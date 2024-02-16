Муха-горбатка всё испортила. Чем она опасна и чем бананы из Эквадора отличаются от индийских. Рассказывает эксперт

А вот личинки этих мух, проникая в организм человека или животного, способны привести к жутким язвам на коже, а еще к слепоте, потере слуха, разрушению костей и других тканей. Возможен и летальный исход.



Развиваются миазы — болезни, вызываемые паразитированием личинок. Человек может заразиться как от продуктов, так и контактным способом, если, к примеру, муха отложила личинки на постельном белье — такое часто бывает в теплых странах.



— Кроме кожи, личинки могут находиться во рту, в носу, глазах, где, поедая слизистые оболочки, они проделывают глубокие ходы вплоть до фасций и надкостницы, что ведет к обширным и тяжелым разрушениям не только мягких, но и хрящевых и костных тканей гортани, носоглотки, околоносовых пазух, глазниц, среднего уха и т. д. Известны даже случаи полного разрушения глазного яблока с развитием энцефалита и смертельным исходом, — говорится в статье научного журнала «Эпидемиология и медицинские болезни».

