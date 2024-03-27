От анемии до опухоли: на что могут указывать проблемы с равновесием — на них укажет простой тест

Проверить себя можно в домашних условиях Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











С возрастом активность у большинства людей снижается, поэтому часто они не замечают тревожных звоночков о своем здоровье. Например, к таким относятся проблемы с равновесием. Один из способов распознать их — попробовать встать на одну ногу и закрыть глаза. Если у человека не получается удержаться в таком положении, это может указывать на негативные изменения в организме. НГС поговорил со неврологами и выяснил, по каким еще симптомам можно распознать у себя проблемы с равновесием, какие заболевания могут к ним приводить, и когда стоит обратиться за помощью к врачу.



Зачем нам равновесие

Чтобы человек мог передвигаться, совершать действия в пространстве и поддерживать свое тело в определенной позе, необходима способность соблюдать равновесие.



— Поддержание тела в равновесии достигается взаимосвязанной работой нескольких органов и анатомических образований: зрительного анализатора — глаза, структур головного и спинного мозга, периферических нервных волокон, вестибулярного аппарата, скелетных мышц, — объяснила Марина Скок, врач-невролог Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна.

При проблемах с равновесием у человека может наблюдаться шаткость походки и неустойчивость Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В результате, если в каком-то из этих органов есть нарушения, то это может привести к расстройствам равновесия или координации движений. Для этого есть много причин: среди них инсульт, опухоли, инфекции и травмы центрально-нервной системы, обменные и дегенеративные нарушения.



Анастасия Бородина, врач-невролог «Инвитро», среди возможных причин также называет анемию, гипогликемию, гипотиреоз, обезвоживание, ортостатическую гипотензию (резкое снижение артериального давления при быстрых движениях, например, когда человек резко встал со стула), аритмию, прием некоторых препаратов, заболевания внутреннего уха, психоэмоциональные расстройства и некоторые неврологические заболевания.



Как найти проблему

Один из тестов, который поможет выявить нарушения равновесия — стояние на одной ноге с закрытыми глазами. Если человек не может этого сделать или стоит так всего пару секунд, это может указывать на проблему.



— Этот диагностический тест — аналог более сложной пробы Ромберга. Она вместе с другими диагностическими методами используется в неврологическом осмотре, чтобы выявить нарушения вестибулярной функции, связанные с работой мозжечка и глубокой чувствительностью лобных и височно-теменных отделов головного мозга. При нарушении в одной из частей вестибулярной системы могут возникнуть различные виды нарушений равновесия, — рассказала Анастасия Бородина.



По словам врача, на проблемы с равновесием также указывают шаткость при ходьбе, неустойчивость. При изменении положения тела или головы у человека может возникать вращательное головокружение, также оно возможно в состоянии покоя. Симптомы могут сопровождаться быстрой утомляемостью и общей слабостью. Марина Скок добавляет, что о проблеме могут сигнализировать головные боли, головокружение, шум в ушах, нарушение зрения и снижение мышечного тонуса.

При наличии проблем с равновесием врач назначит пациенту анализы и обследования Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Если человек замечает, что не может выполнить описанный тест, или замечает у себя другие симптомы, то стоит обратиться к врачу.



— Медицинская информация стала доступнее, можно просто открыть интернет и прочитать о возможных причинах нарушения равновесия. Но человеку без подготовки намного сложнее разобраться в «качестве» этой информации. Если вы отметили, что вам трудно поддерживать равновесие, то, не затягивая время, обратитесь к неврологу, — рекомендует Марина Скок.



Как отмечает невролог Анастасия Бородина, лечение будет зависеть от заболевания, которое вызвало симптом. Есть специальные алгоритмы лечения и упражнения для вестибулярной реабилитации, восстановления функций отделов вестибулярного анализатора. Конкретные рекомендации дает врач. В ходе лечения также может понадобиться консультация других специалистов: терапевта, невролога, оториноларинголога, кардиолога или психиатра.

Профессиональные врачи всегда призывают людей обращаться за помощью при появлении тревожных симптомов. Несмотря на это, многие затягивают с визитом к доктору, сами назначают себе лекарства или вовсе думаю, что все само пройдет. Но бывают ситуации, в которых самолечение может быть смертельно опасно — врачи назвали 9 тревожных симптомов.

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