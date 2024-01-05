«На химию муж принес меня на руках»: откровения молодой мамы, победившей четвертую стадию рака груди

Ирина и сама восприняла заключение врачей как смертельный приговор. В первые месяцы болезни она готовила родных к своей гибели. Мысли о скоропостижной смерти не уходили из ее головы, пока в один из дней ее супруг не сказал: «Прекращай. Ты слишком молода, чтобы умереть. Мы будем лечиться».

— С момента постановки диагноза до начала лечения прошло 1,5 месяца. В этот период психологически было очень тяжело: о смерти много думала, похороны свои представляла. Мужу давала указания, в чем меня положить в гроб, как провести всю церемонию, что с детьми делать. Потом приняла: надо лечиться, а дальше посмотрим, что будет, — вспоминает она.



«Когда облысела, детям сказала, что сменила имидж»

После постановки диагноза Ирине назначили курс химиотерапии. Сразу вырезать опухоль медики не решались, ведь на тот момент Ирина была уже в тяжелом состоянии.



— На первую химию муж принес меня в отделение на руках. Ходить мне было максимально трудно: иногда по стеночке, но это было больно. Потом еще отходняки пошли. Но надо отдать должное, через два дня после первой химии я встала и потихоньку расходилась. Полегче стало немного. Параллельно на кости мне начали капать лекарство. Восемь курсов прошли не сказать что легко, но патовости не было, — говорит Рейник.

