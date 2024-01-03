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Истории

«Я офигела от безалаберности некоторых мужиков»: три откровенные истории про сайты знакомств

Не у всех секс без обязательств закончился без последствий

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Три человека рассказали самые откровенные истории поиска любви «на всю жизнь» и «на одну ночь» в приложениях для знакомств. У всех разный финал

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Герои этого материала наших коллег из E1.RU откровенно рассказали о своем опыте поиска любви «всей жизни» и «на одну ночь» в приложении для знакомств. В таком развлечении есть большой минус — тебя могут заразить венерическими болезнями и ВИЧ-инфекцией. Одна девушка ничем не заразилась, потому что была предельно осторожна (о причинах она расскажет сама). Вторая гораздо меньше думает о безопасности, и можно сказать, что ей просто повезло. Третий собеседник — молодой человек. Он пришел в такие приложения с целью найти любовь, но всё пошло по печальному сценарию. Далее — их истории.

В 40 решила «открыть мир других мужчин»

Анне из Екатеринбурга 40 лет, она уже была замужем, есть дети, успешная карьера. С мужем как-то не задалось, разлюбили друг друга и с молодости стали совсем разными. Наверное, так происходит у многих, но они не захотели заново искать друг в друге интересное и копаться в проблемах.

— И я задумалась, а где сейчас вообще ищут мужчин? — сказала Анна. — Где найти новую любовь — ответа так и не нашла. А вот партнеров чисто для секса вполне можно подцепить в приложениях знакомств. Стряхнула пыль со своей склонности к авантюрам — и вперед, как поет небезызвестная Бузова, — открывать мир других мужчин.

За несколько лет дайвинга в мир секса без обязательств я офигела от безалаберности некоторых мужиков, не особо думающих о защите. К 40 годам я успела получить какую-то базу знаний и историй от знакомых про венерические заболевания, ВИЧ, СПИД и прочее. А парней это будто обходило стороной, вот несколько примеров.

После развода многие девушки, подобно Анне, идут во все тяжкие и открывают для себя «мир других мужчин». Важно не забывать в этот период жизни о здоровье и безопасности

После развода многие девушки, подобно Анне, идут во все тяжкие и открывают для себя «мир других мужчин». Важно не забывать в этот период жизни о здоровье и безопасности

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Олегу было 47. Он рассказывал о своей продюсерской работе на ТВ, предлагал устроить карьеру телезвезды и категорически отказывался использовать презервативы. Объяснял это тем, что с защитой «ощущения совсем не те». При этом у Олега была боязнь чем-нибудь заболеть, и он бесконечно спрашивал: «Я же не пожалею о своей доверчивости»? Это было и грустно, и смешно, и дико — то есть он боялся заболеть и при этом не делал ничего, чтобы себя обезопасить.

Андрею не было 30 лет, он был образован, чертовски красив, преподавал в техническом вузе и писал про свежие справки в своем профиле в приложении. Андрей приехал с целым секс-чемоданом: смазки, какие-то перья и целая пачка презервативов. Я выдохнула. Но, как вскоре выяснилось, зря. Андрей начинал в защите, а заканчивал без нее. Объяснял — такая привычка.

Порой и я шла на эту сделку с судьбой, потом вприпрыжку бежала сдавать анализы, надеясь, что я по-прежнему здорова. Пока не заразилась. Я знаю, что с ВИЧ живут, и многие даже вполне хорошо, но не хотелось бы проверять на себе. Пожалуй, завяжу на этом свои скитания по приложениям. Но где женщине в 40 искать свою любовь — вопрос по-прежнему без ответа.

С каждого мужчины — справочка о здоровье

Алене 28, она здорова, потому что крайне внимательно относится к половым партнерам и всегда просит доказательства, что они ничем не больны. Такая бдительность появилась еще в 17 лет. Она тогда встречалась со своим одноклассником и у них уже был секс.

— После десятого класса мы оба решили устроиться летом на подработку и пошли делать санкнижку у педиатра, — вспоминает девушка. — Мы жили с парнем буквально через несколько домов, поэтому относились к одному участку. Сходили к врачу буквально друг за другом, с разницей в пару дней. Врач на приеме спросила про половую жизнь, я ей рассказала как есть. К тому моменту часть моих анализов была готова, врач взяла их в руки и сказала: «О-о-о, так у тебя тут целый венерический букет».

Алена просит от мужчин справки о том, что у них нет инфекций, передающихся половым путем. Будьте как Алена и не доверяйте лишь словам

Алена просит от мужчин справки о том, что у них нет инфекций, передающихся половым путем. Будьте как Алена и не доверяйте лишь словам

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Я была в ужасе! Как?! Ведь у меня только он, это первый мужчина, и он говорил мне так же. Я сдала анализы и ушла ждать результатов. Руки тряслись, в голове шумело, я не смогла рассказать маме, не стала говорить парню, просто замерла на несколько дней. Еле как дождалась, пришла на прием, а врач говорит: «Всё чисто, у тебя ничего нет». А зачем вы мне врали?! — чуть ли не крикнула я. Женщина ответила, что с подростками только так и что она пошутила в профилактических целях.

Я вернулась домой, и мне позвонил парень. Он кричал, что я проститутка, обманула его, заразила, и он не может с этим жить. Оказывается, врач на приеме сказала ему то же самое. Я пыталась объяснить, но он не слушал. Сказал, что намерен покончить с собой. Я смутно помню эти ужасные минуты, я выбежала к его дому, позвонив по пути его матери. Нам удалось его остановить, его маме пришлось всё рассказать.

Она ушла разбираться в поликлинику, того врача уволили за непрофессионализм, она соврала и моему парню, это был ее метод запугивания молодежи. А я тогда подумала, вот до чего могут довести даже мысли об этих болезнях, парень чуть не лишился жизни. С тех пор прежде чем переспать, я иду вместе с мужчиной сдавать анализы на все инфекции, передающиеся половым путем. «Прививку от полового распутства» педиатр сделала, но это было травматично. И всем этим цитаткам вроде «анализы свежие» в анкетах приложений знакомств я не верю.

Искал любовь, нашел ВИЧ

Глебу 29 лет, он работает в сфере IT, всё время проводит дома за ноутбуком и не представляет, где искать девушку. Родители достают вопросами, когда будут внуки, а у него давно не было серьезных отношений, да что уж там серьезных, вообще никаких. Студенчество с большим кругом знакомств и «вписками» позади, на работе все замужем, да и находятся по ту сторону монитора.

— Как-то друзья сказали мне: «Долго ты без девушки будешь сидеть? Установи приложения для знакомств. Не найдешь свою, так знатно затусишь», — рассказал Глеб. — Чем черт не шутит, погнали! Поставил приложение. Я долго и тщательно выбирал, общался перед каждой встречей, но из раза в раз всё было не то... Не мое, не ёкает, не цепляет. С одной не сходились ценности, другая оказалась глупой, третьей не нужна была семья.

Полгода я ходил на «приличные» свидания и надеялся встретить свою единственную, а потом разочаровался. Чуть ли не каждая третья всё это время предлагала просто секс без обязательств и совместные развлечения. Возраст был разный: и молодые, и постарше. Сложилось ощущение, что всем им там нужны только развлечения, и я ушел в отрыв. Стал встречаться с девочками на одну ночь и вошел во вкус. На выбор тебе кто угодно — русые, рыжие, блондинки, брюнетки, умные, девочки-дурочки, худые, полные.

Герой этой истории искал на сайте знакомств свою любовь, но через полгода скитаний по свиданиям, увы, подхватил ВИЧ

Герой этой истории искал на сайте знакомств свою любовь, но через полгода скитаний по свиданиям, увы, подхватил ВИЧ

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Я проверялся на половые инфекции примерно раз в три месяца и в какой-то момент отказался от презервативов. Сказал себе: «Чувак, ты еще ни разу ничем не заразился, успокойся и кайфуй!» Еще через четыре месяца я узнал, что у меня ВИЧ. Приехали. Я был в шоке, злился на себя, никому из близких не рассказывал. Обзвонил всех, с кем был секс, попросил провериться, ведь я мог заразить кого-то. Спрашивал, не болеют ли они. Никто не признался.

Пришел в Центр СПИДа, начал прием терапии и, только когда вирусная нагрузка точно стала неопределяемой, я рассказал друзьям. Теперь ВИЧ со мной на всю жизнь. Но раз я жил так беспорядочно в последний год, значит, подсознательно был готов, говорю себе так. Виноват сам. С тех пор никаких встреч с девушками из приложений. Теперь у меня задача со звездочкой — встретить свою любовь при наличии такого пункта в биографии.

Почитайте истории людей, которые заразились вирусом после секса.

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