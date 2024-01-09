Памятка для родителей: тревожные симптомы, с которыми нельзя вести ребенка в садик

Еще один повод не вести в садик — любая вновь появившаяся сыпь. Даже если кажется, что это аллергия, дерматит, лучше перестраховаться и показать ребенка врачу. Сыпь может оказаться симптомом заразной инфекции — ветряной оспы, краснухи, кори, или заразного кожного заболевания — чесотки, микроспории, пиодермии. Тревожный симптом, если сыпь сопровождается температурой, в таком случае вызывайте врача на дом.

— Если вы заметили червей в стуле, собирайте кал и несите в лабораторию на анализ, — сказала Полина Пикулева. — Для назначения лечения важно определить, какой именно это паразит. В садик ребенка не ведите. Также может быть зуд в перианальной области вечером и ночью, это повод сдать соскоб на энтеробиоз.