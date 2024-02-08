Почему одни дети начинают говорить раньше других? Разбираемся с врачами

1
В каком возрасте дети обычно начинают разговаривать
Ребенок начинает осваивать речь с первого дня своей жизни: с каждым месяцем малыш знакомится с миром и учится на него реагировать.
— Развитие речи начинается у детей с рождения: первые улыбки и звуки в ответ на общение появляются с 1–3 месяцев, а в 4–5 месяцев ребенок начинает длительно, певуче гулить, — заявила врач-невролог Наталья Чефранова. — Первые согласные звуки обычно формируются в возрасте 5–7 месяцев. В 8 месяцев ребенок активно разнообразно лепечет. И в возрасте 9–10 месяцев появляются слоги «ма-ма», «ба-ба».
Наталья Чефранова — детский врач-невролог первой категории, эксперт поликлиники «Новой больницы». В 1995 году окончила Тюменский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия». В 2015 году повысила квалификацию по программе «неврология». В 2020 году прошла программу «Нейровизуализация в педиатрии».
Примерно в один год малыш начинает говорить первые слова, а ближе к двум ребенок складывает слова в простые предложения. К этому времени словарный запас ребенка уже насчитывает 150–300 слов.
Врачи отмечают, что это — усредненная статистика и дети могут проходить некоторые этапы чуть раньше или позже указанного возраста.
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2
Что влияет на развитие речи ребенка
Чтобы ребенок развивался в соответствии с возрастом, с ним нужно активно заниматься. Причем только говорить недостаточно: помимо чтения сказок, с малышом надо развивать мелкую моторику рук, рисовать, лепить и даже трогать вещи с разной текстурой, рассказала врач-педиатр Виолетта Бурдакова.
— Все эти занятия помогают стимулировать органы чувств ребенка: зрение, слух, обоняние, осязание. Всё это способствует развитию речи, — заявила Виолетта Бурдакова. — Конечно же, важно не забывать о физической активности.
Виолетта Бурдакова — врач-педиатр, ведущий медицинский эксперт «ИНВИТРО». Эксперт по правилам приема витаминных комплексов для пользы организма человека.
Но даже постоянные занятия с ребенком не гарантируют, что малыш уже в год начнет разговаривать. На процесс обучения влияет сразу несколько факторов.
— Это и генетические особенности, и среда, в которой воспитывается ребенок, и его общее здоровье, которое во многом зависит от образа жизни: питания, режима дня, — рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.
Екатерина Демьяновская — врач-невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Центральной государственной медицинской академии Управления делами президента РФ, врач лаборатории «Гемотест».
При этом врач отмечает, что главное — сочетание разных факторов. Самый здоровый ребенок не начнет говорить вовремя, если с ним не разговаривают, и напротив — можно уделять много внимания малышу, но из-за проблем со здоровьем его развитие замедлится.
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3
Как здоровье влияет на речь ребенка
Иногда развитие речи ребенка замедляется из-за проблем со здоровьем, начиная с того, как протекает беременность, рассказала Наталья Чефранова.
— Во время беременности плод восприимчив к любым негативным воздействиям извне: будь то курение матери, употребление алкоголя или сильнодействующих лекарств, перенесенные вирусные заболевания, травмы матери, хроническая маточно-плацентарная недостаточность и другие факторы, — перечисляет Наталья Чефранова. — Всё это может повлиять на питание, насыщение кислородом головного мозга ребенка и формирование его будущего речевого аппарата.
Проблемы с речью могут возникнуть из-за родовой травмы: иногда во время тяжелых родов у малыша случается внутричерепное кровоизлияние, затрагивающее речевые зоны. Нельзя исключать и генетические особенности — строение нёба, челюсти и прикуса могут передаваться по наследству и также влиять на скорость развития речи.
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4
Задержка речи у детей — это нормально
Врачи советуют родителям не беспокоиться раньше времени: если малыш не говорит в год, это еще не значит, что с ним что-то не так.
— Задержка речи не всегда говорит о каких-либо заболеваниях. Это может быть просто индивидуальной особенностью развития ребенка: известны случаи, когда совершенно здоровые дети начинают говорить лишь в три-четыре года, — успокаивает Екатерина Демьяновская. — Причем нередко они быстро наверстывают упущенное и даже превосходят сверстников по словарному запасу и сложности речевых конструкций.
Такая задержка в развитии речи, после которой начинается резкий прогресс, называется лексический взрыв, и она встречается довольно часто. Также позже своих сверстников начинают разговаривать дети-билингвы: им нужно больше времени, чтобы освоить нужный объём информации и подготовить речевой аппарат.
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5
В каких случаях лучше обратиться к педиатру
Тем не менее в некоторых случаях все-таки стоит сводить ребенка к специалисту. Врачи перечислили, в каком возрасте нужно обратить внимание на отдельные моменты в поведении детей.
Способность говорить — не единственное, на что нужно обратить внимание. Ведь помимо речи у ребенка есть и другие способы коммуникации, которые развиваются по мере взросления.
— После полугода ребенок начинает реагировать на свое имя и простые слова, такие как «пока-пока», может начать использовать жесты, например махать на прощание, — отмечает Екатерина Демьяновская. — Отсутствие этих навыков может стать сигналом о задержке общего психоэмоционального развития или других нарушениях еще до того возраста, когда ребенку положено заговорить.
Врач подчеркнула, что, если ребенок не понимает простые просьбы, такие как «посмотри на меня» или «дай мячик», не машет в ответ и не показывает пальцем на предметы, которые ему нужны, а также не хочет играть со сверстниками, необходимо показать его специалисту. Такие признаки могут указывать на проблемы со слухом, задержку психического развития, расстройства аутистического спектра или другие неврологические нарушения.
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6
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