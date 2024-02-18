Ожирение, инфаркт и никакого секса: что будет, если постоянно не высыпаться

Если постоянно не давать себе высыпаться, то дело не ограничится вялостью, нервозностью и апатией. Сильнее всего из-за недосыпа пострадает мозг, предупреждает Екатерина Демьяновская.

— Пока мы спим, в мозге разрушаются особые вещества — нейротоксины, которые нарабатываются за период бодрствования как продукты обмена нейромедиаторов и негативно влияют на нервные клетки, — объяснила Екатерина Демьяновская. — Если ночной сон слишком короткий, менее 5 часов, то нейротоксины не успевают разрушиться и начинают накапливаться в организме. Со временем это может привести к хроническим заболеваниям, таким, например, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, деменция с тельцами Леви и другие.

Также регулярный недосып влияет на эндокринную систему и приводит к гормональному дисбалансу, из-за чего могут возникнуть целый ряд болезней сердца. А еще дефицит сна снижает наш иммунитет, из-за чего любая простуда может привести к осложнениям.