Без секса женщина быстро состарится и у нее выпадет матка. Так ли это? Разбираемся с врачом

Есть такой миф, что без секса у женщины начинается гормональный дисбаланс, и, как следствие, она быстрее стареет. По словам гинеколога Ольги Уланкины, нет никаких научных доказательств того, что отсутствие половой жизни у женщин связано с ускоренным старением.



— Однако регулярная сексуальная активность положительно влияет на физическое и эмоциональное здоровье женщины. Секс улучшает кровообращение, способствует выработке «гормонов счастья», таких как эндорфины и окситоцин, помогает снизить уровень стресса и поднять настроение, — заявила Ольга Уланкина. — Это способствует улучшению качества жизни и имеет косвенное воздействие на здоровье и долголетие женщины.



Ольга Уланкина — кандидат медицинских наук, гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Хотя отсутствие секса к гормональному перепаду никак не приводит, для него есть и другие причины. Например, он может возникнуть из-за опухоли яичников.