«Наковыряли полную карту». Как получить компенсацию за липовую диспансеризацию и приписанный диагноз — инструкция

Истории, когда кто-то обнаруживает в своей электронной медкарте приписки, стали звучать чаще и чаще. В какой-то момент пациент вдруг узнает, что посещал врачей, лечился от каких-то болезней или проходил диспансеризации. А еще может обнаружить и неправильный диагноз: на руках бумажная справка с одним заключением, в электронной базе — вердикт другой. Медики объясняют такие ошибки техническим сбоем, страховые компании и юристы говорят о приписках ради получения врачами дополнительного финансирования, а некоторые граждане идут в суд и выбивают из медучреждений за такие ошибки компенсацию морального ущерба. Корреспондент НГС Илья Калинин выяснил, как можно получить деньги, обнаружив в медкарте приписку.
Массаж для сломанного позвоночника
О появлении приписок в электронных медкартах известно не один день. Возникают они, утверждают юристы, для получения дополнительного финансирования бюджетных денег через страховые компании, работающие в системе ОМС. Чиновники от медицины утверждают, что случается это непреднамеренно и является обычным техническим сбоем.
Управляющий партнер юридической фирмы «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов» Инесса Рябинина вспомнила случай, когда они судились с больницей из-за неправильного диагноза, поставленного пациенту с переломом позвоночника. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что стационар, где находился больной, помимо ошибки в диагнозе еще и приписал пациенту сеансы массажа, которых на самом деле не было.
— В ходе разбирательства мы узнали, что ему приписок, как говорится, наковыряли полную карту. Но конкретно по ним отдельно мы не стали разбираться, потому что наш спор по значимости перебивал все эти приписки. Суд мы выиграли. Компенсацию получили. А тот, кто тогда приписками занимался, неумный был, мягко сказать. Потому что при переломанном позвоночнике нельзя делать массаж, — заметила Рябинина.
Юрист пояснила, что приписки в медицинских заведениях делают для увеличения стоимости услуг, счет за которые потом выставляется страховым компаниям. То есть в итоге на это тратятся бюджетные средства, которые распланированы на обязательное медицинское страхование. И если об этой связи догадываются многие, то о том, что сам пациент может получить компенсацию за обнаруженные приписки, знают единицы.
Как получить деньги за «технический сбой»
Получить компенсацию морального ущерба может любой, кто обнаружил в своей медкарте запись медицинских процедур, которые он не проходил. Для этого необходимо направить несколько запросов, дождаться на них ответы, а потом подать иск в суд.
Несложную схему действий корреспонденту НГС описал юрист Евгений Митрофанов, который работает в области защиты прав потребителей. Однажды мужчина обнаружил в своей медкарте две приписки и решил получить с медицинского учреждения компенсацию за моральный вред.
Любой человек, кто имеет полис ОМС, может запросить в личном кабинете на Госуслугах информацию о предоставленных ему медицинских услугах. Для этого надо зайти в раздел «Здоровье» и запросить по ссылке сведения об оказанных медуслугах за любой интересующий период. В ответ придет справка с перечислением и стоимостью оказанных услуг: от приемов врачей до диспансеризаций.
— Я запрашивал по себе информацию за последние три года. И мне пришла справочка, что я якобы обращался за диспансеризацией в свою поликлинику. И еще какое-то вакцинирование было приписано. А надо понимать, что я, наверное, лет 15 не был в этой поликлинике. У меня там даже медицинской карты не было, — пояснил журналисту Митрофанов.
После этого юрист пошел на сайт ФОМС Новосибирской области: заполнил там стандартную форму и кратко описал ситуацию, уточнив, что заявленные в его медкарте услуги ему не оказывались. Через некоторое время из Фонда ОМС мужчина получил ответ, что его обращение направлено в страховую компанию. А еще через несколько дней ответ пришел уже из страховой компании. Кстати, если по какой-то причине вы не можете запросить справку об оказанных медицинских услугах через Госуслуги, можно сразу сделать такой запрос в страховую компанию, которая указана в полисе ОМС.
— В ответе из страховой компании было написано, что они провели проверку и выявили: эти услуги действительно мне не оказывались. После этого я распечатал справку с Госуслуг, а также все ответы мне, и пошел с иском в районный суд. В моем случае это был Центральный, который относился ко мне по месту жительства, так и к поликлинике — по месту нахождения. Суд вынес решение компенсировать мне моральный вред, — заметил Евгений Митрофанов.
Мужчина добавил, что иск он составлял, опираясь на Закон о защите прав потребителей. Обоснование: неверные данные об оказанных услугах были внесены в единую медицинскую систему и в будущем могли повлиять на вынесение врачами неточных диагнозов.
В суде Митрофанов запрашивал компенсацию в размере десяти тысяч рублей, суд присудил две тысячи.
10 января НГС рассказал историю Михаила Докукина, который обнаружил в своей электронной медицинской карте сразу три приписки: две диспансеризации и прием врача-терапевта. Из добавленной в документ информации следовало, что в конце 2023 года он переболел коронавирусом, хотя на самом деле это заболевание ему не диагностировали ни разу. Еще один случай НГС описал в ноябре 2023 года: тогда неверный диагноз — более серьезный, чем на самом деле — в своей медкарте обнаружила жительница Новосибирска Светлана Санникова. Она добивалась от врачей полного удаления из базы неточного диагноза и противном случае готова была судиться с больницей. После того как об этом случае написал НГС, врачи выполнили требование женщины.