причины затяжного течения болезней могут скрываться в разбушевавшихся в этом году бактериях Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Россияне продолжают болеть всевозможными простудами, ангинами, синуситами и насморками, несмотря на то, что на улице уже плюсовая температура и во многих регионах наступила весна. Медики уверяют, что людей поражают бактерии, которые проснулись от спячки — стрептококки и пневмококки. По словам врачей, опасные патогены почувствовали себя свободно впервые за несколько лет после ковидной пандемии. Подробности — в материале наших коллег из V1.RU.



«Облезли руки, из носа лилась зеленая слизь»

Стафилококк на коже проявляется шелушением Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Россияне, которым этой весной не повезло встретиться с бактериями лицом к лицу, рассказали, с какими симптомами им пришлось бороться.





— Мы не могли выздороветь около двух месяцев, — рассказывают люди. — Один только-только поправится, с температурой падает второй. И так по кругу. У ребенка облезли руки, из носа литрами лилась зеленая слизь. Мы понятия не имели, откуда она там внутри взялась в таком количестве. Голос постоянно был сиплый, антибиотики выписывали, противовирусные тоже, и ничего не помогало.



По словам жительницы Волгограда, в январе вся семья переболела гриппом, а уже в марте появились новые симптомы и новая зараза. Источником заражений посчитали ребенка-первоклассника.



— Были и у педиатра, и у лора, в итоге лор посоветовал сдать мазок из носа на бактерии. В носу нашли стафилококк, — рассказала волгоградка. — Выписали антибиотики, капали их в нос, сразу же лечили и животик, потому что в любом случае антибиотики оказывают влияние на организм и ЖКТ. Пропили всё это, но толку — ноль. В итоге назначили еще один раствор в нос. Закладывали ватные тампоны на протяжении нескольких дней, отсмаркивались часто и капали еще одни капли-антибиотика — спустя три дня всё прошло.

«Этих возбудителей всего четыре»



По словам заведующей кафедрой оториноларингологии Волгоградского государственного медицинского университета, доктора медицинских наук Натальи Тарасововой, заболевание в норме должно быть излечено за 7–10 дней.



— Развитие риносинуситов связано с инфекционным влиянием — это однозначно, — рассказала заведующая кафедрой оториноларингологии Волгоградского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Наталья Тарасова. — В большинстве случаев причиной являются вирусные инфекции. Есть простые вирусы — риновирусы, аденовирусы, они обуславливают типичное, классическое течение заболевания — это 7–10 дней развитие заболевания и выздоровление. Но есть и бактериальные возбудители, во всём мире доказано, что их всего четыре. Лидируют сейчас по распространенности Streptococcus pneumoniae, или его называют пневмококком, это Haemophilus influenzae или гемофильная палочка. Именно эти возбудители могут обусловить плохое самочувствие и гнойные выделения из носа.

Выяснить, есть ли у вас внутри какая-то бактерия, можно только в лаборатории Источник: Виктор Старцев / NGS55.RU











Сейчас гемофильная палочка поражает почти все возрастные группы, а вот пневмококк почти не встречается.





— У детей практически не встречается пневмококк, поскольку детей сейчас прививают от него, а вот гемофильная палочка, наоборот, на этом фоне активизируется, — рассказала медик.



При этом, по мнению медиков, причиной длительного течения заболевания является гемофильная палочка.



— Пациентам, у которых заболевание протекает длительно, появился гной, есть заложенность носа, я могу посоветовать только одно — обращаться к ЛОРу, — говорит Наталья Тарасова. — Если у вас спустя пять дней состояние ухудшилось, появилась температура — нужно обращаться к врачу, если вы болеете больше 10–14 дней — совет такой же. Кроме того, течение из носа или заложенность не всегда может говорить о каком-то заболевании, иногда она может говорить о круглогодичной аллергии.

«Причина может быть в изжоге»

Однако причина развития заболеваний может быть и вовсе не очевидной. Как рассказал заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ, профессор Михаил Стаценко, иногда причиной заболеваний ЛОР-органов могут стать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Мучает изжога и сопли? Повод обратиться к гастроэнтерологу! Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











— Иногда нужно обратить внимание, есть ли у вас изжога например, она в свою очередь может быть симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Когда содержимое желудка забрасывается в пищевод, — рассказал Михаил Стаценко. — Это вызывает раздражение, становится причиной фарингита, тонзиллита, а бывает заброс и выше, вплоть до пазух носа. В такой ситуации может развиться и бронхиальная астма, и синусит. Причин может быть очень много.

