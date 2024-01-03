«Я офигела от безалаберности некоторых мужиков»: три откровенные истории про сайты знакомств

В 40 решила «открыть мир других мужчин»

Анне из Екатеринбурга 40 лет, она уже была замужем, есть дети, успешная карьера. С мужем как-то не задалось, разлюбили друг друга и с молодости стали совсем разными. Наверное, так происходит у многих, но они не захотели заново искать друг в друге интересное и копаться в проблемах.

— И я задумалась, а где сейчас вообще ищут мужчин? — сказала Анна. — Где найти новую любовь — ответа так и не нашла. А вот партнеров чисто для секса вполне можно подцепить в приложениях знакомств. Стряхнула пыль со своей склонности к авантюрам — и вперед, как поет небезызвестная Бузова, — открывать мир других мужчин.