Даже над картошкой дышать нельзя? Опасные методы самолечения, которыми мы пользуемся до сих пор

1
Самолечение — массовая проблема
Врачи признают, что самолечение сегодня — медицинская проблема. По мнению врача-гастроэнтеролога Маргариты Амеличкиной, занимаясь самолечением, больные не учитывают побочные эффекты от «народных» методов, борются с симптомами, а не с самой болезнью, а самое главное — упускают время, давая болезни развиться.
— Парадокс в том, что при относительной доступности медицинской помощи люди продолжают лечить себя самостоятельно, — заявила врач-гастроэнтеролог Маргарита Амеличкина. — Также лечат своих друзей, родственников, соседей, пользуются советами из рекламы или подсматривают у блогеров.
Маргарита Амеличкина, врач-гастроэнтеролог «ИНВИТРО-Сибирь».
Врачи признают только «ответственное самолечение». Что это такое, рассказала нам невролог Екатерина Демьяновская.
— В медицине есть термин «ответственное самолечение». Он предполагает, что каждый человек в ответе за собственное здоровье, — отмечает Екатерина Демьяновская. — Заниматься самолечением — не значит ставить себе диагнозы, игнорировать рекомендации врача, назначать лекарства или по своему усмотрению отменять прописанные препараты. Ответственное самолечение и ответственный уход за собой — это про здоровый образ жизни, внимательное отношение к себе, заботу о близких, грамотное применение безрецептурных лекарств и своевременное обращение за медицинской помощью, когда это необходимо.
Екатерина Демьяновская, невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
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2
Два случая, когда можно лечиться дома
По словам врачей, самолечение оправдано только в двух случаях. Либо если у человека легкое недомогание, либо диагностировано хроническое заболевание и пациент самостоятельно следует рекомендациям врача.
— Представим: человек простудился, у него появились общая слабость и насморк. Ответственное самолечение в этом случае — при первых симптомах недомогания остаться дома и внимательно следить за своим состоянием, — считает Екатерина Демьяновская. — Еще пример: пациент длительно страдает хронической мигренью, наблюдается у врача. Доктор разъяснил, что делать при приступе мигрени, какими препаратами пытаться купировать его, в какие сроки и в каких дозах. И при развитии очередного приступа пациент следует этим рекомендациям.
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3
Когда нужно бежать в больницу
Врачи также назвали случаи, при которых кажется, что можно долечиться дома, и в итоге получить очень серьезные осложнения.
— Нельзя медлить с обращением к врачу, если симптомы усилились и сохраняются дольше 3 дней, — предупредила Екатерина Демьяновская. — Медицинская помощь также обязательна, если появилась сильная боль, лекарства не помогают или болезнь вернулась вскоре после выздоровления.
— Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, если есть так называемые «красные флаги» в общем состоянии: лихорадка, повышение температуры выше
Кроме того, заниматься самолечением нельзя людям с серьезными расстройствами психики: повышенной тревожностью, депрессией, заторможенностью или перевозбуждением. И конечно, нужно незамедлительно обратиться в больницу, если заболел маленький ребенок.
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4
Главная ошибка при самолечении
Пытаясь вылечиться самостоятельно, больные допускают много ошибок, которые в лучшем случае не помогают, а в худшем — вредят здоровью. Но главой ошибкой врачи назвали использование антибиотиков по поводу и без.
— К сожалению, многие не знают, что антибиотики эффективны только для лечения бактериальных инфекций — при ОРВИ, гриппе и других вирусных заболеваниях они бессильны, — заявила Екатерина Демьяновская. — Невозможно определить самостоятельно природу заболевания. Принимая неэффективные лекарства, можно упустить ценное время и спровоцировать развитие осложнений.
Главная же опасность бесконтрольного приема антибиотика — развитие резистентности возбудителей к нему. Проще говоря, организм постепенно перестает реагировать на лекарство, и когда вам действительно понадобится принять антибиотики, они уже не подействуют.
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5
Безопасно ли лечиться травами
Зачастую люди думают, что чем натуральнее лекарство, тем оно безопаснее. Но врачи предупреждают, что у препаратов на основе растительных компонентов также есть противопоказания и побочные действия, которые могут навредить здоровью.
— Например, плоды аниса и корни солодки, которые часто используют при лечении кашля, могут приводить к нарушению гормонального фона и избытку уровня эстрогенов, женских половых гормонов, — рассказала Екатерина Демьяновская. — Листья алоэ и цветки эхинацеи обладают противовоспалительным действием, но могут спровоцировать боль в животе. Есть травы, которые нарушают работу почек или снижают свертывающую способность крови. Даже, казалось бы, безобидный ромашковый отвар может навредить — вызвать сильную аллергическую реакцию.
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6
Можно ли ставить банки при кашле
Екатерина Демьяновская рассказала, что традиции ставить банки уже несколько тысяч лет — так лечились еще древние египтяне. Некоторые и сегодня используют этот метод, не подозревая о побочных действиях и противопоказаниях.
— Банки нельзя ставить, если на коже есть высыпания или повреждения. Такой способ лечения строго противопоказан людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями свертываемости крови и повышенным уровнем холестерина — эти состояния повышают риск образования тромбов, — предупреждает Екатерина Демьяновская. — Отрицательное давление, которое создается внутри банки, в таких случаях может спровоцировать опасные осложнения.
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7
Полезно ли дышать над картошкой
Наверняка многие наши читатели помнят эту процедуру с детства: в комнату приносят кастрюлю с горячей картошкой, накрывают больного с головой одеялом и говорят дышать паром. К сожалению, на самом деле вдыхать пары картофеля не столько полезно, сколько вредно.
— Нет достоверных доказательств, что горячие ингаляции могут ускорить выздоровление. Считается, что горячий пар разжижает секрет бронхов, прочищает носовые ходы и уменьшает воспаление. Но есть более безопасные и эффективные способы добиться этого, — заявила Екатерина Демьяновская. — Пар же может привести к ожогу слизистых оболочек и нежной кожи на лице. Нередки случаи, когда во время ингаляции дети опрокидывают на себя кастрюлю с горячей водой или картошкой и получают серьезные травмы.
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8
Безопасно ли обрабатывать кожу алоэ
У многих на подоконнике растет домашнее алоэ — не только потому, что это красивый цветок, но и потому что его стеблем принято обрабатывать раны и лечить кожные заболевания. Врачи советуют так не делать.
— Обрабатывать ожоги и другие раны на коже соком или кашицей из листьев алоэ не рекомендуется. Так можно занести в рану инфекцию, — считает Екатерина Демьяновская. — Лучше использовать специальные аэрозоли. Они обладают антисептическим и заживляющим действием, а многие еще и снимают боль.
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9
Можно ли лечить фурункулы тестом
Один из народных способов борьбы с фурункулами — приложить к ним тесто, чтобы оно впитало гной из раны. Такой метод лечения также врачами не одобряется.
— Фурункул — это гнойное воспаление волосяного фолликула. Лечить его любыми народными методами небезопасно. Это может привести к тому, что фурункулы распространятся на другие участки тела, — предупреждает Екатерина Демьяновская. — Для лечения врач порекомендует подходящие средства для наружного применения и при необходимости назначит антибиотики.
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10
Есть хоть какие-нибудь рабочие методы самолечения?
— На сегодняшний день в медицине нет ни одного научно обоснованного способа самолечения, кроме соблюдения рекомендаций врача, — заключила Маргарита Амеличкина. — Занимаясь самолечением, можно упустить время, не учесть взаимодействие лекарств и методов воздействия между собой, вызвать побочные эффекты, что случается очень часто, замаскировать причину болезни.
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11
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