Ну мам! Куда сводить детей на каникулах — большая праздничная афиша (есть и бесплатные варианты)

НОВАТ

С 19 декабря театр будет давать балет «Щелкунчик» (6+) в хореографии Григоровича. Такая же постановка идет уже более 50 лет в Большом театре. Цена на билеты варьируется от 3 до 25 тысяч рублей. Их можно купить еще на все даты показов с 19 по 31 декабря включительно, а также 6, 7 и 8 января.

В малом зале 27 декабря можно будет посмотреть «Волшебную флейту» (6+), на которую сейчас остались только самые дорогие билеты по 7 тысяч рублей. Оперу-сказку «Морозко» (6+) будут давать 23 и 24 декабря — цена билетов 3–5 тысяч рублей.

На 3 и 4 января еще запланирован показ балета «Конек-Горбунок» (6+) — цена билетов от 2,5 до 10 тысяч рублей, а 2 и 5 января снова покажут оперу-сказку «Морозко» (6+). Сейчас можно купить билеты от 2,5 тысячи рублей. Оперу «Необыкновенные приключения Буратино» (6+) дадут 6 января. Билеты 3,5–6 тысяч рублей. «Сказка о рыбаке и рыбке» пройдет 8 января. Билеты от 500 рублей до 3 тысяч.

У театра динамическое ценообразование — это значит, что чем больше выкуплено билетов, тем дороже становятся оставшиеся. Это стоит учитывать при планировании покупок.

Красный факел

С детьми можно будет сходить в конце декабря на «Чиполлино» (6+) — показы 23, 24, 26 и 30 декабря. Цена билетов — от 350 рублей, но места стремительно заканчиваются. В январе несколько мест осталось только на 3, 4 и 6 января на пиратский боевик «Веселый Роджер» (6+). Но могут появиться 1–2 билета и на другие спектакли, если кто-то от них откажется, поэтому стоит мониторить афишу театра.

Кукольный театр

По 1–2 билета осталось на представление «Новый год в замочной скважине» (6+) на 21, 22, 23 декабря. Цена — 500 рублей. Купить билеты на «Емелину Елку» (0+) по 500 рублей можно на 25, 27 и 29 декабря. В январе можно сходить 2,3, 4 и 5 на «Умку» (0+), а 6, 7 и 8 — «В гостях у Морозко» (0+), стоимость билетов — от 600 рублей.

Музыкальный театр

Сейчас осталось несколько билетов на сказку «Летучий корабль» (0+) на 28 декабря. Цена — 250 рублей. На 3 января есть билеты на спектакль «Кошка, которая гуляла сама по себе» (6+) — цена 500–800 рублей. 8 января театр показывает «Бременские музыканты» (6+). Еще есть билеты по 550–800 рублей.

«Глобус»

Несколько билетов есть на 26 декабря на «Злыдень-Зловредень в коробочном царстве» (6+) по 450 рублей. А 27 декабря можно будет посмотреть «Великан Бобов» (6+) по цене в 400 рублей. На остальные представления все выкуплено.

Театр на левом берегу

23 и 26 декабря можно посмотреть спектакль «Сказка о Златке и четырех близнецах». Цена билетов 500–600 рублей. 27, 29 декабря и 3 и 5 января есть билеты на «Сказку рождественского леса» (6+). Стоимость от 500 рублей. Сказку «Снежная королева» (6+) можно увидеть 28, 30 декабря и 2, 6 января. Билеты есть по цене от 500 рублей.

ККК им. Маяковского

23, 24 декабря, 3, 4 и 5 января можно посмотреть новогодний мюзикл «Приключения Снежной Бабы в Стране новогодних игрушек» (0+). Билеты 500–800 рублей.

В праздники с 4 по 7 января от кинотеатра будет ходить экскурсионный автобус «Первый Новогодний маршрут 2024» (12+) — утренний рейс с 11.00–15.00, вечерний рейс с 16.00–20.00. Это новогодняя программа музея Новосибирска и Городской дирекции творческих программ. Экскурсионный маршрут будет состоять из остановок на различных тематических локациях и мастер-классов. В программе — музей на набережной, улица «Новогодняя», развлекательная программа в парке «Арена» и возвращение в центр города. Стоимость 1500–2000 рублей.

ДКЖ

20 декабря состоится новогоднее представление «Фабрика игрушек Деда Мороза» (0+) и шоу-спектакль «Тайна новогоднего дракона» (6+). Попасть на представления можно за 1000–3000 рублей. 30, 31 декабря, 3 и 6 января состоятся показы «Новогодних приключений Дракоши Тотоши» (0+). Билеты 450–600 рублей.

30 декабря будет спектакль «Новогодний патруль» (0+) за 450–600 рублей, 2 января «Фиксики. Деды Морозы существуют» (0+) за 1000 рублей, 2 января «Как Дед Пихто Дедом Морозом был» (0+) за 450–600 рублей. За такую же цену можно сходить 3 января на «Хранителей Новогодней елки» (0+).

4 января запланировано представление «Госпожа Метелица» (0+). Цена билетов — 450–600 рублей. 5 января по такой же стоимости можно посмотреть «Волшебные нити Деда Мороза» (0+). 6 января и 7 января будет идти шоу-спектакли «Холодное сердце» (0+), а 6 января еще и «Алиса в стране Новогодних чудес» (0+). Стоимость 800–2500 рублей.

Новосибирская филармония

В камерном зале за 400–700 рублей 26 декабря можно будет посмотреть сказку «Госпожа Метелица» (6+), 27 декабря — «По щучьему велению» (6+), 29 декабря — «Незнайка и Снежная королева» (6+). Уже в новом году, 3 января запланированы «Новогодние фиксики» (6+), 4 января «Дракоша Татоша, или шагаем в Новый год» (6+), 5 января — «Приключение в стране Мульти-Пульти» (6+),

В концертном зале им. А.М. Каца 28 декабря будет выступать вокально-инструментальный ансамбль «Белые росы» с программой «Новый год уже в пути» (12+). Билеты 400–800 рублей. 3 января будет программа «Не опять, а с Новым годом!» (12+) за 300–800 рублей. 4 января можно попасть на сказку «Расскажи, Снегурочка!» (6+) за 300–800 рублей.

На остальные представления билетов уже нет.

Дом Ученых СО РАН

22 декабря будет детский балетный спектакль «Щелкунчик» (0+). Билеты по 600–1200 рублей. 4 января программа филармонии «Не опять, а с Новым годом!» (12+) за 500 рублей.