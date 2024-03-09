«Мужчины хотят 18 раз в день, а женщины — 14»: врач честно и понятно ответил на стыдные вопросы о сексе

Сексом интересуются все, но не все готовы говорить о нем открыто. Мы сделали это за вас и задали вопросы, которых вы стеснялись, сексологу Андрею Булаху. Правда ли, что «у мужчин только одно на уме», может ли навредить мастурбация и как много должно быть секса для здоровья — читайте в интервью наших коллег из UFA1.RU с экспертом.
Андрей Булах — врач-сексолог, психотерапевт, акушер-гинеколог с 20-летним стажем. Возглавляет медицинский центр с академией, в которой обучает медиков.
— Правда ли, что отсутствие секса плохо сказывается на здоровье?
— Мы рождаемся с разными потребностями, у кого-то есть желание заниматься сексом часто, много, разнообразно, и для них воздержание может стать причиной напряжения — физического, эмоционального — и повлиять на здоровье. Есть люди, которые спокойно живут без секса десятилетиями, они принимают такое решение или вообще отказываются от секса.
— Сколько должно быть секса?
— Секса должно быть столько, сколько хочется — минус 20%. То есть, грубо говоря, если человек хочет заниматься сексом три раза в неделю, если желание осознанное, физиологическое, то надо примерно два раза в неделю. Считается, что секс для здоровья должен быть один раз в 10–14 дней — чисто для физиологических аспектов, чтобы снять напряжение эмоциональное, физическое и так далее. Для сохранения отношений желательно, чтобы секс был раз в неделю. Качественный секс, по обоюдному согласию, с удовольствием партнера. В идеале, если у людей есть потребность, то хотя бы пару раз в неделю.
— Про раздражительных и вредных людей говорят, что они такие из-за нехватки секса. Это правда?
— В этом есть логика. Существует пять способов расслабления, и один из самых приятных — это секс. Остальные — сон, еда, физическая активность, эмоции — всё это тоже расслабляет. Но есть люди, которые сильно замечают, что, когда у них отсутствует секс, это вызывает агрессию, раздражение и так далее. Есть, повторюсь, люди, которые спокойно живут без секса десятилетиями и не испытывают дискомфорт.
— Что делать тем, у кого нет партнера?
— Первое, что делают люди и делают они осознанно, — это сублимация. Тратят сексуальную энергию на спорт, физическую активность, на какие-то другие активности. Переключаются, настраиваются и так далее. В принципе, никто не отменял и самоудовлетворение. На сегодняшний день достаточно широко распространена среди мужчин и женщин самостимуляция, для этого есть секс-игрушки.
— А мастурбация не вредна для здоровья — физического и психологического?
— Всё зависит от частоты и от влияния мастурбации. В целом мастурбация — это нормальная реакция организма человека на отсутствие сексуальной жизни. Многие подростки мастурбируют, потому что у них нет возможности заниматься сексом. Проблема возникает тогда, когда мастурбация чаще, чем секс в отношениях. Тогда, когда партнер предпочитает самоудовлетворение контакту с партнером. Когда мастурбация становится навязчивой, то есть человеку тяжело отвлекаться — вместо того, чтобы заниматься делами, он занимается самоудовлетворением, испытывает дискомфорт от того, что у него нет мастурбации. Есть критерии зависимого поведения, когда человек становится зависимым от мастурбации — это проблема.
— Мужчины правда «хотят только одного»?
— Это очень интересная гипотеза на самом деле. Считается, что у среднестатистического мужчины возникает сексуальное желание 18 раз в день, а у женщин — 14. Разница между 14 и 18 — вообще минимальная. Опять же, многое зависит от врожденных потребностей и способностей. Есть люди, которые действительно хотят часто и много. А есть люди, для которых желание раз в день — это круто, бывает и реже.
— Женщины не так любят секс, как мужчины?
— Нет, это неверно. Дело в том, что если секс качественный, то желание есть у обоих людей. Если мужчина больше получает физиологической разрядки, то для женщины секс — это, кроме физиологического, еще и эмоциональный процесс. Если мы говорим о потребности, то у мужчины максимальный пик сексуальности приходится примерно на 25 лет, плюс-минус. Женский пик сексуальности — это 45 лет, поэтому чем женщина старше, тем у нее больше желания и потребностей сексуальных.
В сексе очень важен сценарий. У меня была пара, которая пришла с жалобами на то, что им секс стал неинтересен. Я стал выяснять, говорил отдельно с мужем и женой. Муж говорит: «Вы знаете, она любит, когда долгая прелюдия, нужно ее стимулировать, долго возбуждать, и так мы живем уже 10 лет. Я уже устал, потому что всё это тяжело, каждый раз — прелюдия». Потом заходит жена и говорит: «Знаете, я устала, долгая прелюдия 20–30 минут, он меня тащит в постель, потом поглаживает, пока он заканчивает — я уже хочу спать». Я им дал такую рекомендацию — спонтанный секс. Захотите — начинайте без всякой долгой прелюдии. Помогло. Я всегда говорю, что пара должна обсуждать свои желания и потребности. Сценарий — это то, что обоих возбуждает, и с возрастом он может меняться. На начальном этапе он один, потом мы меняемся, и меняются наши ощущения.
— Как определить сексуальность мужчины/женщины?
— Сексуальность мужчины определить несложно. Первое, на что мы можем посмотреть, — это соотношение длины ног и тела. Половые гормоны, тестостерон влияет на рост костей. У всех людей, независимо от пола, у которых много мужских гормонов, ноги прекращают расти раньше, чем тело. У них вытянутое тело, короткие ноги, рост не имеет значения. Человек может быть два метра ростом, но при этом у него короткие ноги — это первое. Есть еще один критерий — длина безымянного пальца. У кого безымянный палец длиннее, у того и больше мужских гормонов. Эти вещи врожденные, и менять их сложно.
— Можно ли определить размер полового члена по внешности мужчины?
— На самом деле нет.
— На что мужчина смотрит в первую очередь, когда оценивает женщину?
— Многие женщины думают, что мужчина смотрит на грудь, волосы, глаза и так далее. Большинство мужчин оценивают только ягодицы. Ягодицы определяют женскую сексуальность, но психологически и физиологически одних ягодиц мало. Конечно, сейчас есть операции, есть белье корректирующее, но внешне женщина может быть подтянутая, с ухоженным лицом, руками и так далее. Вот она проходит, и мужчина оглядывается, видит, что у нее рыхлые ягодицы, ну и решит: «Несексуально».
— А какие еще есть мифы об отношениях?
— Что мужчины менее романтичны и менее переживают какие-то сексуальные проблемы. На самом деле психология влияет на мужчин очень сильно, потому что женщина, в отличие от мужчин, может вступать в интимные отношения, не испытывая эмоций. Имея раздражение, обиду на партнера, она физиологически способна на секс. Если мужчина испытывает переживания, напряжение, волнение, конфликты с партнершей, то у него просто не возникнет эрекции. Поэтому очень часто мужчины скрывают свои проблемы, в том числе эмоциональные. В принципе, мужчины чаще отказываются от секса, чем женщины, на фоне эмоциональных проблем.
— Какая смешная история запомнилась больше всего?
— У меня друг занимается обучением операторов — разумеется, и мужчин, и женщин. Одно из заданий — снять футбольный матч. На записях, которые делают мужчины, они в основном видят мяч. Потом начинают смотреть женский — сначала идет мячик, а потом ягодицы, ягодицы, ягодицы.
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