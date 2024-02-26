Девушка со смертельной болезнью борется с Минздравом за лекарство за 50 млн рублей — видеоистория

Жительница Новосибирска Татьяна Дроздова судится с Министерством здравоохранения Новосибирской области за лекарство, которое может спасти её жизнь. Девушка уже выиграла суд, но в Минздраве подали на апелляцию. Само лекарство в России не производят и стоит оно 50 миллионов рублей. Свою историю жизни со смертельной болезнью Татьяна рассказала в видео.
Скандал из-за того, что Татьяна рассказала о проблеме с лекарством разгорелся в январе этого года. Тогда Татьяне ответили в Минздраве, заявив, что препарат ей противопоказан.
Сама же Татьяна настаивает, что у нее не изменились показатели с консилиума, который разрешил ей применение этого препарата, а в самом описании препарата никаких противопоказаний нет. Судебные разбирательства продолжаются.