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Врачи назвали средний возраст, когда новосибирцы начинают половую жизнь

Цифра практически не менялась последние 30 лет

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Центр «Ювентус» создан в 1993 году

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Жители Новосибирской области начинают половую жизнь в среднем в 15,8 лет. Как рассказали на сайте Министерства здравоохранения региона, такую статистику ведет центр репродуктивного здоровья «Ювентус» уже больше 30 лет.

Как рассказал главный внештатный специалист по гигиене детей и подростков Минздрава Новосибирской области и заведующий отделением профилактики центра охраны репродуктивного здоровья подростков «Ювентус» Андрей Фунтиков, прием в «Ювентусе» ведут врачи-эндокринологи, дерматовенерологи, детские гинекологи и другие специалисты. Таких специализированных центров в России всего два.

— Мы стараемся показать, что такое правильная, традиционная семья, рассказать о том, какие бывают последствия ранних половых связей и абортов. Помимо репродуктивного здоровья, занимаемся борьбой с вредными привычками современного подростка: курением, употреблением алкоголя и всеми другими. Нужно показать подростку уже с 14–15 лет, как важно заботиться о своем здоровье и обо всех системах организма. Потому что, разумеется, сегодня подросток 14–15 лет обладает, как и любой подросток в любые времена, неким нигилизмом, он думает, что сам всё прекрасно знает, но всё-таки цель — сказать ему, как всё на самом деле, — цитируют на сайте Минздрава Андрея Фунтикова.

Ранее начало половой жизни, как объясняют в Минздраве, может негативно влиять на репродуктивное здоровье подростка. Так же как вредные привычки, стрессы и неправильное питание.

— Возраст вступления детей в интимные отношения разнится от школы к школе, от района к району. Я не могу называть цифры, которые мы получаем в анкетировании, но если посчитать среднее арифметическое, то получится возраст порядка 15,8 лет, то есть около 16 лет. За последние 30 лет, которые мы ведем наблюдение, средний возраст начала половой жизни не меняется, — говорит заведующим отделением профилактики.

В центре «Ювентус» помимо гинекологов и дерматовенерологов прием ведут клинический психолог и психиатр. К ним подросток может записаться, даже если просто нужно поговорить с авторитетным взрослым. При этом центр работает не только с детьми, но и с родителями. Это нужно для сохранения репродуктивного здоровья будущих поколений.

— Мы проводим родительские собрания в школах. На этих собраниях мы популярным языком доносим до родителей информацию о том, что происходит с их детьми, рассказываем и про репродуктивное здоровье, и про все проблемы, актуальные для собравшихся. Родитель не может быть профессионалом во всем, он профессионал в своей области, но в детском здоровье и детской психологии разбирается не каждый. Поэтому на собрании родитель может задать любой вопрос, подойдя хоть ко мне, хоть к любому врачу из нашего центра, и получить ответ, — рассказывает главный внештатный специалист по гигиене детей и подростков.

Как добавили на сайте министерства здравоохранения, попасть в «Ювентус» подросток может из любого населенного пункта области по направлению из своей районной поликлиники или записавшись напрямую в регистратуре центра. Пациентов старше 15 лет принимают уже без родителей, по паспорту и полису ОМС. В 2023 году «Ювентус» принял 71709 пациентов

В Новосибирской области в 2023 году поженились 86-летние сибиряки. Об этом НГС рассказали в Управлении по делам ЗАГС региона.

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