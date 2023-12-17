Гастроэнтеролог назвала предельную дневную порцию квашеной капусты

Квашение, или ферментация, — процесс, который происходит в теплой среде при ограниченном доступе кислорода. Это идеальные условия для активного размножения полезных бактерий, в частности молочнокислых.



— Во время квашения бактерии питаются естественными сахарами, содержащимися в капусте, и вырабатывают молочную кислоту, — объясняет врач.



Молочная кислота улучшит усвоение минералов

Изначально квашение использовалось для консервации: оно предотвращает размножение вредных микроорганизмов и позволяет долго хранить овощи пригодными к употреблению. Однако позже ученые выяснили, что молочная кислота очень полезна для здоровья. Она способствует поддержанию здоровья кишечной микрофлоры, препятствуя размножению патогенных бактерий, и улучшает усвоение необходимых для нормальной работы организма минералов: кальция, железа, цинка.

