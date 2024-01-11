Познакомились в автобусе, попали в итальянский VOGUE. Как живут российские пенсионеры, которых увидел весь мир

— Я работала в детской спортивной школе, потом в училище физического воспитания, потом учителем. В Тюмени поступила в кулинарное училище. Проработала там 27 лет преподавателем физкультуры, — говорит Клара Ивановна.

Почти 9 лет назад Клара Ивановна похоронила супруга. Одиноко себя не чувствовала, в гости часто приходили сын и внуки.

