«Наковыряли полную карту». Как получить компенсацию за липовую диспансеризацию и приписанный диагноз — инструкция

Массаж для сломанного позвоночника

О появлении приписок в электронных медкартах известно не один день. Возникают они, утверждают юристы, для получения дополнительного финансирования бюджетных денег через страховые компании, работающие в системе ОМС. Чиновники от медицины утверждают, что случается это непреднамеренно и является обычным техническим сбоем.



Управляющий партнер юридической фирмы «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов» Инесса Рябинина вспомнила случай, когда они судились с больницей из-за неправильного диагноза, поставленного пациенту с переломом позвоночника. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что стационар, где находился больной, помимо ошибки в диагнозе еще и приписал пациенту сеансы массажа, которых на самом деле не было.

