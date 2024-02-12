«За цифрами посещений стоят деньги». Россияне всё чаще жалуются на липовые записи в своих медкартах — откуда они берутся

С подобной проблемой столкнулся и Денис. На «Госуслугах» он увидел, что прошел диспансеризацию в поликлинике в Краснодаре. Однако в то время он и вовсе находился в другом городе.

— Я зашел на «Госуслуги» и увидел, что прошел диспансеризацию, причем в течение нескольких дней. Я был крайне удивлен, позвонил в поликлинику. Мне сказали, что это сбой в системе, — объяснил он.