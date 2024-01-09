Новосибирцы резко пошли к врачам после длинных выходных

В Новосибирской области сегодня, 9 декабря, выросло количество обратившихся с ОРВИ. Как рассказал на оперативном совещании министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, с 30 декабря в регионе было зафиксировано
— Динамика не изменилась. Как была последняя неделя 2023 года, также и сохраняется все эти дни. Примерно стабильно. По сегодняшнему утру есть рост на 122 случая, но это обычно для первого рабочего дня после выходных, — объяснил министр здравоохранения Константин Хальзов.
Как добавил министр, за выходные дни с гололедными травмами обратились 174 человека.
В конце декабря в Минздраве Новосибирской области объяснили, на какие вызовы о температуре не приезжает скорая помощь.