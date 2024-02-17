Без нового тела, но успешен и счастлив: как живет программист, согласившийся на пересадку головы

В 2015 году об инженере из России говорил весь мир. Дело в том, что тогда 30-летний Валерий Спиридонов вызвался добровольцем на операцию по пересадке головы.
Итальянский нейрохирург Серджио Канавера заявил, что сможет выполнить первую в мире успешную трансплантацию головы человека, за что скептически настроенные коллеги прозвали его Франкенштейном. Валерий же из-за диагноза «спинальная мышечная атрофия» с детства был прикован к инвалидной коляске и последние несколько лет интересовался опытами по пересадке головы.
— Я понимаю, что риски сравнимы с первыми пилотируемыми полетами, с первыми полетами в космос, — говорил в интервью Валерий Спиридонов. — Меня успокаивает, что и Гагарин, и Армстронг — они вернулись, они внесли свой вклад в историю, они изменили человечество.
Операцию назначили на 2017 год, но финансировать рискованный эксперимент согласились только китайцы и с условием — первым пациентом должен стать житель Поднебесной. Доктор Канавера уехал работать в Китай, и в ноябре 2017 года сообщил, что ему удалась трансплантация головы, правда мертвого человека, он якобы смог успешно соединить все сосуды и нервные волокна. Правда, его коллега Жэнь Сяопин отрицал успешность мероприятия, сказав, что пересадку головы трупа нельзя считать операцией.
Валерий же в этом году отметит свое 40-летие. Как сложилась его жизнь, смотрите в видео выше.