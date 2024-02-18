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Ожирение, инфаркт и никакого секса: что будет, если постоянно не высыпаться
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Ожирение, инфаркт и никакого секса: что будет, если постоянно не высыпаться

Регулярный недосып грозит серьезными последствиями в будущем

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Здоровый сон очень важен для здоровья: как физического, так и ментального

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Говорят, что великие люди спали всего ничего: Наполеону хватало четыре часа на сон, равно как и Черчиллю, а Леонардо да Винчи и вовсе дремал всего 15 минут, а затем работал по четыре часа. Проверить достоверность графика да Винчи мы вряд ли когда-нибудь сможем, но проверять на себе его режим не советуем. Дело в том, что регулярный недосып не только портит настроение, но и приводит к печальным, а иногда и необратимым последствиям. Разбираемся с врачами, сколько нужно спать и что будет, если постоянно ложиться поздно.

1

Сколько нужно спать

В первую очередь сон нужен не для того, чтобы нам приснилось что-нибудь интересное, а для восстановления организма. Пока мы спим, наше тело отдыхает и копит физические силы. И в разном возрасте на это уходит разное время.

Но если вы высыпаетесь всего за шесть часов или, наоборот, вам нужно все десять — не спешите переживать.

— Кроме возраста на продолжительность сна влияют индивидуальные особенности, поэтому один час в сторону увеличения или уменьшения считается приемлемым, — отмечает врач Надежда Подкорытова.

Надежда Подкорытова — коммерческий директор, главный врач «ИНВИТРО-Урал». Окончила Челябинскую государственную медицинскую академию, специальность — лечебное дело. Врач лабораторной диагностики, терапевт.

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2

Как понять, что вам не хватает сна

Иногда мы даже не задумываемся о том, что в нашем распорядке дня что-то не так, и начинаем спать меньше положенного. После пары бессонных ночей организм устанет и намекнет нам на то, что пора бы лечь пораньше или перевести будильник на час попозже.

Если вы продолжите игнорировать сигналы организма, симптомы усилятся, предупреждает врач-невролог Екатерина Демьяновская.

— Если не нормализовать сон, все эти симптомы будут усиливаться и добавятся новые — в тяжелых случаях это спутанность сознания, рвота, судороги, — предупреждает Екатерина Демьяновская. — Кроме того, регулярное недосыпание приводит к снижению либидо.

Екатерина Демьяновская — врач-невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Центральной государственной медицинской академии Управления делами президента РФ, врач лаборатории «Гемотест».

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3

Последствия регулярного недосыпа

Если постоянно не давать себе высыпаться, то дело не ограничится вялостью, нервозностью и апатией. Сильнее всего из-за недосыпа пострадает мозг, предупреждает Екатерина Демьяновская.

— Пока мы спим, в мозге разрушаются особые вещества — нейротоксины, которые нарабатываются за период бодрствования как продукты обмена нейромедиаторов и негативно влияют на нервные клетки, — объяснила Екатерина Демьяновская. — Если ночной сон слишком короткий, менее 5 часов, то нейротоксины не успевают разрушиться и начинают накапливаться в организме. Со временем это может привести к хроническим заболеваниям, таким, например, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, деменция с тельцами Леви и другие.

Также регулярный недосып влияет на эндокринную систему и приводит к гормональному дисбалансу, из-за чего могут возникнуть целый ряд болезней сердца. А еще дефицит сна снижает наш иммунитет, из-за чего любая простуда может привести к осложнениям.

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4

Я потратил одну ночь на зубрежку билетов. Теперь у меня начнутся проблемы?

Если одну ночь потратить на учебу, то к действительно страшным последствиям это вряд ли приведет. Но такой подход едва ли вам поможет, считают врачи.

— Во сне происходит консолидация памяти — полученный за день опыт упорядочивается, наименее актуальные воспоминания «сдаются в архив» долговременной памяти, восстанавливаются межнейронные связи. Незаконченность или неполноценность этих процессов может привести к ухудшению производительности головного мозга и когнитивных функций, — объяснила Екатерина Демьяновская.

Так что лучше готовиться заранее, а перед самим экзаменом выспаться — так мозг начнет лучше работать. А вот не выспавшись, вы рискуете забыть даже то, что знали назубок.

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5

Значит, буду спать до отвала. Это же безопасно?

Спать весь день врачи также не советуют. Дело в том, что длительный сон не поможет вам почувствовать себя бодрее: во время сна все процессы в организме затормаживаются, и после 12 часов в кровати прийти в тонус телу очень сложно. Как результат — наступает вялось и апатия.

Да и само желание спать больше рекомендованных 7–9 часов может говорить о заболеваниях.

— Потребность спать слишком долго может быть как самостоятельной неврологической патологией, которая называется «идиопатическая гиперсомния», так и симптомом целого ряда неврологических, психических и соматических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, депрессивное расстройство, сахарный диабет, — предупреждает Екатерина Демьяновская.

К тому же, отсыпаясь в каникулы или отпуск, вы рискуете сбить себе режим сна, и вернуться в нормальный рабочий график после этого может оказаться очень непросто.

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6

Как спать и высыпаться: советы врачей

Никогда не поздно начать заботиться о себе и своем здоровье. Если вы решили начать правильно спать, то эти правила здорового сна от врачей помогут вам нормализовать свой режим и наконец-то высыпаться.

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7

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