Гастроэнтеролог назвала предельную дневную порцию квашеной капусты

С морковью или свеклой, хрустящая или пикантная — квашеная капуста любима многими в нашей стране. Ее употребляют как отдельную закуску и используют для первых, вторых блюд и салатов. Действительно ли она так полезна?
Квашеная капуста считается источником пробиотиков — веществ, которые помогают наладить работу пищеварительной системы. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала «Доктору Питеру», как правильно добавлять квашеную капусту в рацион, чтобы получить от нее максимум пользы и не навредить организму.
Екатерина Кашух — кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест».
Поддержит здоровье кишечника
Квашеная капуста богата витамином C и пробиотиками. Это значит, что она помогает укрепить иммунитет и поддержать здоровье кишечника. Высокое содержание этих веществ объясняется тем, что во время приготовления капуста проходит ферментацию.
Квашение, или ферментация, — процесс, который происходит в теплой среде при ограниченном доступе кислорода. Это идеальные условия для активного размножения полезных бактерий, в частности молочнокислых.
— Во время квашения бактерии питаются естественными сахарами, содержащимися в капусте, и вырабатывают молочную кислоту, — объясняет врач.
Молочная кислота улучшит усвоение минералов
Изначально квашение использовалось для консервации: оно предотвращает размножение вредных микроорганизмов и позволяет долго хранить овощи пригодными к употреблению. Однако позже ученые выяснили, что молочная кислота очень полезна для здоровья. Она способствует поддержанию здоровья кишечной микрофлоры, препятствуя размножению патогенных бактерий, и улучшает усвоение необходимых для нормальной работы организма минералов: кальция, железа, цинка.
Ферментация не только обогащает капусту витаминами и минералами, но и помогает им лучше усваиваться за счет снижения концентрации антипитательных веществ — фитатов, оксалатов. Эти соединения связывают минералы, делая их менее доступными для усвоения. Ферментация помогает снизить уровень антипитательных веществ и повысить усвояемость витаминов и минералов, содержащихся в капусте.
Увеличивается уровень витамина С
Кроме того, ферментация помогает сохранить и увеличить количество витамина C, содержащегося в сырой капусте, а также способствует образованию витаминов группы B, включая фолиевую кислоту. Это происходит благодаря деятельности микроорганизмов, перерабатывающих сахара. Таким образом, блюдо благотворно влияет на состояние иммунитета, здоровье кожи и нервной системы, а также на общее состояние организма.
Квашеную капусту можно не всем
Несмотря на пользу, капусту рекомендуется ограничить или исключить людям с некоторыми хроническими заболеваниями.
Квашеная капуста содержит много соли, поэтому блюдо следует употреблять небольшими порциями людям, страдающим гипертонией или заболеваниями почек. А пациентам с язвенной болезнью, воспалениями в кишечнике или синдромом раздраженного кишечника стоит от него полностью отказаться.
— У них капуста может вызывать боли в животе за счет раздражения слизистой оболочки желудка и кишечника, а также вздутие и спазмы, — предупредила врач.
Умеренность — залог здоровья
В целом, как и любой другой продукт, употреблять квашеную капусту стоит умеренно. Если ограничений по здоровью нет, в день рекомендуется съедать 100–150 граммов — такая порция восполнит потребность организма в витамине С примерно на треть и не перегрузит его.
Закуска хорошо сочетается с блюдами, богатыми белками, например, нежирными сортами мяса, бобовыми. Если дополнить квашеную капусту овощами, например запеченной свеклой, кабачками, морковью, то организм получит удвоенную порцию витаминов и минералов.
Однако у людей с чувствительным кишечником такое сочетание может вызвать вздутие живота или дискомфорт. В целом квашеная капуста помогает уменьшить всасывание холестерина, улучшает перистальтику, поэтому ее полезно добавлять в меню регулярно. Не рекомендуется есть квашеную капусту с другими соленьями, поскольку это может привести к чрезмерному употреблению натрия, а значит, повысит нагрузку на почки.
Врач рассказала, кому нельзя есть свеклу
Ранее гастроэнтеролог рассказал о пользе еще одного популярного в России овоща — свеклы, а также перечислил, кому этот корнеплод есть нельзя.
Список ограничений и противопоказаний небольшой, но его стоит знать.
Свекла противопоказана при мочекаменной и желчнокаменной болезни. Этот овощ содержит оксалаты — соли щавелевой кислоты, которые стимулируют образование камней в мочевыводящих и желчевыводящих путях.
Ограничить употребление свеклы следует при сахарном диабете. Несмотря на невысокую калорийность, свекла обладает достаточно высоким гликемическим индексом и содержит много сахара. Это стоит учитывать и тем, кто придерживается диеты для контроля веса.
С осторожностью употреблять свеклу рекомендуется при болезнях желудочно-кишечного тракта. Слабительный эффект, которым обладает корнеплод, противопоказан людям с синдромом раздраженного кишечника и склонностью к диарее.
Наконец, умеренность стоит проявлять при гипотонии — хроническом пониженном артериальном давлении. Слишком большая порция свеклы может стать причиной резкого снижения давления.