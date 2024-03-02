Даже над картошкой дышать нельзя? Опасные методы самолечения, которыми мы пользуемся до сих пор

Врачи признают, что самолечение сегодня — медицинская проблема. По мнению врача-гастроэнтеролога Маргариты Амеличкиной, занимаясь самолечением, больные не учитывают побочные эффекты от «народных» методов, борются с симптомами, а не с самой болезнью, а самое главное — упускают время, давая болезни развиться.



— Парадокс в том, что при относительной доступности медицинской помощи люди продолжают лечить себя самостоятельно, — заявила врач-гастроэнтеролог Маргарита Амеличкина. — Также лечат своих друзей, родственников, соседей, пользуются советами из рекламы или подсматривают у блогеров.



Маргарита Амеличкина, врач-гастроэнтеролог «ИНВИТРО-Сибирь».



Врачи признают только «ответственное самолечение». Что это такое, рассказала нам невролог Екатерина Демьяновская.

— В медицине есть термин «ответственное самолечение». Он предполагает, что каждый человек в ответе за собственное здоровье, — отмечает Екатерина Демьяновская. — Заниматься самолечением — не значит ставить себе диагнозы, игнорировать рекомендации врача, назначать лекарства или по своему усмотрению отменять прописанные препараты. Ответственное самолечение и ответственный уход за собой — это про здоровый образ жизни, внимательное отношение к себе, заботу о близких, грамотное применение безрецептурных лекарств и своевременное обращение за медицинской помощью, когда это необходимо.

Екатерина Демьяновская, невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

