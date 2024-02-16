Муха-горбатка всё испортила. Чем она опасна и чем бананы из Эквадора отличаются от индийских. Рассказывает эксперт

Когда-то килограмм заокеанских бананов стоил дешевле, чем килограмм отечественного картофеля. Но цены сильно изменились, а с недавних пор бананы и вовсе практически исчезли с прилавков.
Спонсор нашей сладкой банановой жизни — Эквадор не прошел фитосанитарный контроль. В предыдущих поставках нашли опасную муху-горбатку. Поэтому Россия переключилась на Индию. Говорят, что первая крупная партия индийских бананов уже прибыла, а следующую доставят до конца февраля.
Считается, что горбатка является переносчиком холеры, однако эксперты говорят, что взрослые особи для человека неопасны.
— В распространении холеры и других кишечных инфекций муха-горбатка эпидемического значения не имеет, — говорят в управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.
А вот личинки этих мух, проникая в организм человека или животного, способны привести к жутким язвам на коже, а еще к слепоте, потере слуха, разрушению костей и других тканей. Возможен и летальный исход.
Развиваются миазы — болезни, вызываемые паразитированием личинок. Человек может заразиться как от продуктов, так и контактным способом, если, к примеру, муха отложила личинки на постельном белье — такое часто бывает в теплых странах.
— Кроме кожи, личинки могут находиться во рту, в носу, глазах, где, поедая слизистые оболочки, они проделывают глубокие ходы вплоть до фасций и надкостницы, что ведет к обширным и тяжелым разрушениям не только мягких, но и хрящевых и костных тканей гортани, носоглотки, околоносовых пазух, глазниц, среднего уха и т. д. Известны даже случаи полного разрушения глазного яблока с развитием энцефалита и смертельным исходом, — говорится в статье научного журнала «Эпидемиология и медицинские болезни».
Так что всё серьезнее, чем кажется, но заметит ли покупатель разницу? И есть ли отличия в бананах из Индии и Эквадора? Наши коллеги из «Доктора Питера» узнали у эксперта.
Ирина Лялина — и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения.
— Эквадорские бананы — это обычно самый распространенный сорт на мировом рынке, Cavendish. В то время как в Индии также могут выращиваться различные местные сорта, такие как Robusta, Dwarf Cavendish и другие, — рассказывает Ирина Лялина.
По словам эксперта, на вкус и питательные свойства бананов влияют климат и состав почвы, а также полив. Недостаток воды понижает качество и размер плодов. При избытке воды вкус бананов разбавляется, уменьшаются их питательные свойства.
— Различия во вкусе между разными сортами бананов не очень значительны. Однако бананы из Эквадора считаются более сладкими, поскольку ровный, устойчивый тропический климат этой страны оптимален для их выращивания, — говорит Ирина Лялина.
Эквадор расположен на экваторе, что обеспечивает теплый и влажный климат. А плодородная почва, богатая вулканическими минералами, создает идеальные условия для роста банановых растений. Такое сочетание климата и почвы делает бананы более сладкими и ароматными, чем в других странах.
— Бананы в Эквадоре часто производятся на небольших семейных фермах и плантациях среднего размера с использованием более устойчивых методов производства, чем на крупных монокультурных плантациях в других странах. А уже далее продукцию мелких фермеров перекупают крупные экспортеры, — рассказывает британская компания Banana Link.
Однако полезные свойства бананов могут сильно пострадать из-за неправильной транспортировки.
— Большинство банановых сортов — хороший источник витаминов B6 и C, а также калия и диетических волокон. Однако чем дольше бананы хранятся, чем дольше находятся в пути, тем больше витаминов они теряют. Особенно если во время транспортировки не соблюдается температурный режим или плоды подвергаются стрессу (например, избыточным вибрациям), — говорит Ирина Лялина.
Так, крайне чувствительны к свету и температуре витамины С и Е. Поэтому при вирусных заболеваниях наш эксперт и вовсе советует есть зеленые бананы.
— Однако витамин B6 (пиридоксин) ведет себя с точностью до наоборот: во время созревания бананов его количество может оставаться стабильным или даже увеличиваться, — объясняет эксперт.
Более эффективно сохранять витамины помогают специальные методы упаковки или обработки бананов, а также технологии контроля атмосферы во время перевозок этой продукции.
Чем бананы могут навредить
Итак, мы выяснили, что бананы отлично подходят в качестве перекуса, их можно добавлять в утренние блюда, коктейли и смузи, печь из них кексы. Они богаты витаминами А, В6, С, Е и К, а также считаются хорошим источником кальция, фосфора, магния, калия и натрия. От поедания бананов может улучшаться настроение — в этом помогает содержащийся в них триптофан, предшественник гормона счастья серотонина.
Но не стоит забывать, что хотя бананы быстро дают чувство сытости, этого эффекта не хватает надолго. Содержащийся в них сахар поступает в кровь, трансформируясь в энергию, но его уровень быстро падает, и снова появляется чувство голода, а иногда и усталости.
По словам диетолога Эмбер Панконин, поскольку в бананах очень мало жира и белка, большая часть калорий приходится именно на углеводы. Если ваш завтрак или перекус состоит только из банана, вы можете не почувствовать насыщения после еды. Поэтому для достижения долгой сытости специалист советует сочетать бананы с белковыми продуктами — например, с сыром или арахисовым маслом.
Один банан среднего размера содержит 27 граммов углеводов, поэтому бананы не рекомендуются для тех, кто сидит на низкоуглеводной диете.
Благодаря содержащейся в них клетчатке бананы регулируют работу кишечника. Но из-за большого количества растворимой клетчатки и натуральных сахарных спиртов у некоторых людей, по словам Эмбер Панконин, бананы могут вызывать повышенное газообразование и вздутие живота.
В общем, если есть бананы каждый день и не по одному, можно получить «передозировку» калием. Особенно осторожными с употреблением бананов надо быть людям с высоким уровнем калия или страдающим заболеваниями почек. Иногда обе эти проблемы со здоровьем могут сочетаться. Поэтому таким людям для улучшения самочувствия и предотвращения прогрессирования болезни стоит ограничивать продукты, богатые калием (бананы, апельсины, арбузы).