«За цифрами посещений стоят деньги». Россияне всё чаще жалуются на липовые записи в своих медкартах — откуда они берутся

В последнее время всё больше россиян жалуется на липовые записи к врачам. Уведомления о пройденных осмотрах, анализах и диспансеризациях приходят им на «Госуслуги». А сами пациенты ломают голову: в день приема они не были не просто в названной поликлинике, но и в указанном городе.
Так, москвич Дмитрий выяснил, что прошел профосмотр в столичной поликлинике. Сведения об этом он нашел в выписке из услуг по ОМС. Вот только ни на какой осмотр он не приходил.
— По версии столичного депздрава, я приличный житель России, регулярно следящий за своим здоровьем. И вот 1 декабря 2023 года я прошел профосмотр в московской поликлинике
С подобной проблемой столкнулся и Денис. На «Госуслугах» он увидел, что прошел диспансеризацию в поликлинике в Краснодаре. Однако в то время он и вовсе находился в другом городе.
— Я зашел на «Госуслуги» и увидел, что прошел диспансеризацию, причем в течение нескольких дней. Я был крайне удивлен, позвонил в поликлинику. Мне сказали, что это сбой в системе, — объяснил он.
Подобные жалобы поступают и из других регионов. Мы писали, что массовые липовые записи к врачам появлялись в подмосковных Люберцах. По словам местных жителей, в электронных картах появились посещения специалистов и пройденные диспансеризации, хотя в указанные дни в поликлинику они не обращались.
MSK1.RU решил выяснить, откуда берутся такие приписки. Рассказываем, почему это нерешаемая проблема и при чём здесь дефицит врачей.
Катастрофические планы
Чаще всего россияне жалуются на приписанные диспансеризации, которые появляются в их медкартах. По словам источника MSK1.RU в сфере здравоохранения одного из регионов России, они возникают из-за плана, который присылает в поликлиники Минздрав РФ. Согласно ему, ежемесячно каждый врач должен «продиспансеризовать» около 230 человек.
— Планы эти просто катастрофические. На одного врача должно быть «продиспансеризовано» 230 человек в месяц. Это просто физически нереально. Получается 45 человек на прием — по нормативам должно быть 33. Выходит так, что все делают диспансеризацию «по-левому» — это в 10 раз быстрее, — рассказал наш собеседник.
По словам источника MSK1.RU, этот план составляют для контроля здоровья населения и выявления заболеваний на раннем этапе. Но если раньше у врачей были диспансерные дни, когда доктор принимал исключительно пациентов по диспансеризации, то теперь их убрали и медики ничего не успевают.
Кроме того, планы Минздрава буквально за год выросли в два раза. Еще прошлым летом они составляли 100 человек в месяц. При этом количество врачей не увеличилось, а за невыполнение плана урезают зарплаты.
— Еще два года назад говорили, что тех, кто будет отказываться от диспансеризации, надо откреплять от поликлиники. При этом, когда много людей приходит на нее, мы сталкиваемся с проблемой, что нам не хватает пробирок для анализов. Начинается коллапс, — добавил наш источник.
«За цифрами посещений стоят деньги»
По словам председателя профсоюза медработников «Действие» Андрея Коновала, проблема с приписками не нова. Липовыми оказываются не только диспансеризации, но и обычные приемы врачей. Однако в последнее время приписывают именно диспансеризации, так как они оплачиваются по отдельному тарифу.
— Наши медицинские учреждения в принципе переведены на самоокупаемость очень давно. И сколько больница или поликлиника заработает на амбулаторном приеме, столько у нее и будет денег на лекарства, расходные материалы, оплату коммунальных услуг и зарплату, — пояснил Коновал. — Поэтому администрация медицинских учреждений довольно жестко требует от своих сотрудников, чтобы эти планы выполнялись.
Ситуация усугубляется тем, что часто штат медицинских работников оказывается неукомплектован. Планы получаются завышенными, и выполнить их невозможно: они спускаются не исходя из количества реальных работников, а согласно территориальной программе ОМС.
— Соответственно, медицинское подразделение должно выполнить этот план, и он раскидывается на конкретных людей. За невыполнение чаще лишают стимулирующих выплат или их части, потому что так прописано в системе оплаты труда, — рассказал Коновал.
В итоге медики приписывают диспансеризации и осмотры. При этом врачи не понимают, что фактически совершают уголовное преступление. Для них это некая бюрократическая процедура, которой можно помочь своему медучреждению и обеспечить ему финансирование.
— Но если это всплывает, то это может быть приравнено к хищениям государственных средств, — уточнил Коновал.
Поликлиники пытаются заработать
Президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский подробно объяснил, как именно поликлиники пытаются достать деньги на свои нужды. Всё дело в том, что учреждения амбулаторного звена получают помощь по душевому финансированию.
— За каждым человеком, прикрепленным к поликлинике, обозначена определенная сумма. Например, 2500 рублей. Но, поскольку далеко не все жители обращаются за медицинской помощью, эти деньги на самом деле перераспределяют среди больных. Больные, конечно, об этом не знают, но это по факту так, — рассказал Саверский.
По словам президента организации, чтобы выбить эти деньги, главврачи поликлиник должны выставить страховой компании счет на определенное количество и стоимость услуг, оказанных в прошедшем месяце.
— То есть вам эти 2,5 тысячи за год просто так тоже не дадут. То, что они начислены, не значит, что вы их получите, — уточнил он. — Вы получите их только тогда, когда докажете, что провели работу. И для того, чтобы их выбрать, поликлиники занимаются приписками.
Врачу платят за тяжелые диагнозы
По словам Саверского, точный масштаб фальсификаций никому не известен. Последние данные по их числу были в 2015 году — тогда липовыми значились 30% записей.
Приписки касаются не только амбулаторного звена, но и стационарного. Там врачам платят по так называемым клинико-статистическим группам, или КСГ. Эксперт пояснил, что в их рамках группы населения разделены по диагнозам, возрасту, рискам, вредным привычкам, полу и так далее. В зависимости от этого назначается тариф за услугу.
То есть стационарное звено заинтересовано в том, чтобы отягчать состояние больного для того, чтобы получать больше денег. Врач получает деньги за более тяжелые диагнозы, — добавил наш собеседник.
Как решить проблему?
Саверский уточнил, что для решения проблемы нужно собрать два вида объективных данных. Первый — это смертность в ареале расположения учреждения здравоохранения.
— Отслеживать ее надо в динамике. В прошлом году у вас умерло 10 человек, а в этом 12 — значит, у вас динамика плюс два человека. Это плохо, — объяснил эксперт.
Второй показатель — удовлетворенность населения медицинскими услугами. По словам Саверского, сейчас уровень неудовлетворенности населения — не ниже 70%. Оно продолжает ухудшаться, потому что медицинская помощь становится всё менее доступной.
Ранее в Минздраве Московской области MSK1.RU сообщили, что приписанные осмотры возникают из-за сбоя в работе ЕМИАС.
— Также в связи с внедрением нового цифрового продукта интеграция системы ЕМИАС на портал госуслуг и формирование личного кабинета периодически наблюдается сбой при формировании маршрутного листа по диспансеризации, кроме того, каждый случай подлежит индивидуальному разбору с оценкой причин отражения диспансеризации на портале госуслуг. Обнаруженные несоответствия в отражаемой на портале госуслуг информации устраняются, — уточнили в Минздраве.
Корреспондент MSK1.RU также направила официальные запросы в Минздрав РФ, ФОМС и страховые компании, чтобы узнать, какие меры предпринимаются для решения проблемы.
В январе Департамент здравоохранения Москвы обязал установить аудиозаписывающие устройства в кабинеты врачей в районных поликлиниках. В связи с этой инициативой многие врачи забили тревогу. Медики опасались, что это может нарушить врачебную тайну. А пациенты боялись, что их разговоры со специалистами могут слить в Сеть.
Ранее мы подробно изучали новый приказ столичного депздрава и выяснили, что документ касается не только технической стороны дела, но и алгоритма ведения приема. Например, врачу нельзя обращаться к пациенту словами «девушка», «молодой человек» или использовать повелительные наклонения. MSK1.RU рассказывал, что еще интересного мы нашли.
Спустя несколько дней после публикации приказа депутат Мосгордумы Максим Круглов направил обращение в столичную прокуратуру с требованием проверить законность приказа депздрава о прослушке пациентов. По его словам, документ может нарушать закон о сохранности личной и врачебной тайны.