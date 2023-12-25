Врач рассказал, как ортопедические подушки могут вредить здоровью

Технологичная альтернатива

Ортопедические подушки — это полезная и технологичная альтернатива обычным подушкам. Они выполнены из современных материалов, сохраняют свою форму, прогибаются под контуры головы, гипоаллергенны, имеют разные размеры и форму. Казалось бы, всё идеально, но в реальности не совсем так, если вы ошибетесь в выборе.

Бесформенные подушки с наполнителем из пуха, пера, синтетических волокон или гречневой лузги удобны тем, что человек может сам придавать им любую форму. На первый взгляд это кажется удобным для шеи и головы, но на самом деле речь идет не более чем об иллюзии комфорта.

