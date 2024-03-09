«Мужчины хотят 18 раз в день, а женщины — 14»: врач честно и понятно ответил на стыдные вопросы о сексе

— Первое, что делают люди и делают они осознанно, — это сублимация. Тратят сексуальную энергию на спорт, физическую активность, на какие-то другие активности. Переключаются, настраиваются и так далее. В принципе, никто не отменял и самоудовлетворение. На сегодняшний день достаточно широко распространена среди мужчин и женщин самостимуляция, для этого есть секс-игрушки.



— А мастурбация не вредна для здоровья — физического и психологического?



— Всё зависит от частоты и от влияния мастурбации. В целом мастурбация — это нормальная реакция организма человека на отсутствие сексуальной жизни. Многие подростки мастурбируют, потому что у них нет возможности заниматься сексом. Проблема возникает тогда, когда мастурбация чаще, чем секс в отношениях. Тогда, когда партнер предпочитает самоудовлетворение контакту с партнером. Когда мастурбация становится навязчивой, то есть человеку тяжело отвлекаться — вместо того, чтобы заниматься делами, он занимается самоудовлетворением, испытывает дискомфорт от того, что у него нет мастурбации. Есть критерии зависимого поведения, когда человек становится зависимым от мастурбации — это проблема.

