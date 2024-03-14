«Вы хотите увидеть солнце или хотите жести?»: участник СВО из Сибири показал свою жизнь после возвращения

— Сидели на позициях двое суток. Так как это юга, там снег выпадает и сразу же тает, выпадает и тает. Поэтому мы все были в воде: и по колено, и по бедро, и по шею. Наша бригада была — четверо пацанов. Кто-то пальцы отморозил, кто-то ногу отдал по колено. У меня, видимо, в берцах только пальцы отморозились. Потом нас эвакуировали. Забрать с точки не так уж легко — надо, чтобы подъехал тот же «Урал», не каждый водитель будет рисковать. Дождались ночи, когда обстрелы уже меньше, и загрузили нас в «Урал». Я уже ходить не мог, у меня ноги были отекшие. Мне берцы разрезали, ноги были как у слона, — вспоминает сибиряк.

