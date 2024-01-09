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Новосибирцы резко пошли к врачам после длинных выходных

За вчерашний день у 54 человек в регионе зафиксировали коронавирус

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Новосибирцы заболевают и коронавирусом

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В Новосибирской области сегодня, 9 декабря, выросло количество обратившихся с ОРВИ. Как рассказал на оперативном совещании министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, с 30 декабря в регионе было зафиксировано 10 386 случаев заболевания ОРВИ и 113 случаев гриппа. При этом коронавирусом за последние сутки заболели 54 человека.

— Динамика не изменилась. Как была последняя неделя 2023 года, также и сохраняется все эти дни. Примерно стабильно. По сегодняшнему утру есть рост на 122 случая, но это обычно для первого рабочего дня после выходных, — объяснил министр здравоохранения Константин Хальзов.

Как добавил министр, за выходные дни с гололедными травмами обратились 174 человека.

В конце декабря в Минздраве Новосибирской области объяснили, на какие вызовы о температуре не приезжает скорая помощь.

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