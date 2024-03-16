Без секса женщина быстро состарится и у нее выпадет матка. Так ли это? Разбираемся с врачом

1
Без секса женщина быстрее стареет.
Есть такой миф, что без секса у женщины начинается гормональный дисбаланс, и, как следствие, она быстрее стареет. По словам гинеколога Ольги Уланкины, нет никаких научных доказательств того, что отсутствие половой жизни у женщин связано с ускоренным старением.
— Однако регулярная сексуальная активность положительно влияет на физическое и эмоциональное здоровье женщины. Секс улучшает кровообращение, способствует выработке «гормонов счастья», таких как эндорфины и окситоцин, помогает снизить уровень стресса и поднять настроение, — заявила Ольга Уланкина. — Это способствует улучшению качества жизни и имеет косвенное воздействие на здоровье и долголетие женщины.
Ольга Уланкина — кандидат медицинских наук, гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
Хотя отсутствие секса к гормональному перепаду никак не приводит, для него есть и другие причины. Например, он может возникнуть из-за опухоли яичников.
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2
Во время первого секса обязательно порвется плева и пойдет кровь.
Если вы всегда думали, что после первой брачной ночи у девушки обязательно пойдет кровь (иначе эта брачная ночь уже не первая), то вы заблуждались.
— Первый половой акт не всегда сопровождается разрывом плевы и кровотечением. Девственная плева, или гимен, — это тонкая мембрана, расположенная у входа во влагалище. Степень ее развития, толщина и эластичность индивидуальны и могут сильно отличаться у разных девушек, — заявила врач. — Если плева достаточно эластична, она может не порваться при половом акте, а лишь растянуться. Кровотечения при первом половом контакте в этом случае не будет.
Кроме того, на то, пойдет ли кровь во время первого сексуального опыта, влияют и другие факты: например, пользовалась ли девушка ранее тампонами и занималась ли активно спортом.
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3
Без секса у девушки ослабнут стенки влагалища и случится выпадение матки.
Врач уверяет, что никаких научных доказательств того, что без секса у женщины случится выпадение матки, нет.
— Эти патологические состояния чаще всего связаны с другими факторами: родами, особенно крупного плода, гормональными изменениями, в том числе в период менопаузы, физическими нагрузками, увеличивающими внутрибрюшное давление (подъем тяжелых весов), а также индивидуальными особенностями здоровья, в том числе слабостью соединительной ткани, — перечислила Ольга Уланкина. — Эти факторы способны ухудшать тонус мышц тазового дна, со временем приводя к пролапсу.
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4
Если заниматься сексом во время месячных, то кровь пойдет обратно в брюшную полость.
Существует миф, что если заниматься сексом во время месячных, то менструальная кровь пойдет обратно — в брюшную полость. Это не так, уверяет врач.
— Заброс небольшого количества крови в брюшную полость — физиологический процесс, известный как ретроградная менструация, который не связан с половым актом и неопасен для здоровых женщин, — уверяет Ольга Уланкина. — Секс во время менструации не вреден, если он не доставляет дискомфорта партнерам.
При этом врач подчеркнула, что во время месячных повышается риск инфекции, так что партнерам необходимо соблюдать все меры гигиены и использовать презервативы.
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5
Во время месячных нельзя забеременеть.
Секс во время менструации не гарантирует защиту от нежелательной беременности, уверяет Ольга Уланкина. Дело в том, что сперматозоиды могут жить внутри женщины после секса несколько дней.
— Небольшой риск беременности сохраняется даже во время менструации. Это объясняется тем, что наступление овуляции может смещаться в течение цикла, а сперматозоиды способны сохранять жизнеспособность в женской репродуктивной системе до 5 дней, — заявила Ольга Уланкина. — В этом случае, если овуляция наступит сразу после менструации, может наступить беременность.
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6
Искусственная смазка нужна, только если женщина не возбуждена.
То, что женщине не хватает естественной смазки во время секса, не значит, что она не возбуждена, уверяет врач.
— Сухость влагалища не всегда признак того, что женщина не возбуждена. Она может возникнуть на фоне гормональных изменений, медикаментозного лечения, стресса или сильной усталости, — считает Ольга Уланкина.
В таких случаях искуственная смазка поможет сделать секс комфортным и приятным, добавила врач.
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7
Каждый партнер оставляет «генетический след».
Врач категорически заявила, что идея того, что после одного партнера в женщине остается его ДНК, которая потом влияет на будущего ребенка, неверна.
— Это миф. Научно доказано, что биологический материал одного партнера не оставляет «следа», влияющего на ребенка от другого партнера. Генетическая информация ребенка формируется исключительно из ДНК родителей, — заявила Ольга Уланкина.
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8
После родов влагалище не восстановится, и это скажется на сексе.
— Влагалище обладает высокой степенью эластичности: оно способно растягиваться во время родов, а затем возвращаться к исходным параметрам, — рассказала Ольга Уланкина. — Однако степень восстановления может варьироваться из-за множества факторов, включая возраст, общее состояние здоровья, количество родов, длительность родового процесса или применение родовспомогающих процедур.
Если потеря упругости влагалища критична, то частично восстановить ее можно с помощью упражнений Кегеля и укрепления глубоких мышц пресса, добавила врач. В некоторых случаях решить проблему поможет пластическая операция.
Упражнения Кегеля — это комплекс тренировок, направленных на укрепление мышц малого таза. Они помогают восстановиться после родов, усиляя мышцы тазового дна.
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9
Если секс прервать до семяизвержения, то беременности не будет.
Врач опровергла миф о том, что прерванный половой акт гарантирует предотвращение беременности.
— Сперматозоиды могут выделяться не только во время семяизвержения, но и до него, в том числе с предсеменной жидкостью, — заключила Ольга Уланкина. — Согласно статистическим данным, вероятность наступления беременности при прерванном половом акте составляет около
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10
Без секса у женщины случится «болезнь монахини».
Считается, что если женщина отказывается от секса, то у нее неминуемо начнется «болезнь монахини». Чаще всего так называют миому матки — доброкачественную опухоль, которая развивается из мышечных клеток органа. Но врач заявила, что миома никак не связана с сексом.
— «Болезнь монахини» — устаревший термин, обозначающий ухудшение здоровья женщины на фоне полного отсутствия половой жизни. Научных данных, подтверждающих это утверждение, нет, — заключила Ольга Уланкина. — Однако сексуальная активность действительно способна влиять на физическое и эмоциональное благополучие женщины.
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11
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