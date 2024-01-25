Врачи назвали средний возраст, когда новосибирцы начинают половую жизнь

— Мы стараемся показать, что такое правильная, традиционная семья, рассказать о том, какие бывают последствия ранних половых связей и абортов. Помимо репродуктивного здоровья, занимаемся борьбой с вредными привычками современного подростка: курением, употреблением алкоголя и всеми другими. Нужно показать подростку уже с 14–15 лет, как важно заботиться о своем здоровье и обо всех системах организма. Потому что, разумеется, сегодня подросток 14–15 лет обладает, как и любой подросток в любые времена, неким нигилизмом, он думает, что сам всё прекрасно знает, но всё-таки цель — сказать ему, как всё на самом деле, — цитируют на сайте Минздрава Андрея Фунтикова.