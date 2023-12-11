Вернут ли в Новосибирской области масочный режим? Отвечает Роспотребнадзор

Стало известно, собираются ли вернуть в Новосибирской области масочный режим. Об этом на запрос НГС сообщили в управлении Роспотребнадзора региона.

По данным управления, сейчас нет оснований вводить обязательный масочный режим на территории области. Эпидемиологическую ситуацию оценивают ежедневно. При этом управление отправляло в Правительство региона предложение о дополнительных профилактических мероприятий по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ. Например, проводить термометрию и осмотр, чтобы выявлять больных, носить маски в медицинских организациях и учреждения социальной защиты.