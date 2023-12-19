Ну мам! Куда сводить детей на каникулах — большая праздничная афиша (есть и бесплатные варианты)

1
Театры и новогодние шоу
НОВАТ
С 19 декабря театр будет давать балет «Щелкунчик» (6+) в хореографии Григоровича. Такая же постановка идет уже более 50 лет в Большом театре. Цена на билеты варьируется от 3 до 25 тысяч рублей. Их можно купить еще на все даты показов с 19 по 31 декабря включительно, а также 6, 7 и 8 января.
В малом зале 27 декабря можно будет посмотреть «Волшебную флейту» (6+), на которую сейчас остались только самые дорогие билеты по 7 тысяч рублей. Оперу-сказку «Морозко» (6+) будут давать 23 и 24 декабря — цена билетов 3–5 тысяч рублей.
На 3 и 4 января еще запланирован показ балета «Конек-Горбунок» (6+) — цена билетов от 2,5 до 10 тысяч рублей, а 2 и 5 января снова покажут оперу-сказку «Морозко» (6+). Сейчас можно купить билеты от 2,5 тысячи рублей. Оперу «Необыкновенные приключения Буратино» (6+) дадут 6 января. Билеты 3,5–6 тысяч рублей. «Сказка о рыбаке и рыбке» пройдет 8 января. Билеты от 500 рублей до 3 тысяч.
У театра динамическое ценообразование — это значит, что чем больше выкуплено билетов, тем дороже становятся оставшиеся. Это стоит учитывать при планировании покупок.
Красный факел
С детьми можно будет сходить в конце декабря на «Чиполлино» (6+) — показы 23, 24, 26 и 30 декабря. Цена билетов — от 350 рублей, но места стремительно заканчиваются. В январе несколько мест осталось только на 3, 4 и 6 января на пиратский боевик «Веселый Роджер» (6+). Но могут появиться 1–2 билета и на другие спектакли, если кто-то от них откажется, поэтому стоит мониторить афишу театра.
Кукольный театр
По 1–2 билета осталось на представление «Новый год в замочной скважине» (6+) на 21, 22, 23 декабря. Цена — 500 рублей. Купить билеты на «Емелину Елку» (0+) по 500 рублей можно на 25, 27 и 29 декабря. В январе можно сходить 2,3, 4 и 5 на «Умку» (0+), а 6, 7 и 8 — «В гостях у Морозко» (0+), стоимость билетов — от 600 рублей.
Музыкальный театр
Сейчас осталось несколько билетов на сказку «Летучий корабль» (0+) на 28 декабря. Цена — 250 рублей. На 3 января есть билеты на спектакль «Кошка, которая гуляла сама по себе» (6+) — цена 500–800 рублей. 8 января театр показывает «Бременские музыканты» (6+). Еще есть билеты по 550–800 рублей.
«Глобус»
Несколько билетов есть на 26 декабря на «Злыдень-Зловредень в коробочном царстве» (6+) по 450 рублей. А 27 декабря можно будет посмотреть «Великан Бобов» (6+) по цене в 400 рублей. На остальные представления все выкуплено.
Театр на левом берегу
23 и 26 декабря можно посмотреть спектакль «Сказка о Златке и четырех близнецах». Цена билетов 500–600 рублей. 27, 29 декабря и 3 и 5 января есть билеты на «Сказку рождественского леса» (6+). Стоимость от 500 рублей. Сказку «Снежная королева» (6+) можно увидеть 28, 30 декабря и 2, 6 января. Билеты есть по цене от 500 рублей.
ККК им. Маяковского
23, 24 декабря, 3, 4 и 5 января можно посмотреть новогодний мюзикл «Приключения Снежной Бабы в Стране новогодних игрушек» (0+). Билеты 500–800 рублей.
В праздники с 4 по 7 января от кинотеатра будет ходить экскурсионный автобус «Первый Новогодний маршрут 2024» (12+) — утренний рейс с 11.00–15.00, вечерний рейс с 16.00–20.00. Это новогодняя программа музея Новосибирска и Городской дирекции творческих программ. Экскурсионный маршрут будет состоять из остановок на различных тематических локациях и мастер-классов. В программе — музей на набережной, улица «Новогодняя», развлекательная программа в парке «Арена» и возвращение в центр города. Стоимость 1500–2000 рублей.
ДКЖ
20 декабря состоится новогоднее представление «Фабрика игрушек Деда Мороза» (0+) и шоу-спектакль «Тайна новогоднего дракона» (6+). Попасть на представления можно за 1000–3000 рублей. 30, 31 декабря, 3 и 6 января состоятся показы «Новогодних приключений Дракоши Тотоши» (0+). Билеты 450–600 рублей.
30 декабря будет спектакль «Новогодний патруль» (0+) за 450–600 рублей, 2 января «Фиксики. Деды Морозы существуют» (0+) за 1000 рублей, 2 января «Как Дед Пихто Дедом Морозом был» (0+) за 450–600 рублей. За такую же цену можно сходить 3 января на «Хранителей Новогодней елки» (0+).
4 января запланировано представление «Госпожа Метелица» (0+). Цена билетов — 450–600 рублей. 5 января по такой же стоимости можно посмотреть «Волшебные нити Деда Мороза» (0+). 6 января и 7 января будет идти шоу-спектакли «Холодное сердце» (0+), а 6 января еще и «Алиса в стране Новогодних чудес» (0+). Стоимость 800–2500 рублей.
Новосибирская филармония
В камерном зале за 400–700 рублей 26 декабря можно будет посмотреть сказку «Госпожа Метелица» (6+), 27 декабря — «По щучьему велению» (6+), 29 декабря — «Незнайка и Снежная королева» (6+). Уже в новом году, 3 января запланированы «Новогодние фиксики» (6+), 4 января «Дракоша Татоша, или шагаем в Новый год» (6+), 5 января — «Приключение в стране Мульти-Пульти» (6+),
В концертном зале им. А.М. Каца 28 декабря будет выступать вокально-инструментальный ансамбль «Белые росы» с программой «Новый год уже в пути» (12+). Билеты 400–800 рублей. 3 января будет программа «Не опять, а с Новым годом!» (12+) за 300–800 рублей. 4 января можно попасть на сказку «Расскажи, Снегурочка!» (6+) за 300–800 рублей.
На остальные представления билетов уже нет.
Дом Ученых СО РАН
22 декабря будет детский балетный спектакль «Щелкунчик» (0+). Билеты по 600–1200 рублей. 4 января программа филармонии «Не опять, а с Новым годом!» (12+) за 500 рублей.
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2
Посмотреть животных
Новосибирский зоопарк
Работает с 10:00 до 18:00. Вход для взрослых — 500 рублей, для детей от 7 до 16 лет — 200 рублей. Дети до 7 лет (при наличии свидетельства о рождении) могут пройти бесплатно. Есть льготы для отдельных категорий граждан.
Дельфинарий
Цирковые шоу (0+) проходят в четверг в 12:00, в пятницу — 12:00, 15:00, в субботу, воскресенье — 12:00, 15:00, 18:00. Цена билетов от 1000 рублей.
Цирк
С 23 декабря будет идти представление «Вместе целая страна» (0+). Цена билетов от 900 рублей. В декабре представления будут 23, 24 и 30 числа. На январских праздниках со 2 числа — ежедневно.
Котокафе MURCHIM
Сейчас работает три котокафе: на Коммунистической, 45, Блюхера, 63 и Владимира Заровного, 32. Оплачивается время, проведенное в заведении. Посетители могут пообщаться с котиками, поесть и выпить то, что принесли с собой. Выходные и праздничные дни обойдутся в 350 рублей первый час, далее 6 рублей минута. Бронирование места обязательно. С 18 по 22 декабря филиал на Коммунистической, 45 закрыт на ремонт.
Енотокафе «Лесная братва»
Енотокафе находится на улице Галущака, 4. Оплачивается время, проведенное в кафе. Стоимость в выходные и праздничные дни — 600 рублей первый час, далее поминутная оплата, дети до 9 лет — 300 рублей час.
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3
Посмотреть животных (бесплатно)
Приюты
В выходные и праздники многие приюты рады дополнительной помощи. Перед приездом стоит позвонить и уточнить, можно ли приехать. Обычно требуются люди на выгул собак.
Приют для собак Академгородка регулярно делает призывы приходить к ним в гости, но нужно предварительно позвонить по телефону: +7 913 959–23–33. Так же как и «Первый городской приют»: 214–92–91.
«Серебряная подкова»
В парке «Березовая роща» и Парке Кирова есть пони-фермы «Серебряная подкова». Вход бесплатный, а если вы хотите покормить питомцев, угощение нужно будет купить в специальной палатке.
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4
Для тех, кто интересуется наукой и искусством
Большой новосибирский планетарий
Адрес: Ключ-Камышенское плато, 1/1. Входной билет на полнокупольный фильм — 320 рублей (взрослые) и 250 рублей (дети от 4 до 14 лет). Показы идут ежедневно.
Новосибирский государственный краеведческий музей
Адрес: Красный проспект, 23. Стоимость для взрослых от 80 рублей, для детей от 50 рублей. Помимо основной экспозиции с 30 ноября по 28 января можно будет увидеть выставку «Когда елка была большой» (0+) с новогодними игрушками.
Музей природы
Адрес: Вокзальная магистраль, 11. Помимо основной экспозиции с 22 декабря по 25 февраля можно будет посмотреть выставку «Самый-самый» (0+). Дети увидят гигантскую акулу мегалодон, саблезубую кошку смилодон и других рекордсменов в мире животных. Стоимость билетов — 300 рублей, для школьников, студентов, пенсионеров — 200 рублей.
«Парк чудес Галилео»
Адрес: ул. Добролюбова, 16а. Стоимость: входной билет — 550 рублей (взрослый), 450 рублей (от 4 до 16 лет включительно).
Дом-музей сказки
Адрес: ул. Максима Горького, д. 16. С 16 декабря и до 15 января в музее будут идти три разные программы: «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» для детей 2–5 лет, «В гостях у Кощея Бессмертного» (6+) и «Приключения Доброго Молодца» (3+). Они проводятся по мере набора групп (от 15 человек) по предварительной записи по телефону: +7 (923) 193–00–00. Стоимость участия от 700 до 2000 рублей.
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5
Катки, лыжи, горки
В Новосибирске этой зимой льдом зальют 42 хоккейные коробки и 13 катков. Подробную карту можно посмотреть здесь.
В каждом парке планируется залить как минимум одну маленькую бесплатную горку, а в некоторых даже и большую. Их расположение мы покажем на картах в карточках ниже. Там же можно будет ознакомиться с расположением зон по прокату лыж.
На «Михайловской набережной» откроют платный ледовый городок. В этом году цены подросли: взрослый билет — 450 рублей, детский — 350 рублей. Планируются льготы для многодетных: взрослый билет — 350 рублей, детский — 300 рублей. Бесплатно смогут пройти инвалиды, дети до 3 лет и участники боевых действий (при предъявлении подтверждающего документа).
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6
Бесплатные развлечения — парки
Обратите внимание: прокат снаряжения и техники платные. Но если у вас есть свои коньки, лыжи и ледянки, то тратиться не придется. В парках планируются и праздничные программы, но обычно их расписание публикуют позже в официальных группах или размещают на стендах.
С 16 декабря в парках запускают новогодние квесты (5+).
Центральный парк
- Большая горка (11:00 — 22:00)
- Маленькая горка
- Каток (с прокатом)
Парк «Арена»
- Большая горка (11:00 — 22:00)
- Маленькая горка
- Каток (с прокатом)
- Катание на снегоходах
- Лыжня (с прокатом)
Михайловская набережная
- Ледовый городок — вход платный даже со своими ледянками
- Маленькая горка
- Каток (с прокатом)
- Лыжня
«Березовая роща»
- Большая горка (11:00 — 22:00)
- Маленькая горка
- Каток (с прокатом)
- Лыжня (с прокатом)
«Бугринская роща»
- Маленькая горка
- Каток (с прокатом)
- Катание на снегоходах
- Лыжня (С прокатом)
Заельцовский парк
- Большая горка (11:00 — 21:00)
- Маленькая горка
Затулинский парк
- Большая горка (11:00 — 22:00)
- Маленькая горка
- Каток (с прокатом)
Парк Кирова
- Большая горка (11:00 — 21:00)
- Маленькая горка
- Каток
Парк «Сосновый бор»
- Каток (с прокатом)
- Лыжня (с прокатом)
Парк «У моря Обского»
- Большая горка (10:00 — 19:00)
- Маленькая горка
- Каток (с прокатом)
- Лыжня (с прокатом)
Первомайский парк
- Маленькая горка
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7
Кино
Сейчас идет показ фильма «Баба Мороз и тайна Нового года» (6+). Новый фильм посвящен жене Деда Мороза, которая стала простой домохозяйкой, потому что взрослые не верят в чудеса.
С 28 декабря можно будет посмотреть мультфильм от студии «Мельница» — «Три богатыря и Пуп Земли» (6+). В этот раз богатыри встретятся с динозаврами.
Уже можно сходить на сеанс фильма «Манюня: новогодние приключения» (6+). Новый год для Манюни, Наринэ и Каринэ может пойти не по плану: синоптики обещают аномально теплую зиму, а это значит, что приход Деда Мороза оказывается под угрозой! Семья нашла выход — отправиться в горы, где их ждет масса приключений.
Любителям спорта стоит сходить на «Хоккейные папы» (6+). Судьба детской хоккейной команды маленького провинциального городка оказалась под угрозой из-за сноса единственного в городе ледового дворца. Единственная возможность его спасти — победить в любительском турнире по хоккею.
Для семей с детьми-подростками тоже есть несколько вариантов.
С 7 декабря идет фильм «Елки 10» (12+) от режиссеров Дамира Мифтахова и Ивана Чехова. В этом фильме участие принял эпатажный Филипп Киркоров. С 9 декабря можно посмотреть фильм «Одна дома» (12+) — про то, как инженер пытается обокрасть дом, но встречает хитрую девочку Стефанию.
Комедия «Новогодний шеф» (12+) с Павлом Прилучным покажет историю Виктора — владельца модного ресторана, у которого дела идут не очень хорошо. Вся надежда только на новогоднюю ночь, ведь все столики уже забронированы, но наступает 31 декабря и из ресторана уходит шеф-повар со всей командой.
Если дети уже почти взрослые, то можно сходить на аниме «Мальчик и птица» (16+) знаменитого режиссера Хаяо Миядзаки. История расскажет историю мальчика, который отправляется в путешествие вместе с серой цаплей.
Цены на сеансы нужно уточнять в кинотеатрах.
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