Ожирение, инфаркт и никакого секса: что будет, если постоянно не высыпаться

1
Сколько нужно спать
В первую очередь сон нужен не для того, чтобы нам приснилось что-нибудь интересное, а для восстановления организма. Пока мы спим, наше тело отдыхает и копит физические силы. И в разном возрасте на это уходит разное время.
Но если вы высыпаетесь всего за шесть часов или, наоборот, вам нужно все десять — не спешите переживать.
— Кроме возраста на продолжительность сна влияют индивидуальные особенности, поэтому один час в сторону увеличения или уменьшения считается приемлемым, — отмечает врач Надежда Подкорытова.
Надежда Подкорытова — коммерческий директор, главный врач «ИНВИТРО-Урал». Окончила Челябинскую государственную медицинскую академию, специальность — лечебное дело. Врач лабораторной диагностики, терапевт.
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2
Как понять, что вам не хватает сна
Иногда мы даже не задумываемся о том, что в нашем распорядке дня что-то не так, и начинаем спать меньше положенного. После пары бессонных ночей организм устанет и намекнет нам на то, что пора бы лечь пораньше или перевести будильник на час попозже.
Если вы продолжите игнорировать сигналы организма, симптомы усилятся, предупреждает врач-невролог Екатерина Демьяновская.
— Если не нормализовать сон, все эти симптомы будут усиливаться и добавятся новые — в тяжелых случаях это спутанность сознания, рвота, судороги, — предупреждает Екатерина Демьяновская. — Кроме того, регулярное недосыпание приводит к снижению либидо.
Екатерина Демьяновская — врач-невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Центральной государственной медицинской академии Управления делами президента РФ, врач лаборатории «Гемотест».
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3
Последствия регулярного недосыпа
Если постоянно не давать себе высыпаться, то дело не ограничится вялостью, нервозностью и апатией. Сильнее всего из-за недосыпа пострадает мозг, предупреждает Екатерина Демьяновская.
— Пока мы спим, в мозге разрушаются особые вещества — нейротоксины, которые нарабатываются за период бодрствования как продукты обмена нейромедиаторов и негативно влияют на нервные клетки, — объяснила Екатерина Демьяновская. — Если ночной сон слишком короткий, менее 5 часов, то нейротоксины не успевают разрушиться и начинают накапливаться в организме. Со временем это может привести к хроническим заболеваниям, таким, например, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, деменция с тельцами Леви и другие.
Также регулярный недосып влияет на эндокринную систему и приводит к гормональному дисбалансу, из-за чего могут возникнуть целый ряд болезней сердца. А еще дефицит сна снижает наш иммунитет, из-за чего любая простуда может привести к осложнениям.
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4
Я потратил одну ночь на зубрежку билетов. Теперь у меня начнутся проблемы?
Если одну ночь потратить на учебу, то к действительно страшным последствиям это вряд ли приведет. Но такой подход едва ли вам поможет, считают врачи.
— Во сне происходит консолидация памяти — полученный за день опыт упорядочивается, наименее актуальные воспоминания «сдаются в архив» долговременной памяти, восстанавливаются межнейронные связи. Незаконченность или неполноценность этих процессов может привести к ухудшению производительности головного мозга и когнитивных функций, — объяснила Екатерина Демьяновская.
Так что лучше готовиться заранее, а перед самим экзаменом выспаться — так мозг начнет лучше работать. А вот не выспавшись, вы рискуете забыть даже то, что знали назубок.
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5
Значит, буду спать до отвала. Это же безопасно?
Спать весь день врачи также не советуют. Дело в том, что длительный сон не поможет вам почувствовать себя бодрее: во время сна все процессы в организме затормаживаются, и после 12 часов в кровати прийти в тонус телу очень сложно. Как результат — наступает вялось и апатия.
Да и само желание спать больше рекомендованных 7–9 часов может говорить о заболеваниях.
— Потребность спать слишком долго может быть как самостоятельной неврологической патологией, которая называется «идиопатическая гиперсомния», так и симптомом целого ряда неврологических, психических и соматических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, депрессивное расстройство, сахарный диабет, — предупреждает Екатерина Демьяновская.
К тому же, отсыпаясь в каникулы или отпуск, вы рискуете сбить себе режим сна, и вернуться в нормальный рабочий график после этого может оказаться очень непросто.
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6
Как спать и высыпаться: советы врачей
Никогда не поздно начать заботиться о себе и своем здоровье. Если вы решили начать правильно спать, то эти правила здорового сна от врачей помогут вам нормализовать свой режим и наконец-то высыпаться.
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7
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