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Девушка со смертельной болезнью борется с Минздравом за лекарство за 50 млн рублей — видеоистория

Минздрав подал на апелляцию после того, как проиграл дело в суде

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Татьяна единственная в России, кто дожила до 21 года с редкой болезнью

Видео: Антон Дигаев

Жительница Новосибирска Татьяна Дроздова судится с Министерством здравоохранения Новосибирской области за лекарство, которое может спасти её жизнь. Девушка уже выиграла суд, но в Минздраве подали на апелляцию. Само лекарство в России не производят и стоит оно 50 миллионов рублей. Свою историю жизни со смертельной болезнью Татьяна рассказала в видео.

Скандал из-за того, что Татьяна рассказала о проблеме с лекарством разгорелся в январе этого года. Тогда Татьяне ответили в Минздраве, заявив, что препарат ей противопоказан.

Сама же Татьяна настаивает, что у нее не изменились показатели с консилиума, который разрешил ей применение этого препарата, а в самом описании препарата никаких противопоказаний нет. Судебные разбирательства продолжаются.

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