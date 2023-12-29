Без очередей: в первую неделю января новосибирцы смогут бесплатно проверить здоровье — список поликлиник

Со 2 по 6 января бесплатно и без очередей во всех поликлиниках Новосибирской области можно пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр, а также получить консультацию ряда специалистов. Информацию об этом распространил минздрав Новосибирской области 29 декабря.
— В рамках диспансеризации и профилактического осмотра вы сможете пройти обследования согласно возрасту, в том числе биохимический анализ крови, электрокардиограмму, флюорографию, маммографию, измерение внутриглазного давления и другие исследования, а также получить консультации врачей специалистов. Консультации врачей получат и маломобильные жители — несколько поликлиник проведут акцию «Врачи на колесах». В ее рамках этой акции участковые терапевты посетят пациентов, которые не могут добраться до поликлиники самостоятельно, — следует из поста телеграм-канала минздрава НСО.
Отметим, что большинство из участвующих в акции поликлиник и больниц на таких условиях пациентов будут принимать в определенные часы в один из праздничных дней. Ознакомится со списком медучреждений и способах записи можно в документах от минздрава:
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