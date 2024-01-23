Годы — не помеха: новосибирский ЗАГС назвал возраст самых взрослых и юных женихов и невест

В Новосибирской области в 2023 году поженились 86-летние сибиряки. Об этом НГС рассказали в Управлении по делам ЗАГС региона.
— Самым молодым женихам и невестам на момент регистрации брака исполнилось 16 лет, самым возрастным — 86 лет, — рассказали в ответе на запрос НГС.
Всего в регионе в прошлом году заключили 19 661 брак.
Накануне НГС писал о том, что в Новосибирской области 225 несовершеннолетних девушек стали мамами. Некоторые из них родили детей второй раз. У двоих 16-летних девушек родились двойняшки.
В начале января наши коллеги рассказывали историю пенсионеров их Тюмени, 82-летней Клары Ивановны и Анатолия Демьяновича, которые познакомились в автобусе 4 года назад. С тех пор пара не расставалась. Их снимки даже опубликовал журнал итальянский VOGUE. Читайте трогательную историю влюбленных.