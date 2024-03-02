Реклама
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 2/10
usd 91.33
eur 98.72
СрочноВ Новосибирске умерла двухмесячная девочка
Даже над картошкой дышать нельзя? Опасные методы самолечения, которыми мы пользуемся до сих пор
Карточки

Даже над картошкой дышать нельзя? Опасные методы самолечения, которыми мы пользуемся до сих пор

Лечиться дома можно только в двух случаях

669

Настойка золотого уса обещает вылечить все болезни. Врачи же обещают, что такое самолечение до добра не доведет

Поделиться

Ходить к врачу — не самое приятное занятие в мире. Кто-то еще с детства боится людей в белых халатах после экзекуций уколами, другие не хотят простоять в очереди полдня, ну а третьи содрогаются от вида чека на лекарства, которые прописал доктор. Тем не менее иногда народная медицина может привести к куда более страшным последствиям. Разобрались с врачами, какие методы самолечения лучше не использовать.

1

Самолечение — массовая проблема

Врачи признают, что самолечение сегодня — медицинская проблема. По мнению врача-гастроэнтеролога Маргариты Амеличкиной, занимаясь самолечением, больные не учитывают побочные эффекты от «народных» методов, борются с симптомами, а не с самой болезнью, а самое главное — упускают время, давая болезни развиться.

— Парадокс в том, что при относительной доступности медицинской помощи люди продолжают лечить себя самостоятельно, — заявила врач-гастроэнтеролог Маргарита Амеличкина. — Также лечат своих друзей, родственников, соседей, пользуются советами из рекламы или подсматривают у блогеров.

Маргарита Амеличкина, врач-гастроэнтеролог «ИНВИТРО-Сибирь».

Врачи признают только «ответственное самолечение». Что это такое, рассказала нам невролог Екатерина Демьяновская.

— В медицине есть термин «ответственное самолечение». Он предполагает, что каждый человек в ответе за собственное здоровье, — отмечает Екатерина Демьяновская. — Заниматься самолечением — не значит ставить себе диагнозы, игнорировать рекомендации врача, назначать лекарства или по своему усмотрению отменять прописанные препараты. Ответственное самолечение и ответственный уход за собой — это про здоровый образ жизни, внимательное отношение к себе, заботу о близких, грамотное применение безрецептурных лекарств и своевременное обращение за медицинской помощью, когда это необходимо.

Екатерина Демьяновская, невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Поделиться

2

Два случая, когда можно лечиться дома

По словам врачей, самолечение оправдано только в двух случаях. Либо если у человека легкое недомогание, либо диагностировано хроническое заболевание и пациент самостоятельно следует рекомендациям врача.

— Представим: человек простудился, у него появились общая слабость и насморк. Ответственное самолечение в этом случае — при первых симптомах недомогания остаться дома и внимательно следить за своим состоянием, — считает Екатерина Демьяновская. — Еще пример: пациент длительно страдает хронической мигренью, наблюдается у врача. Доктор разъяснил, что делать при приступе мигрени, какими препаратами пытаться купировать его, в какие сроки и в каких дозах. И при развитии очередного приступа пациент следует этим рекомендациям.

Поделиться

3

Когда нужно бежать в больницу

Врачи также назвали случаи, при которых кажется, что можно долечиться дома, и в итоге получить очень серьезные осложнения.

— Нельзя медлить с обращением к врачу, если симптомы усилились и сохраняются дольше 3 дней, — предупредила Екатерина Демьяновская. — Медицинская помощь также обязательна, если появилась сильная боль, лекарства не помогают или болезнь вернулась вскоре после выздоровления.

— Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, если есть так называемые «красные флаги» в общем состоянии: лихорадка, повышение температуры выше 39 °C, давящие боли в сердце, нарушение речи, спутанность сознания, нарушение функций конечностей (особенно с одной стороны), резко возникшая отдышка, острые боли в животе, выделения крови со стулом, — заявила Маргарита Амеличкина.

Кроме того, заниматься самолечением нельзя людям с серьезными расстройствами психики: повышенной тревожностью, депрессией, заторможенностью или перевозбуждением. И конечно, нужно незамедлительно обратиться в больницу, если заболел маленький ребенок.

Поделиться

4

Главная ошибка при самолечении

Пытаясь вылечиться самостоятельно, больные допускают много ошибок, которые в лучшем случае не помогают, а в худшем — вредят здоровью. Но главой ошибкой врачи назвали использование антибиотиков по поводу и без.

— К сожалению, многие не знают, что антибиотики эффективны только для лечения бактериальных инфекций — при ОРВИ, гриппе и других вирусных заболеваниях они бессильны, — заявила Екатерина Демьяновская. — Невозможно определить самостоятельно природу заболевания. Принимая неэффективные лекарства, можно упустить ценное время и спровоцировать развитие осложнений.

Главная же опасность бесконтрольного приема антибиотика — развитие резистентности возбудителей к нему. Проще говоря, организм постепенно перестает реагировать на лекарство, и когда вам действительно понадобится принять антибиотики, они уже не подействуют.

Поделиться

5

Безопасно ли лечиться травами

Зачастую люди думают, что чем натуральнее лекарство, тем оно безопаснее. Но врачи предупреждают, что у препаратов на основе растительных компонентов также есть противопоказания и побочные действия, которые могут навредить здоровью.

— Например, плоды аниса и корни солодки, которые часто используют при лечении кашля, могут приводить к нарушению гормонального фона и избытку уровня эстрогенов, женских половых гормонов, — рассказала Екатерина Демьяновская. — Листья алоэ и цветки эхинацеи обладают противовоспалительным действием, но могут спровоцировать боль в животе. Есть травы, которые нарушают работу почек или снижают свертывающую способность крови. Даже, казалось бы, безобидный ромашковый отвар может навредить — вызвать сильную аллергическую реакцию.

Поделиться

6

Можно ли ставить банки при кашле

Екатерина Демьяновская рассказала, что традиции ставить банки уже несколько тысяч лет — так лечились еще древние египтяне. Некоторые и сегодня используют этот метод, не подозревая о побочных действиях и противопоказаниях.

— Банки нельзя ставить, если на коже есть высыпания или повреждения. Такой способ лечения строго противопоказан людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями свертываемости крови и повышенным уровнем холестерина — эти состояния повышают риск образования тромбов, — предупреждает Екатерина Демьяновская. — Отрицательное давление, которое создается внутри банки, в таких случаях может спровоцировать опасные осложнения.

Поделиться

7

Полезно ли дышать над картошкой

Наверняка многие наши читатели помнят эту процедуру с детства: в комнату приносят кастрюлю с горячей картошкой, накрывают больного с головой одеялом и говорят дышать паром. К сожалению, на самом деле вдыхать пары картофеля не столько полезно, сколько вредно.

— Нет достоверных доказательств, что горячие ингаляции могут ускорить выздоровление. Считается, что горячий пар разжижает секрет бронхов, прочищает носовые ходы и уменьшает воспаление. Но есть более безопасные и эффективные способы добиться этого, — заявила Екатерина Демьяновская. — Пар же может привести к ожогу слизистых оболочек и нежной кожи на лице. Нередки случаи, когда во время ингаляции дети опрокидывают на себя кастрюлю с горячей водой или картошкой и получают серьезные травмы.

Поделиться

8

Безопасно ли обрабатывать кожу алоэ

У многих на подоконнике растет домашнее алоэ — не только потому, что это красивый цветок, но и потому что его стеблем принято обрабатывать раны и лечить кожные заболевания. Врачи советуют так не делать.

— Обрабатывать ожоги и другие раны на коже соком или кашицей из листьев алоэ не рекомендуется. Так можно занести в рану инфекцию, — считает Екатерина Демьяновская. — Лучше использовать специальные аэрозоли. Они обладают антисептическим и заживляющим действием, а многие еще и снимают боль.

Поделиться

9

Можно ли лечить фурункулы тестом

Один из народных способов борьбы с фурункулами — приложить к ним тесто, чтобы оно впитало гной из раны. Такой метод лечения также врачами не одобряется.

— Фурункул — это гнойное воспаление волосяного фолликула. Лечить его любыми народными методами небезопасно. Это может привести к тому, что фурункулы распространятся на другие участки тела, — предупреждает Екатерина Демьяновская. — Для лечения врач порекомендует подходящие средства для наружного применения и при необходимости назначит антибиотики.

Поделиться

10

Есть хоть какие-нибудь рабочие методы самолечения?

— На сегодняшний день в медицине нет ни одного научно обоснованного способа самолечения, кроме соблюдения рекомендаций врача, — заключила Маргарита Амеличкина. — Занимаясь самолечением, можно упустить время, не учесть взаимодействие лекарств и методов воздействия между собой, вызвать побочные эффекты, что случается очень часто, замаскировать причину болезни.

Поделиться

11

Опрос

Поделиться

По теме

ЗдоровьеМедицинаНародная медицинаСамолечениеВрачиБольницаЭксперты
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter