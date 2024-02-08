Почему одни дети начинают говорить раньше других? Разбираемся с врачами

Ребенок начинает осваивать речь с первого дня своей жизни: с каждым месяцем малыш знакомится с миром и учится на него реагировать.



— Развитие речи начинается у детей с рождения: первые улыбки и звуки в ответ на общение появляются с 1–3 месяцев, а в 4–5 месяцев ребенок начинает длительно, певуче гулить, — заявила врач-невролог Наталья Чефранова. — Первые согласные звуки обычно формируются в возрасте 5–7 месяцев. В 8 месяцев ребенок активно разнообразно лепечет. И в возрасте 9–10 месяцев появляются слоги «ма-ма», «ба-ба».



Наталья Чефранова — детский врач-невролог первой категории, эксперт поликлиники «Новой больницы». В 1995 году окончила Тюменский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия». В 2015 году повысила квалификацию по программе «неврология». В 2020 году прошла программу «Нейровизуализация в педиатрии».



Примерно в один год малыш начинает говорить первые слова, а ближе к двум ребенок складывает слова в простые предложения. К этому времени словарный запас ребенка уже насчитывает 150–300 слов.



Врачи отмечают, что это — усредненная статистика и дети могут проходить некоторые этапы чуть раньше или позже указанного возраста.

