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«Вы хотите увидеть солнце или хотите жести?»: участник СВО из Сибири показал свою жизнь после возвращения

Ена Иванов записался добровольцем в ЧВК «Вагнер», а теперь не может добиться выплаты за увечье

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23-летний красноярец Ена Иванов вернулся со спецоперации инвалидом. У него нет половины ступней. Ходить приходится на пятках, а чаще сидеть, потому что находиться на ногах долгое время Ена просто не может.

Травма — результат обморожения, а не ранения.

— Сидели на позициях двое суток. Так как это юга, там снег выпадает и сразу же тает, выпадает и тает. Поэтому мы все были в воде: и по колено, и по бедро, и по шею. Наша бригада была — четверо пацанов. Кто-то пальцы отморозил, кто-то ногу отдал по колено. У меня, видимо, в берцах только пальцы отморозились. Потом нас эвакуировали. Забрать с точки не так уж легко — надо, чтобы подъехал тот же «Урал», не каждый водитель будет рисковать. Дождались ночи, когда обстрелы уже меньше, и загрузили нас в «Урал». Я уже ходить не мог, у меня ноги были отекшие. Мне берцы разрезали, ноги были как у слона, — вспоминает сибиряк.

В коротком видео чуть выше Ена показал, как живет после возвращения. А еще дал совет мужчинам, которые подумывают о заключении контракта:

— Вы хотите проснуться и увидеть солнце, умыться спокойно, выпить кофе и пойти заниматься своими делами? Тогда сидите дома. Или вы хотите жести и поиграться с судьбою? Тогда едьте, — делится мыслями опытный боец.

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